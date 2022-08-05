«Сибирские Лужники»: эксклюзивный репортаж из парка за полмиллиарда, который будет светить самолетам огромной снежинкой

— Для меня, например, огромное удовольствие, что в Новосибирске открывается новое спортивное, культурное, рекреационное пространство. Это одно из самых доступных мест для горожан. Парковка на 1000 машин, но люди ведь не всегда будут приезжать на стадион — не всегда будут матчи такого уровня, чтобы он был полностью наполнен. В остальное время жители могут приехать, оставить свои машины, прийти в парк. Можно добраться на метро, — говорит Анна Терешкова. — Я не помню, чтобы в Новосибирске были такие гигантские преобразования города именно для жителей — то есть строился не какой-то большой и современный завод, а территория для всех жителей и гостей.