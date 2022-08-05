«Сибирские Лужники»: эксклюзивный репортаж из парка за полмиллиарда, который будет светить самолетам огромной снежинкой

Строительство парка у новой ледовой арены, который называют «сибирскими Лужниками», завершили на 63%. Парк стоимостью 456 миллионов рублей будет светить пролетающим мимо самолетам огромной площадью-снежинкой, а уже в этом декабре станет основной площадкой для празднования Нового года. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова провела для НГС эксклюзивную экскурсию по новому парку и рассказала, появятся ли здесь пляж и бассейн, как в «Сосновом бору».
История места
По словам Анны Терешковой, в Новосибирске за время существования города внимание уделяли в основном набережной на правом берегу. Но в 1990-е годы даже она была заброшена, и место стало в каком-то смысле «маргинальным». Реконструкцию начали более четверти века спустя, и в 2017 году открылась обновленная Михайловская набережная, где горожане регулярно собираются для прогулок. Но территория с другой стороны моста оставалась заросшей и малопопулярной среди новосибирцев.
— Эта территория на протяжении всего существования города никаким образом не развивалась, всегда была достаточно запущенной, потому что она затопляемая. И чтобы здесь строить, нужно было обязательно поднимать грунт, — объяснила вице-мэр.
При этом, по проекту, разработанному еще в 1960-х годах, здесь планировали создать «сибирские Лужники» — территорию со спортивным объектом и станцией метро. Намного позже, в 2007 году, предполагалось, что на левом берегу появится футбольный стадион. В итоге в 2016 году президент Владимир Путин поручил построить ледовую арену для проведения Молодежного чемпионата Мира по хоккею 2023 года. Основные работы по строительству самого парка начались в 2021 году.
Что происходит сейчас
Сегодня парк готов на 63%. Для того, чтобы поднять территорию, на нее завезли примерно 160 тысяч тонн песка, так что основные объекты не будет затапливать, и благоустройство не испортится от воды. Аварийные деревья в будущем парке вырубили, а сосны, березы и другие ценные виды остались на своих местах. Некоторые растения, которые попали в зону благоустройства, окружили плиткой. Осенью здесь высадят еще 15 видов деревьев и газон.
Большая часть дорожек сделана. Строителям еще предстоит установить освещение, оборудование для детских площадок, памп-трек, волейбольные площадки и прочие объекты.
Благоустройством парка занимается компания «Премиумстрой». По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», фирму зарегистрировали в 2017 году. Ее уставный капитал — 33 000 рублей. 70% фирмы принадлежат Яну Борисовичу Левину, который также владеет ООО «Федоровские бани». Долей в 30% владеет Татьяна Ополева.
В 2020 году «Премиумстрой» выиграл аукцион на благоустройство Затулинского дисперсного парка за 173,8 миллиона рублей и сквера за оперным театром за 10 миллионов рублей. Также фирма занимается реконструкцией Заельцовского парка. Выручка компании в 2020 году составила 162,5 миллиона рублей. Чистая прибыль — 8,5 миллиона рублей.
— Для меня, например, огромное удовольствие, что в Новосибирске открывается новое спортивное, культурное, рекреационное пространство. Это одно из самых доступных мест для горожан. Парковка на 1000 машин, но люди ведь не всегда будут приезжать на стадион — не всегда будут матчи такого уровня, чтобы он был полностью наполнен. В остальное время жители могут приехать, оставить свои машины, прийти в парк. Можно добраться на метро, — говорит Анна Терешкова. — Я не помню, чтобы в Новосибирске были такие гигантские преобразования города именно для жителей — то есть строился не какой-то большой и современный завод, а территория для всех жителей и гостей.
Главная площадь парка представляет собой огромную снежинку. Сейчас пространство между ее лучами заросло травой, но к следующему году там обещают сделать ровный газон. Зимой в центре установят новогоднюю елку, а на площадке вокруг зальют каток, поставят ледяные фигуры. Летом в середине будут устанавливать сцену, которая подойдет для мини-концертов, занятий йогой и других мероприятий, а на траве горожане смогут отдыхать или заниматься спортом. Рядом оборудуют кафе.
— Снежинка здесь еще и потому — честно говоря, моя придумка, — что здесь проходит глиссада самолетов, и нам очень хотелось, чтобы гостей встречало что-то интересное и необычное. Она будет еще и подсвечиваться, — поделилась вице-мэр.
В этом году у строителей возникли сложности с поставками, так что системы видеонаблюдения и оборудование для детских площадок закупят у российских производителей.
Если властям удастся найти инвестора, то недалеко от берега установят бассейн с зоной для отдыха, как в «Сосновом бору». А вот пляж у Оби оборудовать пока не получится — для этого нужно строить очистные сооружения.
Сейчас власти работают над проектом, который позволит соединить парк у арены с «Бугринской рощей» — для этого потребуется строительство моста через реку Тулу. Его стоимость зависит от размера и функционала: если его оборудуют не только для пешеходов, но и для лыжников, велосипедистов и спецтранспорта, то необходимая сумма может составить около 60 миллионов рублей. После разработки концепции ее представят на согласование жителям Новосибирска, но сроки реализации пока неизвестны.
В мэрии еще планировали благоустроить остров Отдыха и даже разработали концепцию ещё одного парка на нем, но пока от проекта отказались — это тоже сложная затопляемая территория.
Новый год — 2023
Срок сдачи парка назначен на 30 октября. Скорее всего, он начнет работать после того, как завершатся работы на ЛДС. Тестовый матч там должен пройти в ноябре, а окончание всех работ назначено на декабрь.
В этом году Новосибирск стал «Новогодней столицей России», получив этот статус после Нижнего Новгорода. Туда на празднование 2022 года приехали примерно 85 000 туристов, и предполагается, что Новосибирск тоже встретит большое количество гостей, в основном из регионов Сибири. Парк станет основной площадкой празднования Нового года, но они будут и в других районах.
— Площадь Ленина не закроется, — заверила Анна Терешкова. — Будет работать театральный сквер, перекрываться улица Ленина. На Михайловской набережной и по районам организуют праздничные локации.
В визит-центре, который откроют на входе в парк, можно будет взять напрокат коньки и лыжи или купить сувениры.
В конце июля корреспонденты посетили станцию метро «Спортивная». Сейчас она готова на 92%, строители ведут отделочные работы, а на первом этаже стены украсили панно с изображениями спортсменов. Посмотрите, как сейчас выглядит объект, в фоторепортаже.