Первый хоккейный матч собираются провести на новом ЛДС осенью
Он пройдет в тестовом режиме
Тестовый матч на новой ледовой арене в Новосибирске собираются провести осенью этого года. Объект должен быть полностью готов в декабре.
— Мы ожидали, что арену сдадим в мае этого года. К сожалению, генподрядчик в 2020 году этот запас потерял. Тем не менее, несмотря на прошлые сложности, текущие, сроки остаются прежние. Мы ориентируемся на тестовый матч в ноябре, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире канала ОТС
Он добавил, что сейчас на арене проводят работы по отделке и наладке оборудования.
Андрей Травников также ответил на вопросы о ремонте дорог, строительстве других крупных объектов и ковидных ограничениях. Читайте об этом в онлайн-трансляции НГС.