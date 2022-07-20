Первый хоккейный матч собираются провести на новом ЛДС осенью

Тестовый матч на новой ледовой арене в Новосибирске собираются провести осенью этого года. Объект должен быть полностью готов в декабре.

— Мы ожидали, что арену сдадим в мае этого года. К сожалению, генподрядчик в 2020 году этот запас потерял. Тем не менее, несмотря на прошлые сложности, текущие, сроки остаются прежние. Мы ориентируемся на тестовый матч в ноябре, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире канала ОТС 20 июля .

