Проблемы с инсулином, отсутствие тротуаров и низкие зарплаты: губернатор отвечает на вопросы жителей НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире телеканала ОТС отвечает на вопросы жителей региона.

Он начнется сегодня, 20 июля, в 12:00.

Жители уже предварительно задали много вопросов. Почему в регионе детям с диабетом не выдают систему непрерывного мониторинга глюкозы? Когда в городе починят тротуары? Как идет газификация региона? Почему зарплаты не растут?

Публикуем текстовую расшифровку ответов губернатора. Также вы можете прочитать основные тезисы в нашем Telegram-аккаунте. Не забудьте подписаться.