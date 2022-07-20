Проблемы с инсулином, отсутствие тротуаров и низкие зарплаты: губернатор отвечает на вопросы жителей НСО
Публикуем ответы Андрея Травникова
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире телеканала ОТС отвечает на вопросы жителей региона.
Он начнется сегодня, 20 июля, в 12:00.
Жители уже предварительно задали много вопросов. Почему в регионе детям с диабетом не выдают систему непрерывного мониторинга глюкозы? Когда в городе починят тротуары? Как идет газификация региона? Почему зарплаты не растут?
Публикуем текстовую расшифровку ответов губернатора. Также вы можете прочитать основные тезисы в нашем Telegram-аккаунте. Не забудьте подписаться.
О демографической ситуации:
— Мы находимся в демографической яме. Я посчитал для себя, что Россия потеряла больше людей, чем в ВОВ. Тем не менее наша область привлекательна, люди приезжают. За последние семь лет имеют прирост миграционный около 10 тысяч человек.
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В ближайшее время запланировано около 170 километров в сторону Кочек. На это потратят более
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О ценах:
— Ситуация стабильная. И некоторые цены пошли вниз. Да, безусловно, расходы возрастают. Есть объективные причины — удлинение логистических цепочек, рост ставки Центробанка. Нам задачу удалось выполнить — мы сбили этот ажиотажный спрос.
Отмечается сезонный спрос на овощную группу — это было всегда до нового урожая. Сейчас контролируем ситуацию с бытовой химией.
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О состоянии дорог в сторону Кузбасса:
— С самого начала меня провоцируете на очередную критику городских коллег. У них опять подозрения возникнут по политической подоплеке. Восточный въезд — один из важнейших. Там реализуется проект Восточный обход. В следующем году развязка на Гусинобродке будет введена в эксплуатацию. Реконструкция ГБШ уже внутри города второй год подряд продолжается. И автомобилисты будут видеть результат.
Забывать о текущем содержании города нельзя. Здесь есть системная проблема. Я был в разных городах. И многие намного беднее, чем Новосибирск. Но не помню, чтобы не находилось на нормальное содержание и проведение ямочного ремонта. В Новосибирске нет этой традиции и привычки.
Действительно на ГБШ ямы размером с колесо. Я не понимаю, как можно допустить такое на магистральной улице. Деньги всегда можно найти на это. Выделено было более 200 миллионов рублей на ямочный ремонт.
Анатолию Евгеньевичу Локтю всё это в лицо я высказал. Деньги мы выделили. И надеюсь, что этот позор скоро устранят.
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