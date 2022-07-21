Стоимость строительства «Спортивной» выросла почти на 300 миллионов: что происходит на станции сейчас
Работы завершены на 92%
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В Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная» рядом с новой ледовой ареной на левом берегу. Большая часть работ уже сделана, внутри установлены эскалаторы, в вестибюлях на стенах разместили панно.
Корреспонденты НГС побывали на месте масштабной стройки. Посмотрите, как она выглядит сейчас.
Накануне, 20 июля, губернатор Новосибирской области заявил, что первый тестовый матч пройдет на ледовой арене в ноябре. Окончание всех работ на объекте запланировано на декабрь.