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Стоимость строительства «Спортивной» выросла почти на 300 миллионов: что происходит на станции сейчас

Работы завершены на 92%

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Работы по строительству завершили на 92%

Работы по строительству завершили на 92%

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В Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная» рядом с новой ледовой ареной на левом берегу. Большая часть работ уже сделана, внутри установлены эскалаторы, в вестибюлях на стенах разместили панно.

Корреспонденты НГС побывали на месте масштабной стройки. Посмотрите, как она выглядит сейчас.

— Завершаются отделочные работы. Планируем в срок всё отдать. Завершается облицовка гранитом, остается финишная покраска и установка потолков, — рассказал представитель подрядчика «СпецТрансСтрой» Станислав Донцов

— Завершаются отделочные работы. Планируем в срок всё отдать. Завершается облицовка гранитом, остается финишная покраска и установка потолков, — рассказал представитель подрядчика «СпецТрансСтрой» Станислав Донцов

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Достроить станцию планируют к концу сентября 2022 года

Достроить станцию планируют к концу сентября 2022 года

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На станции установили панно, посвященные разным видам спорта. Они собраны и подогнаны вручную. Их можно частично открывать, чтобы получить доступ к коммуникациям

На станции установили панно, посвященные разным видам спорта. Они собраны и подогнаны вручную. Их можно частично открывать, чтобы получить доступ к коммуникациям

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В день на стройке находятся около 100 человек, работу ведут в две смены

В день на стройке находятся около 100 человек, работу ведут в две смены

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На «Спортивной» установили четыре группы по три эскалатора

На «Спортивной» установили четыре группы по три эскалатора

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Изначально проект станции разрабатывался в <nobr class="_">1980-е</nobr> годы. Его пришлось существенно переработать с учетом современных условий и требований

Изначально проект станции разрабатывался в 1980-е годы. Его пришлось существенно переработать с учетом современных условий и требований

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В 2019 году стоимость строительства оценивалась в 2,7 миллиарда рублей. С того момента она выросла примерно на 300 миллионов. Согласование затрат строителям должна проводить Главгосэкспетиза. Об этом рассказал директор «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов

В 2019 году стоимость строительства оценивалась в 2,7 миллиарда рублей. С того момента она выросла примерно на 300 миллионов. Согласование затрат строителям должна проводить Главгосэкспетиза. Об этом рассказал директор «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов

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Платформа станции рассчитана на составы поездов из пяти вагонов. Сейчас в городском метрополитене используются составы из четырех

Платформа станции рассчитана на составы поездов из пяти вагонов. Сейчас в городском метрополитене используются составы из четырех

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«Спортивная» обеспечит доступ к ЛДС и парку рядом с ним

«Спортивная» обеспечит доступ к ЛДС и парку рядом с ним

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Накануне, 20 июля, губернатор Новосибирской области заявил, что первый тестовый матч пройдет на ледовой арене в ноябре. Окончание всех работ на объекте запланировано на декабрь.

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