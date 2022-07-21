Стоимость строительства «Спортивной» выросла почти на 300 миллионов: что происходит на станции сейчас

В Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная» рядом с новой ледовой ареной на левом берегу. Большая часть работ уже сделана, внутри установлены эскалаторы, в вестибюлях на стенах разместили панно.

Корреспонденты НГС побывали на месте масштабной стройки. Посмотрите, как она выглядит сейчас.