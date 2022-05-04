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Тема дняГенподрядчик «Спортивной» получил новый проект
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Генподрядчик станции метро «Спортивная» реконструирует лабораторный корпус для «Вектора»

Завершить работы «СпецТрансСтрой» должен до конца 2024 года

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Стоимость работ составит 2 миллиарда рублей

Стоимость работ составит 2 миллиарда рублей

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Компания «СпецТрансСтрой» объявлена победителем аукциона на выполнение реконструкции лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор» в Кольцово. Также в рамках госконтракта построят эстакаду для трубопровода.

Об этом сообщает пресс-служба строительной компании. Завершить работы «СпецТрансСтрой» должен до конца 2024 года. Стоимость работ составит 2 миллиарда рублей.

— Проектная документация в том числе предусматривает реконструкцию четырехэтажного корпуса № 6а, обустройство объекта инженерными системами. Площадь здания после реконструкции составит 9331,32 кв. м, — уточнили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой».

НГС также направил запрос в региональное управление Роспотребнадзора (к которому относится «Вектор») с целью уточнить подробности проекта и существует ли необходимость в реконструкции других объектов «Вектора».

ООО «СпецТрансСтрой» также выступает генподрядчиком строительства станции метро «Спортивная». Помимо этого, компания занимается реконструкцией автодороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».

ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 года составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключила контракты на 5,6 миллиарда рублей.

В середине апреля станция метро «Спортивная» была готова примерно на 75%. Власти признали, что есть незначительное отставание от графика, но подрядчик обещает сдать объект в срок.

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