Генподрядчик станции метро «Спортивная» реконструирует лабораторный корпус для «Вектора»
Завершить работы «СпецТрансСтрой» должен до конца 2024 года
Компания «СпецТрансСтрой» объявлена победителем аукциона на выполнение реконструкции лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор» в Кольцово. Также в рамках госконтракта построят эстакаду для трубопровода.
Об этом сообщает пресс-служба строительной компании. Завершить работы «СпецТрансСтрой» должен до конца 2024 года. Стоимость работ составит 2 миллиарда рублей.
— Проектная документация в том числе предусматривает реконструкцию четырехэтажного корпуса
НГС также направил запрос в региональное управление Роспотребнадзора (к которому относится «Вектор») с целью уточнить подробности проекта и существует ли необходимость в реконструкции других объектов «Вектора».
ООО «СпецТрансСтрой» также выступает генподрядчиком строительства станции метро «Спортивная». Помимо этого, компания занимается реконструкцией автодороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус».
ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 года составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключила контракты на 5,6 миллиарда рублей.
В середине апреля станция метро «Спортивная» была готова примерно на 75%. Власти признали, что есть незначительное отставание от графика, но подрядчик обещает сдать объект в срок.