Генподрядчик станции метро «Спортивная» реконструирует лабораторный корпус для «Вектора»

Компания «СпецТрансСтрой» объявлена победителем аукциона на выполнение реконструкции лабораторного корпуса ГНЦ ВБ «Вектор» в Кольцово. Также в рамках госконтракта построят эстакаду для трубопровода.

Об этом сообщает пресс-служба строительной компании. Завершить работы «СпецТрансСтрой» должен до конца 2024 года. Стоимость работ составит 2 миллиарда рублей.

