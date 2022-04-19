Как сейчас выглядит строящаяся станция метро «Спортивная» — рассматриваем фото изнутри

Станция метро «Спортивная» готова примерно на 75%. Сейчас есть незначительное отставание от графика, но власти и подрядчик обещают сдать объект в срок. С чем связан небольшой сбой в строительстве и как станция выглядит сейчас — в материале НГС.



— По некоторым видам работ есть отставание, пока оно исчисляется днями. Получил заверение, что отставание будет ликвидировано. Заставил по видам работ отчитываться: отдельно отделка, по этажам, электрика. Пока заверение от строителей, что в конечном итоге всё будет сдано будет в срок, — заявил сегодня во время визита на стройку мэр Новосибирска Анатолий Локоть.