Как сейчас выглядит строящаяся станция метро «Спортивная» — рассматриваем фото изнутри
По словам мэра, станция готова на 75%, но есть небольшое отставание от графика
Станция метро «Спортивная» готова примерно на 75%. Сейчас есть незначительное отставание от графика, но власти и подрядчик обещают сдать объект в срок. С чем связан небольшой сбой в строительстве и как станция выглядит сейчас — в материале НГС.
— По некоторым видам работ есть отставание, пока оно исчисляется днями. Получил заверение, что отставание будет ликвидировано. Заставил по видам работ отчитываться: отдельно отделка, по этажам, электрика. Пока заверение от строителей, что в конечном итоге всё будет сдано будет в срок, — заявил сегодня во время визита на стройку мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Он добавил, что есть проблемы с поставками материалов, которые будут использоваться при осмотре пассажиров.
Генеральный директор компании-подрядчика стройки «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов уточнил, что у строителей возникли сложности с поставщиками «в связи с возникшими событиями». Это коснулось отделочных материалов и оборудования.
— Сегодня все вопросы решены, где-то произведены замены, где-то пошли навстречу. В ближайшие две недели устраним отставание, — сказал Сергей Арапов.
Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит». Выручка за 2021 год составила 1,3 миллиарда, чистая прибыль — 5,8 миллиона. За последний год подрядчик заключил 7 госконтрактов на общую сумму 2,9 миллиарда.
Тем не менее, по словам мэра, проблем с финансированием нет, все закупочные процедуры и поставки завершены, поэтому «говорить о том, насколько санкционные действия сказались на строительстве, не приходится».
— Всё равно недоволен темпами, объемами, хотелось бы всё быстрее. Подгоняю, горячусь неизбежно. Думаю, всем интересно, когда будет запущена станция. Всё развитие Новосибирска сейчас зависит от качества и срока завершения станции «Спортивная». Именно по этому объекту будут судить, насколько мы способны проводить дальнейшие работы, — подытожил мэр города.
Сейчас на станции идут отделочные работы. Колонны уже облицевали мраморной плиткой, также готовы панно, которые разместят в зоне эскалаторов. Закончены подготовительные работы к внешней отделке здания.
Станцию «Спортивную» вместе с новым ЛДС изначально строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира из-за спецоперации России на Украине. Тем не менее власти намерены сдать объекты в срок — в сентябре 2022 года.