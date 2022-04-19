СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 79.45
eur 86.43
Тема дняЛучшим таксистом стала героиня статьи НГС
Все новости
Все новости
Строительство метро "Спортивная"Фоторепортаж

Как сейчас выглядит строящаяся станция метро «Спортивная» — рассматриваем фото изнутри

По словам мэра, станция готова на 75%, но есть небольшое отставание от графика

643
Ввести станцию в эксплуатацию планируют к сентябрю

Ввести станцию в эксплуатацию планируют к сентябрю

Поделиться

Станция метро «Спортивная» готова примерно на 75%. Сейчас есть незначительное отставание от графика, но власти и подрядчик обещают сдать объект в срок. С чем связан небольшой сбой в строительстве и как станция выглядит сейчас — в материале НГС.

— По некоторым видам работ есть отставание, пока оно исчисляется днями. Получил заверение, что отставание будет ликвидировано. Заставил по видам работ отчитываться: отдельно отделка, по этажам, электрика. Пока заверение от строителей, что в конечном итоге всё будет сдано будет в срок, — заявил сегодня во время визита на стройку мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он добавил, что есть проблемы с поставками материалов, которые будут использоваться при осмотре пассажиров.

Сейчас она готова на 75%

Сейчас она готова на 75%

Поделиться

Генеральный директор компании-подрядчика стройки «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов уточнил, что у строителей возникли сложности с поставщиками «в связи с возникшими событиями». Это коснулось отделочных материалов и оборудования.

— Сегодня все вопросы решены, где-то произведены замены, где-то пошли навстречу. В ближайшие две недели устраним отставание, — сказал Сергей Арапов.

Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит». Выручка за 2021 год составила 1,3 миллиарда, чистая прибыль — 5,8 миллиона. За последний год подрядчик заключил 7 госконтрактов на общую сумму 2,9 миллиарда.

По словам Локтя, посадочная платформа полностью зашита, строители планируют приступать к отделке. Пока установлена <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/02/25/70469132/" class="_" target="_blank">только одна раздвижная дверь</a>

По словам Локтя, посадочная платформа полностью зашита, строители планируют приступать к отделке. Пока установлена только одна раздвижная дверь

Поделиться

Тем не менее, по словам мэра, проблем с финансированием нет, все закупочные процедуры и поставки завершены, поэтому «говорить о том, насколько санкционные действия сказались на строительстве, не приходится».

— Всё равно недоволен темпами, объемами, хотелось бы всё быстрее. Подгоняю, горячусь неизбежно. Думаю, всем интересно, когда будет запущена станция. Всё развитие Новосибирска сейчас зависит от качества и срока завершения станции «Спортивная». Именно по этому объекту будут судить, насколько мы способны проводить дальнейшие работы, — подытожил мэр города.

Слева направо: директор муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, директор «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов

Слева направо: директор муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, директор «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов

Поделиться

Сейчас на станции идут отделочные работы. Колонны уже облицевали мраморной плиткой, также готовы панно, которые разместят в зоне эскалаторов. Закончены подготовительные работы к внешней отделке здания.

На стройке работают 130 человек

На стройке работают 130 человек

Поделиться

Внутри станции идут отделочные работы

Внутри станции идут отделочные работы

Поделиться

Изначально проект станции предполагал отделку с использованием оранжевого цвета, но мэр раскритиковал ее. В оформлении «Спортивной» будут преобладать коричневый и серый

Изначально проект станции предполагал отделку с использованием оранжевого цвета, но мэр раскритиковал ее. В оформлении «Спортивной» будут преобладать коричневый и серый

Поделиться

Такими панелями планируют отделать внешнюю сторону станции

Такими панелями планируют отделать внешнюю сторону станции

Поделиться

Эскалаторы на станции запустили еще в декабре 2021 года

Эскалаторы на станции запустили еще в декабре 2021 года

Поделиться

До конца месяца строители должны завершить монтаж слаботочной системы и отделку

До конца месяца строители должны завершить монтаж слаботочной системы и отделку

Поделиться

СЮЖЕТ

Строительство метро "Спортивная"

Станцию «Спортивную» вместе с новым ЛДС изначально строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира из-за спецоперации России на Украине. Тем не менее власти намерены сдать объекты в срок — в сентябре 2022 года.

По теме (5)

метростанция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2