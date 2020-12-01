Мэрия внезапно потребовала снести «Парк Кафе» и «Перчини» в Первомайском сквере. Власти объяснили почему

Двухэтажное здание в Первомайском сквере появилось в 2007 году. Тогда же здесь (на втором этаже) заработало первое заведение сети «Перчини». Потом к нему присоединились ресторан Park Cafe и бар «Пятница», но со временем ресторан занял весь первый этаж. Все эти годы и заведения, и сам павильон не встречали каких-то проблем. По крайней мере, в базе Арбитражного суда по Новосибирской области удалось обнаружить только два иска, поданных к владельцу здания — компании «Антрацит» — лишь 23 ноября этого года.



Как можно понять из ответа, подготовленного департаментом земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, суть иска состоит в том, что, заключив в конце декабря 2017 года с ООО «Антрацит» договор аренды земельного участка в Первомайском сквере, администрация обнаружила, что на нем построен «объект капитального строительства». Действие договора истекает 29 декабря 2020 года.

