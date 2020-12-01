Мэрия внезапно потребовала снести «Парк Кафе» и «Перчини» в Первомайском сквере. Власти объяснили почему

В Первомайском сквере хотят снести здание «Парк Кафе»
После того как новосибирские общественники подняли шум вокруг здания с «Парк Кафе» и «Перчини» в Первомайском сквере, требуя его сноса, мэрия подала к владельцу здания иск в Арбитражный суд. Обозреватель НГС Стас Соколов попросил чиновников мэрии пояснить, в чём суть претензий, а заодно попытался разобраться, как появился в парке этот объект и что вообще за люди им владеют. Оказалось, что мэрия три года назад «не заметила» этого здания, когда заключала очередной договор аренды земли с компанией, которой оно принадлежит. А само это предприятие уже который год не приносит ничего, кроме убытков.
Двухэтажное здание в Первомайском сквере появилось в 2007 году. Тогда же здесь (на втором этаже) заработало первое заведение сети «Перчини». Потом к нему присоединились ресторан Park Cafe и бар «Пятница», но со временем ресторан занял весь первый этаж. Все эти годы и заведения, и сам павильон не встречали каких-то проблем. По крайней мере, в базе Арбитражного суда по Новосибирской области удалось обнаружить только два иска, поданных к владельцу здания — компании «Антрацит» — лишь 23 ноября этого года.
Как можно понять из ответа, подготовленного департаментом земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, суть иска состоит в том, что, заключив в конце декабря 2017 года с ООО «Антрацит» договор аренды земельного участка в Первомайском сквере, администрация обнаружила, что на нем построен «объект капитального строительства». Действие договора истекает 29 декабря 2020 года.
«Согласно условиям договора, арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объекты капитального строительства, а также осуществлять самовольное переустройство нестационарного объекта в объект капитального строительства. Однако, согласно выписке из ЕГРН, на данном земельном участке зарегистрировано здание (кадастровый номер объекта 54:35:101350:55, запись о регистрации в ЕГРН от 13.02.2015
По какой-то непонятной причине факт наличия здания (и то, что оно давно уже внесено в ЕГРН) на момент заключения договора аренды участка выпал из поля зрения городских чиновников. Но теперь мэрия настроена решительно.
В иске к «Антрациту» содержится требование: «В течение месяца со дня вступления судебного акта в законную силу снести <…> указанную самовольную постройку».
В качестве обеспечительной меры мэрия потребовала также запретить «Антрациту» совершать любые сделки с этим зданием до фактического исполнения решения суда. Это стандартная мера, которая нужна, чтобы владелец спорного объекта не продал его новому собственнику, после чего всю тяжбу придется начинать сначала.
Если отбросить тонкости взаимоотношений мэрии с конкретным ООО, то главным вопросом остается этот — можно ли было вообще что-то строить в этом месте. В генплане Новосибирска вся зона Первомайского сквера обозначена как «парки, скверы, бульвары и
По словам представителя общественной организации «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, который давно занимается проблемой строительства в зеленых зонах, изначально разрешение здесь было выдано на возведение некоего временного объекта.
- Когда здание было построено, собственник просто узаконил его по упрощенной процедуре в Росреестре и каждые три года продлевал аренду земли. И сейчас на территории сквера находится капитальный объект, но участка под ним нет, говорит Рязанцев
Изучение информации о самой компании «Антрацит» тоже несет немало сюрпризов. Зарегистрирована она была в 2007 году (когда и построено здание). По данным системы «Контур.Фокус», в ней работает только один человек — это директор предприятия Лариса Козлова. Она же владелец 20% доли в компании, остальное принадлежит ее мужу Константину, который является (или был — у ликвидированных уже предприятий) учредителем еще шести предприятий. В качестве основного вида деятельности у всех указано управление объектами недвижимости.
Что касается самого «Антрацита», то, судя по финансовой отчетности, использование двухэтажного здания в самом центре города приносит преимущественно убытки. В прошлом году, например, предприятие, получив выручку всего 11,1 миллиона рублей, показало чистый убыток в размере 1,6 миллиона рублей. Столь бедственное положение позволило заплатить налогов и сборов в целевые фонды всего 658 тысяч рублей, то есть меньше 55 тысяч рублей в месяц. Это сумма явно меньше, чем общая сумма чаевых которые посетители оставляют в обоих заведениях комплекса. Чистый убыток предприятием был получен также в 2018 и 2017 годах.
Ситуация со зданием в Первомайском сквере выглядит довольно типичной для Новосибирска (по крайней мере, для практики 2000-х годов). Достаточно вспомнить целый ряд громких скандалов, когда крупные торговые центры и гипермаркеты приходилось закрывать на время, чтобы владелец здания привел все бумаги в порядок. В последние годы, впрочем, городские власти демонстрируют всё меньшую гибкость в таких вопросах. На месте так и не начавшейся толком стройки на углу Орджоникидзе и Советской после череды судов был разбит парк. А уже в этом году в том же Первомайском сквере снесли двухэтажный павильон, известный как «Аквариум». На момент демонтажа, правда, в нем не работало никаких заведений, а перед этим арендаторы менялись с незавидной регулярностью.
Если возникновение в Первомайском сквере «объекта капитального строительства» оказалось для мэрии полной неожиданностью, то многочисленные ограждения вдоль дорог городские власти ставят сами. О том, почему это происходит и кто на этом зарабатывает, можно прочитать в материале Стаса Соколова.