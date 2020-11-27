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Заборчик на миллионы: кто застроил Новосибирск кладбищенскими оградками и сколько на этом заработал

Смотрите нашу подборку самых бессмысленных и беспощадных заборов города

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Если договориться, то в заборе, закрывающем выход на парковку, можно оставить проходы. Иначе его сделают сплошным

Если договориться, то в заборе, закрывающем выход на парковку, можно оставить проходы. Иначе его сделают сплошным

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Мэрия Новосибирска потратила на пешеходные ограждения почти 70 млн рублей

Новосибирск застраивают оградками — городские власти потратили на них уже десятки миллионов рублей. Местами эти сооружения выглядят полезными, где-то сомнительными, а где-то и вовсе нелепыми. Их обилие вызывает самые разные слухи и вопросы (самый распространенный: кто зарабатывает на этом тотальном огораживании?). Обозреватель НГС Стас Соколов, решив разобраться с проблемой, пришел к выводу, что у появления бессмысленных заборов нет какой-то одной, легко устранимой причины. Это традиционная российская смесь произвола «из лучших побуждений» на федеральном уровне и нежелания на местах принимать какие-то осознанные решения в интересах людей, которые живут в этом городе и ездят по его дорогам.

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Откуда взялись оградки

Повсеместное огораживание в Новосибирске (как и в России в целом) началось сравнительно недавно. Сам по себе ГОСТ, одним из положений которого стало требование установки ограничивающих конструкций длинной 50 метров в зонах пешеходных переходов, был принят еще в 2004 году. Но долгое время эта норма была «спящей» — использование ее было, по сути, рекомендательным. Однако в конце 2017 года с подачи ГИБДД вышло постановление правительства, которое сделало наличие ограждений фактически обязательным.

Региональные подразделения ГИБДД повсеместно начали целенаправленный поиск неозаборенных участков, после чего местным властям выписывались предписания об устранении нарушений с последующим штрафом (если эти предписания не выполнялись). Поначалу региональные власти пытались судиться с автоинспекторами, но суды стабильно вставали на сторону ГИБДД.

В новосибирской мэрии прямым текстом говорят, что «установка ограждений по муниципальной программе осуществляется только в местах, по которым есть решения судов, вступивших в законную силу (куда обращаются с исками прокуратура по информации ГИБДД)». Единственная возможность отбрыкаться от оградок — это частные договоренности с руководством местной ГИБДД. В конце концов, выдавать или не выдавать предписание по каждому отдельному случаю — зависит от решения конкретных полицейских начальников.

Кто на этом зарабатывает

Вряд ли стоит видеть в происходящем какой-то коррупционный заговор (дескать, всё это делается для того, чтобы производители оградок могли на этом нажиться). После того как ГИБДД начала активно требовать заборы (а местные власти активно устанавливать) — производством оградок занялись самые разные компании. Даже поверхностный поиск дает с добрый десяток предприятий из разных регионов: ЯЗМК-ТРЕЙД (Ярославль), группа предприятий «Уникум» (Екатеринбург), «ЗНАКИ 154» (Новосибирск), «Продмаш» (Самара), «Центр металлоконструкций» (Санкт-Петербург) и т. д. Как правило, ограждения для них — только одно из направлений деятельности.

Даже наличие оживленной остановки общественного транспорта не может остановить установщиков заборов

Даже наличие оживленной остановки общественного транспорта не может остановить установщиков заборов

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С установкой оградок в самом Новосибирске ситуация более интересная. С 2018 года до лета 2020 года их установкой занималась, по сути, одна-единственная компания — ООО ПК «НАРС». По данным системы «Контур.Фокус», за два с лишним года это предприятие получило подрядов в общей сложности почти на 53 млн рублей (речь только о Новосибирске, у компании были подряды в других городах области). У компании шесть учредителей, самая большая доля принадлежит Олегу Белову (еще 5% у его брата Максима). Еще 50% — у трех членов семьи Пешковых.

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С самими конкурсами всё было довольно интересно. Первые два конкурса (в 2018 году) прошли с большим количеством участников и существенным снижением цены — почти до 40%. Потом в этом механизме что-то сломалось, и, несмотря на формальное наличие трех и более участников, стоимость подряда в результате торгов снижалась на символические 0,01–0,04%.

На улице Новогодней несколько секций забора воткнули прямо в тротуар&nbsp;

На улице Новогодней несколько секций забора воткнули прямо в тротуар 

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Пешеходные ограждения не единственный, но весьма существенный источник доходов «НАРС». По данным «Контур.Фокус», выручка компании в 2019 году составила всего около 82 млн рублей. В том же году только на контрактах по установке ограждений в Новосибирске предприятие должно было получить почти 50 млн рублей. Как можно понять из информации о других конкурсах, в которых участвовала «НАРС», предприятие специализируется на утвари и оборудовании для ритуальных нужд: стойки для колумбариев (место, где хранится прах кремированных), гробы трапециевидной формы и т. д.

Череда побед «НАРС» была прервана только в этом году, когда тендер на очередной контракт на 14,998 млн рублей выиграла компания из Екатеринбурга «АЛЬЯНС РИТЭЙЛ». Цену этого заказа удалось, кстати, сбить на 25%. Правда, участвовала ли новосибирская компания в тендере, неясно — среди названных претендентов ее нет (но есть две анонимные заявки). Таким образом, всего с 2018 года мэрия потратила на пешеходные ограждения порядка 68 млн рублей.

Забор ради забора

Сами по себе ограждения могут быть где-то действительно полезными (или хотя бы безвредными). Проблема возникает, когда ГИБДД начинает требовать установки их вообще везде, невзирая на местные обстоятельства, — по принципу «есть переход, должна быть оградка».

Черное ограждение на Сибирской, которое установил еще застройщик жилого комплекса, оказалось не соответствующим новому ГОСТу

Черное ограждение на Сибирской, которое установил еще застройщик жилого комплекса, оказалось не соответствующим новому ГОСТу

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В результате регулярно возникают нелепые ситуации, когда новая оградка добавляется к уже существующей. Один из таких случаев даже прославил Новосибирск на всю Россию. В районе перекрестка улиц 25 лет Октября и Народной пешеходную оградку поставили вплотную к уже имевшемуся там забору парка. Другой двойной забор «радует глаз» на улице Сибирской, рядом с жилым комплексом «Александровский сад». В мэрии такие случаи объясняют тем, что, дескать, имевшееся уже на этом месте ограждение не соответствует ГОСТу. А значит, прокуратура и ГИБДД будут воспринимать его как нарушение.

Чтобы дойти до машины, оставленной в этом парковочном кармане на улице Покрышкина, придется выйти на проезжую часть. Или перелезть через забор

Чтобы дойти до машины, оставленной в этом парковочном кармане на улице Покрышкина, придется выйти на проезжую часть. Или перелезть через забор

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Сплошь и рядом оградки возникают вокруг парковочных карманов, которым не посчастливилось оказаться в зоне пешеходных переходов. В результате для того чтобы попасть в машину, автовладельцу приходится выходить на проезжую часть. Видимо, с точки зрения ГИБДД, это повышает безопасность на дорогах.

Загон на улице Крылова позволил разместить нужное количество погонных метров забора более компактно

Загон на улице Крылова позволил разместить нужное количество погонных метров забора более компактно

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Бывает, что ограды формируют какие-то петли, как будто подрядчику нужно было куда-то воткнуть дополнительные секции, и не важно, есть ли в них хоть какой-то практический смысл.

Три секции забора на улице Челюскинцев играют исключительно ритуальную функцию

Три секции забора на улице Челюскинцев играют исключительно ритуальную функцию

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Встречаются и вовсе анекдотические примеры, когда кусок ограждения появляется посреди «ничего», когда несколько секций забора стоят в окружении пустоты — то есть забор можно просто обойти, сделав несколько шагов влево или вправо.

На заборах в Новосибирске зарабатывает компания, которая делает гробы и прочие ритуальные принадлежности

На заборах в Новосибирске зарабатывает компания, которая делает гробы и прочие ритуальные принадлежности

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Совершенно выдающийся пример «бессмысленного и беспощадного забора» прислал читатель НГС — в новосибирском пригороде умельцы ухитрились установить ограду таким образом, что она отделяет тротуар не от дороги, а от придорожной канавы.

Забор перед воротами у техникума геодезии впору делать новосибирским памятником местного значения

Забор перед воротами у техникума геодезии впору делать новосибирским памятником местного значения

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Справедливости ради, нужно отметить, что новосибирцы готовы ставить заборы и безо всякой прокуратуры и ГИБДД. По всему городу можно встретить новые жилые комплексы с придомовой территорией за высоким забором. А Новосибирский техникум геодезии и картографии за свой счет соорудил перед своим зданием настоящий «скотопрогон». Геодезисты так увлеклись, что поставили забор и ворота перед уже стоявшими там воротами.

Как с этим бороться

Подобных ситуаций можно было бы избежать, если подходить к вопросу разумно, учитывая обстоятельства каждого места. В Москве и Санкт-Петербурге, например, городским властям вообще удалось договориться с ГИБДД, и в центре города оградок практически не встретишь.

ГОСТ не помешал отказаться от оградки у банковского офиса для особенно важных клиентов

ГОСТ не помешал отказаться от оградки у банковского офиса для особенно важных клиентов

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Но местами ГИБДД, видимо, можно как-то убедить отойти от жестких норм и в Новосибирске. Например, перед VIP-офисом Альфа-Банка на Гоголя ограничились солидными тумбами перед парковочным карманом. Все-таки люди приезжают солидные — чего им бегать вокруг оградок. При этом на другой стороне улицы, где точно такой же парковочный карман сделан у офиса Сбербанка, оградка стоит. Обошлись без сплошного забора и рядом с торговым центром «Галерея Новосибирск». Здесь стоят низкие ограждения, которые препятствуют выезду на тротуар машин и просто обозначают границу.

Городские власти получили разрешение демонтировать вторую ограду у Павловского сквера

Городские власти получили разрешение демонтировать вторую ограду у Павловского сквера

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Нужно отдать должное городским властям и местному начальству ГИБДД — в некоторых особенно вопиющих случаях им удается прийти к разумным решениям. Например, прогремевший на всю страну двойной забор у Павловского сквера, устыдившись позора, в итоге демонтировали.

Некоторую надежду дают и вступившие в силу в этом году изменения в ГОСТ, согласно которым ограждения можно не ставить, если тротуар отделяет от проезжей части газон шириной не менее метра или живая изгородь. То есть надежда есть.

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