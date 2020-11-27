Заборчик на миллионы: кто застроил Новосибирск кладбищенскими оградками и сколько на этом заработал

Откуда взялись оградки

Повсеместное огораживание в Новосибирске (как и в России в целом) началось сравнительно недавно. Сам по себе ГОСТ, одним из положений которого стало требование установки ограничивающих конструкций длинной 50 метров в зонах пешеходных переходов, был принят еще в 2004 году. Но долгое время эта норма была «спящей» — использование ее было, по сути, рекомендательным. Однако в конце 2017 года с подачи ГИБДД вышло постановление правительства, которое сделало наличие ограждений фактически обязательным.



Региональные подразделения ГИБДД повсеместно начали целенаправленный поиск неозаборенных участков, после чего местным властям выписывались предписания об устранении нарушений с последующим штрафом (если эти предписания не выполнялись). Поначалу региональные власти пытались судиться с автоинспекторами, но суды стабильно вставали на сторону ГИБДД.

В новосибирской мэрии прямым текстом говорят, что «установка ограждений по муниципальной программе осуществляется только в местах, по которым есть решения судов, вступивших в законную силу (куда обращаются с исками прокуратура по информации ГИБДД)». Единственная возможность отбрыкаться от оградок — это частные договоренности с руководством местной ГИБДД. В конце концов, выдавать или не выдавать предписание по каждому отдельному случаю — зависит от решения конкретных полицейских начальников.