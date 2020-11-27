Заборчик на миллионы: кто застроил Новосибирск кладбищенскими оградками и сколько на этом заработал

Мэрия Новосибирска потратила на пешеходные ограждения почти 70 млн рублей
Новосибирск застраивают оградками — городские власти потратили на них уже десятки миллионов рублей. Местами эти сооружения выглядят полезными, где-то сомнительными, а где-то и вовсе нелепыми. Их обилие вызывает самые разные слухи и вопросы (самый распространенный: кто зарабатывает на этом тотальном огораживании?). Обозреватель НГС Стас Соколов, решив разобраться с проблемой, пришел к выводу, что у появления бессмысленных заборов нет какой-то одной, легко устранимой причины. Это традиционная российская смесь произвола «из лучших побуждений» на федеральном уровне и нежелания на местах принимать какие-то осознанные решения в интересах людей, которые живут в этом городе и ездят по его дорогам.
Откуда взялись оградки
Повсеместное огораживание в Новосибирске (как и в России в целом) началось сравнительно недавно. Сам по себе ГОСТ, одним из положений которого стало требование установки ограничивающих конструкций длинной 50 метров в зонах пешеходных переходов, был принят еще в 2004 году. Но долгое время эта норма была «спящей» — использование ее было, по сути, рекомендательным. Однако в конце 2017 года с подачи ГИБДД вышло постановление правительства, которое сделало наличие ограждений фактически обязательным.
Региональные подразделения ГИБДД повсеместно начали целенаправленный поиск неозаборенных участков, после чего местным властям выписывались предписания об устранении нарушений с последующим штрафом (если эти предписания не выполнялись). Поначалу региональные власти пытались судиться с автоинспекторами, но суды стабильно вставали на сторону ГИБДД.
В новосибирской мэрии прямым текстом говорят, что «установка ограждений по муниципальной программе осуществляется только в местах, по которым есть решения судов, вступивших в законную силу (куда обращаются с исками прокуратура по информации ГИБДД)». Единственная возможность отбрыкаться от оградок — это частные договоренности с руководством местной ГИБДД. В конце концов, выдавать или не выдавать предписание по каждому отдельному случаю — зависит от решения конкретных полицейских начальников.
Кто на этом зарабатывает
Вряд ли стоит видеть в происходящем какой-то коррупционный заговор (дескать, всё это делается для того, чтобы производители оградок могли на этом нажиться). После того как ГИБДД начала активно требовать заборы (а местные власти активно устанавливать) — производством оградок занялись самые разные компании. Даже поверхностный поиск дает с добрый десяток предприятий из разных регионов: ЯЗМК-ТРЕЙД (Ярославль), группа предприятий «Уникум» (Екатеринбург), «ЗНАКИ 154» (Новосибирск), «Продмаш» (Самара), «Центр металлоконструкций» (Санкт-Петербург)
С установкой оградок в самом Новосибирске ситуация более интересная. С 2018 года до лета 2020 года их установкой занималась, по сути, одна-единственная компания — ООО ПК «НАРС». По данным системы «Контур.Фокус», за два с лишним года это предприятие получило подрядов в общей сложности почти на
С самими конкурсами всё было довольно интересно. Первые два конкурса (в 2018 году) прошли с большим количеством участников и существенным снижением цены — почти до 40%. Потом в этом механизме что-то сломалось, и, несмотря на формальное наличие трех и более участников, стоимость подряда в результате торгов снижалась на символические
Пешеходные ограждения не единственный, но весьма существенный источник доходов «НАРС». По данным «Контур.Фокус», выручка компании в 2019 году составила всего около
Череда побед «НАРС» была прервана только в этом году, когда тендер на очередной контракт на
Забор ради забора
Сами по себе ограждения могут быть где-то действительно полезными (или хотя бы безвредными). Проблема возникает, когда ГИБДД начинает требовать установки их вообще везде, невзирая на местные обстоятельства, — по принципу «есть переход, должна быть оградка».
В результате регулярно возникают нелепые ситуации, когда новая оградка добавляется к уже существующей. Один из таких случаев даже прославил Новосибирск на всю Россию. В районе перекрестка улиц
Сплошь и рядом оградки возникают вокруг парковочных карманов, которым не посчастливилось оказаться в зоне пешеходных переходов. В результате для того чтобы попасть в машину, автовладельцу приходится выходить на проезжую часть. Видимо, с точки зрения ГИБДД, это повышает безопасность на дорогах.
Бывает, что ограды формируют какие-то петли, как будто подрядчику нужно было куда-то воткнуть дополнительные секции, и не важно, есть ли в них хоть какой-то практический смысл.
Встречаются и вовсе анекдотические примеры, когда кусок ограждения появляется посреди «ничего», когда несколько секций забора стоят в окружении пустоты — то есть забор можно просто обойти, сделав несколько шагов влево или вправо.
Совершенно выдающийся пример «бессмысленного и беспощадного забора» прислал читатель НГС — в новосибирском пригороде умельцы ухитрились установить ограду таким образом, что она отделяет тротуар не от дороги, а от придорожной канавы.
Справедливости ради, нужно отметить, что новосибирцы готовы ставить заборы и безо всякой прокуратуры и ГИБДД. По всему городу можно встретить новые жилые комплексы с придомовой территорией за высоким забором. А Новосибирский техникум геодезии и картографии за свой счет соорудил перед своим зданием настоящий «скотопрогон». Геодезисты так увлеклись, что поставили забор и ворота перед уже стоявшими там воротами.
Как с этим бороться
Подобных ситуаций можно было бы избежать, если подходить к вопросу разумно, учитывая обстоятельства каждого места. В Москве и Санкт-Петербурге, например, городским властям вообще удалось договориться с ГИБДД, и в центре города оградок практически не встретишь.
Но местами ГИБДД, видимо, можно как-то убедить отойти от жестких норм и в Новосибирске. Например, перед VIP-офисом Альфа-Банка на Гоголя ограничились солидными тумбами перед парковочным карманом. Все-таки люди приезжают солидные — чего им бегать вокруг оградок. При этом на другой стороне улицы, где точно такой же парковочный карман сделан у офиса Сбербанка, оградка стоит. Обошлись без сплошного забора и рядом с торговым центром «Галерея Новосибирск». Здесь стоят низкие ограждения, которые препятствуют выезду на тротуар машин и просто обозначают границу.
Нужно отдать должное городским властям и местному начальству ГИБДД — в некоторых особенно вопиющих случаях им удается прийти к разумным решениям. Например, прогремевший на всю страну двойной забор у Павловского сквера, устыдившись позора, в итоге демонтировали.
Некоторую надежду дают и вступившие в силу в этом году изменения в ГОСТ, согласно которым ограждения можно не ставить, если тротуар отделяет от проезжей части газон шириной не менее метра или живая изгородь. То есть надежда есть.