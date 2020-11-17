«Ухитрились впендюрить оградку на тротуаре». Гневная колонка о том, как в Новосибирске издеваются над людьми

В Новосибирске поставили забор прямо посреди тротуара
В город, похоже, окончательно пришла зима, а с ней и сезонные проблемы, связанные с перемещением по этому городу любым способом за исключением метро. Кроме объективной нехватки людей и техники, чистить тротуары в Новосибирске нередко мешают те самые «заборы безопасности», которые появились повсеместно. Если летом они просто уродуют город, то зимой превращаются в «снегосборники», забирая пространство и у автомобилистов, и у пешеходов. Один из таких заборов появился примерно год назад на улице, где живет обозреватель НГС Стас Соколов. Всё, что он об этом думает, — в его авторской колонке.
Если бы в Новосибирске существовала номинация «Забор года», то у оградки на улице Новогодней вряд ли нашлись бы конкуренты. Напомню, что чертовы оградки в теории должны препятствовать выходу пешеходов на проезжую часть в районе перекрестков. Концепция спорная, но хотя бы внутренне логичная.
Так вот, люди с руками, растущими гораздо ниже плеч, ухитрились впендюрить оградку почти посередине тротуара. Она как будто бы разделяет потоки пешеходов. При этом она даже не соединяется с основной оградой, тянущейся от перекрестка. Это просто бессмысленная конструкция, поставленная на пути пешеходов. Никакой другой задачи, чем мешать проходу, у нее нет в принципе. Этот забор стоит просто потому, что нужно было куда-то поставить забор.
Причем если летом эта оградка выглядит просто как бессмысленное сооружение, то зимой превращается в настоящую проблему. Вокруг нее скапливается снег, который трудно убирать, она не дает возможность вывести на этот тротуар компактную технику. И всё ради чего? Да просто потому, что взявшие в заборный плен город люди плевали на горожан с высокой колокольни своих финансовых интересов.
Если вы думаете, что это какой-то сбой в программе, то вы ошибаетесь. По всему городу распространено такое загадочное явление, как наглухо закрытые парковочные карманы. Чтобы выйти из машины на тротуар (или сесть в автомобиль обратно), человеку приходится выходить, по сути, на проезжую часть. Смысла в этом нет никакого, безопасность на дороге такой забор только подрывает, но он установлен и будет стоять. Я уже не говорю про то там, то здесь возникающие двойные заборы.
Я далек от мысли возложить всю вину за происходящее на некую «власть». Собственно, одна из причин, по которой эти чертовы заборы начали ставить, — это бездумное поведение пешеходов (не важно, есть у них машина или нет), которым лень пройти десяток-другой метров до светофора. Непонятно, правда, как поставленные рядом с перекрестками оградки помешают людям бросаться под колеса на других участках дороги. Но там хотя бы их будет видно издалека.
Всё это, в сущности, следствие наплевательского отношения к своему городу и к себе людей, которые живут в Новосибирске. Одни стараются как можно реже покидать салон машины (там же чисто и удобно, не то что снаружи), другие — давно смирились с тем, что существуют в постоянной грязи, пыли, обходя бессмысленные заборы.
Ведь обо всём можно договориться. Сесть и решить, наконец, не уродовать место, в котором живешь. Но для этого нужно то, что называется общественный запрос — потребность в изменениях, которая существовала бы у большинства населения. Тогда и депутаты, и чиновники, и сотрудники разнообразных госслужб тоже мало-помалу начали бы приходить в чувство. Им, может быть, даже стало бы немного стыдно за то, что в городе, который они считают своим, творится такой идиотизм.
Ну и, конечно, в городской администрации должен сидеть человек, который относится к городу, как к своему дому. А не просто как к внезапно свалившейся на голову скучной работе, которая нужна только для дальнейшего карьерного роста.
Согласны с автором?
Оградки в зоне перекрестков ставит Центр организации дорожного движения Новосибирска. Но и сами горожане не прочь огородить забором повыше двор своего дома. О том, почему это плохо, рассуждает молодая мама — вот ее пять аргументов против.
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