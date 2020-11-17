«Ухитрились впендюрить оградку на тротуаре». Гневная колонка о том, как в Новосибирске издеваются над людьми

Так вот, люди с руками, растущими гораздо ниже плеч, ухитрились впендюрить оградку почти посередине тротуара. Она как будто бы разделяет потоки пешеходов. При этом она даже не соединяется с основной оградой, тянущейся от перекрестка. Это просто бессмысленная конструкция, поставленная на пути пешеходов. Никакой другой задачи, чем мешать проходу, у нее нет в принципе. Этот забор стоит просто потому, что нужно было куда-то поставить забор.



Причем если летом эта оградка выглядит просто как бессмысленное сооружение, то зимой превращается в настоящую проблему. Вокруг нее скапливается снег, который трудно убирать, она не дает возможность вывести на этот тротуар компактную технику. И всё ради чего? Да просто потому, что взявшие в заборный плен город люди плевали на горожан с высокой колокольни своих финансовых интересов.

