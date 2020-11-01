Хватит огораживать многоэтажки заборами! 5 толковых аргументов от молодой мамы

Новосибирск обрастает новыми заборами — то вокруг дома поставят очередное двухметровое железо, то вдоль дороги. Мы уже рассуждали, почему столица Сибири превратилась в «город-забор». В этот раз молодая мама Дарья Евтушок решила поднять тему заборов вокруг многоквартирных домов в городе — она не просто недовольна установкой ограждений, но еще и предлагает усложнить процедуру установки. Почему? Читайте ее аргументы в авторской колонке.



Заборы не вписываются в продвигаемую концепцию «комфортная и доступная городская среда». Если каждый установит забор вокруг своего дома, то вскоре будем гулять только вдоль двухметровых заборов-решеток и в своем собственном дворе. К счастью, этого пока не произошло.