Хватит огораживать многоэтажки заборами! 5 толковых аргументов от молодой мамы

Новосибирск обрастает новыми заборами — то вокруг дома поставят очередное двухметровое железо, то вдоль дороги. Мы уже рассуждали, почему столица Сибири превратилась в «город-забор». В этот раз молодая мама Дарья Евтушок решила поднять тему заборов вокруг многоквартирных домов в городе — она не просто недовольна установкой ограждений, но еще и предлагает усложнить процедуру установки. Почему? Читайте ее аргументы в авторской колонке.
Заборы не вписываются в продвигаемую концепцию «комфортная и доступная городская среда». Если каждый установит забор вокруг своего дома, то вскоре будем гулять только вдоль двухметровых заборов-решеток и в своем собственном дворе. К счастью, этого пока не произошло.
Например, я вожу ребенка в детский сад № 374 по адресу Софийская, 10. К одной из калиток сада можно пройти только через огороженную территорию дома на Софийской, 8. Сегодня жители дома устанавливают ворота, которые полностью перекроют проезд и проход к этой калитке. Администрация сада уверила меня, что проблем с подъездом машин скорой помощи и других служб не возникнет, так как есть еще одна калитка. Жильцам мешают машины родителей и сотрудников сада, которые занимают парковочные места. Однако оставить проезд для колясок и проход людей они также не согласны.
Уважаю и ценю труд жителей этого дома, они высадили красивые ели на своей территории, они способны договориться, чтобы их дом был красивым, все балконы в одной цветовой гамме. Но вся эта красота за двухметровым красным забором-решеткой. Получается несправедливо, что жильцы, как самые умные, пользуются преимуществами других открытых дворов, скорее всего, их дети играют на соседних площадках, они сами ходят по тропинкам через соседние дворы, другим же прохода через свою территорию не дают.
На самом деле заборы — это большая проблема общества, даже если оно этого еще не осознает. Вот 5 причин:
- Заборы создают мнимую видимость безопасности и взращивают непричастность к окружающему, отрешенность от существующих проблем района и города в целом. «У себя в ограде я порядок навел, а остальное меня не касается».
- Также они создают сегрегацию в обществе, особенно когда заборы устанавливаются вокруг новых ЖК с ухоженной территорией, новыми детскими площадками и спортивными комплексами. Люди невольно начинают заглядываться, может, даже завидовать, им неприятно, что они не могут приобщиться к новому обустроенному пространству.
- Также у новых ЖК довольно большие территории, их долго обходить — значительно дольше, чем пройти насквозь.
- Когда появляется коммерция в зданиях, калитки чаще всего открывают, но высокие заборы, которые портят вид города, уже стоят, не выполняя никакой функции.
- Заборы очень портят вид города, потому что скрадывают ощущение пространства и перспективы, которого в городском пейзаже и так мало. У них скудный дизайн, часто это просто решетка или сайдинг, максимум — решетка с логотипом ЖК, редко вдоль забора делают качественный тротуар и высаживают деревья.
Заборы по городу должны быть низкие! Высокие только для безопасности (чтобы никто не упал или чтобы оградить стройку). Функции заборов должны быть следующие:
- Декоративные (оформление клумб до 30 см).
- Ограждение проезда машин (до 60 см), при этом примерно каждые 100 метров оставлен проход для пешехода и колясок.
- Безопасность (ограждение дорог, оврагов, высота по ситуации). При этом в пункт «безопасность» не входит ограждение дома от людей.
Нужно сокращать количество бесцельных высоких заборов вокруг жилых домов и комплексов в городе, для этого можно усложнить разрешение на их установку, предъявлять к заборам высокие требования по дизайну и качеству исполнения, обязывать высаживать с внешней стороны деревья. Ведь много же еще новых ЖК будут строить, пусть они будут без заборов или с действительно красивым чугунным забором с легким доступом на территорию для всех пешеходов. Вот где бюрократия и бумажная волокита пошла бы на пользу.
У нас, например, некоторые жильцы ЖК «Тихий берег» выступают за установку забора вокруг комплекса, да еще и смотровую хотят оградить. Только разве это правильно — забирать такой вид у всех жителей Новосибирска? Да, сильно шумят, особенно летними вечерами, иногда портят лавки, разрисовывают, срывают цепи у качелей, много мусора. Но если вдуматься, отгораживаться — в любом случае эгоизм. Всем же приятно гулять до смотровой, после — спуститься к площадке и погулять на ней с ребенком без каких-либо преград. Останавливает жителей бумажная волокита.
Мне вот просто страшно представить, если все понаставят заборов (зазаборятся). Что будет, если жители других домов на Софийской последуют примеру жильцов дома № 8, тоже огородят свою территорию?
Что вы думаете про заборы? Несут ли они пользу обществу в целом? Хотели бы вы оградить свой дом от всех двухметровым забором? Пишите в комментариях свое мнение — будем обсуждать!
Как вы относитесь к возведению заборов вокруг жилых домов?
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