Город-забор: почему центр Москвы и Питера обходится без уродливых заборов, а Новосибирск — нет

У железных оградок есть защитники. Главных доводов, собственно, два. Оградки предотвращают выход пешеходов на проезжую часть в неположенном месте. И защищают пешеходов от автомобиля, которого вынесет нелегкая на тротуар. Такое, кстати, регулярно случается.



Что касается защиты пешеходов — это довод спорный. При серьезном ДТП хлипкий заборчик буквально разлетается на куски, превращаясь в натуральную шрапнель. Попытаться уклониться от потерявшей управление машины ещё можно, а вот от летящих по сторонам кусков металла — уже вряд ли.

