Город-забор: почему центр Москвы и Питера обходится без уродливых заборов, а Новосибирск — нет

В Новосибирске стало больше бессмысленных и уродливых заборов
Жители дома, рядом с которым скоро должны открыться несколько баров и пиццерия, так возмутились этому факту, что сами, за свой счет начали возводить у входа в будущий ресторанный комплекс забор. Любовь горожан к этому виду сооружений известна давно. В прошлом году Новосибирск даже прославился на всю страну двойным забором. Просто же ограждения, смысл существования которых крайне сомнителен, можно встретить в любой части города. Обозреватель НГС Стас Соколов считает: чтобы понять, насколько нелепо это выглядит, стоит посмотреть на улицы городов, где без заборов прекрасно обходятся.
Я тут недавно сходил в отпуск. Ну и провел по этому поводу недельку вне Новосибирска (но в России). И все это время меня не покидала смутная тревога. Чего-то не хватало, чего-то знакомого, что перестаешь замечать в суете и вспоминаешь только тогда, когда перестаешь видеть постоянно. И лишь вернувшись домой, я понял: это заборчики (произносится, со вкусом растягивая и смакуя каждый слог).
Забор можно было смело ставить на герб Новосибирска. Жители нашего города (а уж тем более власти) питают к этому типу инженерно-технических сооружений нежную любовь, переходящую в жесткую привязанность. Отсутствие заборов заставляет жителя Новосибирска нервничать. Иначе объяснить их обилие просто невозможно.
Нет, я знаю, конечно, про требования ГИБДД снабдить каждый перекресток заборами, дабы пешеходы не кидались под колеса. Стражи дорог даже время от времени выписывают местным властям предписания на этот счет. Но вот в чем загадка. Законы, регламентирующие подобные вещи вроде как должны быть универсальны и действовать на всей территории РФ. Но действуют эти правила избирательно.
Взять, например, город Санкт-Петербург. Я внимательно изучил собственные фото, залез в сервис на Яндекс.Карты (вдруг память подвела). И обнаружил, что оградки в Питере появляются только на приличном отдалении от исторического центра. Там, где город теряет уже какую бы то ни было индивидуальность (и туристическую привлекательность). Дескать, портить уникальный архитектурный ансамбль мы не будем, а дальше — ставьте что хотите.
У железных оградок есть защитники. Главных доводов, собственно, два. Оградки предотвращают выход пешеходов на проезжую часть в неположенном месте. И защищают пешеходов от автомобиля, которого вынесет нелегкая на тротуар. Такое, кстати, регулярно случается.
Что касается защиты пешеходов — это довод спорный. При серьезном ДТП хлипкий заборчик буквально разлетается на куски, превращаясь в натуральную шрапнель. Попытаться уклониться от потерявшей управление машины ещё можно, а вот от летящих по сторонам кусков металла — уже вряд ли.
Вообще, в мире для подобных целей используют не сплошную ограду, а отдельные столбики. Их делают мощнее, массивней и прекрасно справляются с ситуацией, когда машину занесло, и она вылетела на тротуар. Даже если автомобилю удастся такой столбик снести, это будет один поражающий элемент, а не десять.
С ограничением для пешеходов сложнее. Строго говоря, такой забор служит реальной преградой, только если делать его выше и ставить по середине дороги (чтобы улицу в принципе невозможно было пересечь без хорошей спортивной подготовки). В остальных случаях, там, где людям это почему-то нужно, они эти заборчики обходят или перелазят. А там, где не нужно, забор стоит просто потому, что ТАК НАДО. Тем более, что ставят эти заборы повсеместно, даже там, где уже стояло до этого какое-то ограждение. Потому как деньги заплатили за целый забор, вот и будем делать его от и до.
Любовь к заборам (если отбросить чисто коммерческий интерес — эти заборы же кто-то делает и не бесплатно) имеет какие-то глубокие психологические причины. Как будто бы нам всем страшно оказаться в ситуации, когда можно идти в любом направлении, и решение о том, куда именно, приходится принимать каждый раз самостоятельно. Это, конечно, морально тяжело. А если есть заборы, то всё становится простым и понятным.
Согласны с автором?
О том, как выглядит реконструкция Красного проспекта (и заборы на нём) с точки зрения экспертов можно прочитать в материале Лизы Пичугиной.
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