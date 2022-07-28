Здание с «Перчини» в Первомайском сквере решили не сносить — мэрия хочет забрать его себе
Арбитражный суд сейчас рассматривает новый иск городских властей
Мэрия Новосибирска решила признать незаконно построенное
Как следует из ответа пресс-службы мэрии на запрос НГС, исполнительный лист, по которому владелец здания, компания «Антрацит», должна была демонтировать его за свой счет, отозвали. Вместо этого мэрия Новосибирска подала новый иск в Арбитражный суд с требованием признать право собственности на самострой за городом.
Согласно картотеке арбитражных дел, иск подан 24 июня 2022 года и принят к производству 29 июня. Сегодня, 28 июля, в суде прошло первое заседание по делу, но его результаты к моменту подготовки заметки не были опубликованы.
Компания «Антрацит», по данным «Контур.Фокуса», принадлежит Константину и Ларисе Козловым (доли 80% и 20% соответственно) и занимается арендой и управлением собственным или арендованным имуществом. На балансе компании за прошлый год зафиксирован 61 миллион рублей, выручка составила 13 миллионов, чистая прибыль — 713 тысяч рублей. По телефону компании сообщили, что Ларисы Козловой, которая занимает должность директора, нет на месте, никто другой ответить на вопросы НГС не смог.
Здание, в котором расположены популярные рестораны «Перчини» и Park cafe, должны были снести по решению суда как построенное незаконно — разбирательство через несколько обжалований дошло до Кассационного суда. Впоследствии, правда, выяснилось, что в случае, если владелец здания не исполнит решение суда, муниципалитет снести его не сможет — на это не хватает средств в бюджете. При этом в мэрии уже в начале года рассматривали возможность сохранить самострой на территории Первомайского сквера.