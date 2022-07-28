Здание с «Перчини» в Первомайском сквере решили не сносить — мэрия хочет забрать его себе

Мэрия Новосибирска решила признать незаконно построенное 2-этажное здание кафе на Красном проспекте, 25/1 муниципальной собственностью.



Как следует из ответа пресс-службы мэрии на запрос НГС, исполнительный лист, по которому владелец здания, компания «Антрацит», должна была демонтировать его за свой счет, отозвали. Вместо этого мэрия Новосибирска подала новый иск в Арбитражный суд с требованием признать право собственности на самострой за городом.