Не снесут до чемпионата по хоккею: у мэрии нет денег на демонтаж здания «Парк кафе» в Первомайском сквере

— Вопросы о сносе здания лучше адресовать руководителю ООО «Антрацит», правда, в ближайшую неделю вам это не удастся — он находится в отъезде. Я передам ему вашу просьбу о комментарии, — сообщил НГС менеджер «Перчини».



Ранее еще один конфликт разгорелся недалеко от центра, рядом с парком «Березовая роща». Владельцам здания сперва удалось зарегистрировать свои права на него через суд, но сейчас дело будут рассматривать заново. Подробности — в материале НГС.

