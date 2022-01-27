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Не снесут до чемпионата по хоккею: у мэрии нет денег на демонтаж здания «Парк кафе» в Первомайском сквере

Чиновники считают, что снос негативно отразится на внешнем облике города перед мировым первенством

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Суд обязал собственников снести здание, но подгонять их не собираются

Суд обязал собственников снести здание, но подгонять их не собираются

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26 января руководитель Департамента земельных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский заявил, что в бюджете не запланированы средства на снос здания на Красном проспекте, 25/1, в котором располагаются рестораны «Парк кафе» и «Перчини». Ранее собственники здания не смогли оспорить требование муниципалитета о его демонтаже. Кроме того, Жигульский заявил, что власти считают нецелесообразным сносить кафе до МЧМ по хоккею в 2023 году.

— По сносу здания «Парка кафе» нами переданы исполнительные листы в службу судебных приставов. В таких случаях возможен следующий порядок: нам, как взыскателям, снести его за свой счет, а потом предъявить иск о возмещении затрат к собственнику. Но в бюджете не содержится такая статья расходов, поэтому это возможно лишь в случае, если здание аварийное — средства в таком случае временно изымаются из резервного фонда мэра Новосибирска, — сказал Жигульский.

Чиновник признал, что ему сложно точно ответить на вопрос, когда именно будет снесена самовольная постройка на Красном проспекте. Также Жигульский сказал, что вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой прорабатывается вопрос о возможности сохранить здание, а также ресторанный дворик на Ленина до проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею.

— Вероятно, Анна Васильевна считает, что сносить сейчас «Парк кафе» — не самая разумная затея, потому что к 2023 году мы там точно ничего красивого не построим. Возможен вариант заключения с собственниками здания на Красном проспекте и ресторанного дворика инвестиционного соглашения, чтобы объекты реконструировать для соответствия градостроительным нормам. Но как это будет реализовано и будет ли, ответить сложно, — подытожил Жигульский.

Анна Терешкова подтвердила корреспонденту НГС обозначенную позицию.

В декабре 2021 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал в удовлетворении жалобы ООО «Антрацит» (собственник здания «Парк кафе» и «Перчини»), которое оспаривало снос здания. К слову, оба ресторана сейчас работают.

— Вопросы о сносе здания лучше адресовать руководителю ООО «Антрацит», правда, в ближайшую неделю вам это не удастся — он находится в отъезде. Я передам ему вашу просьбу о комментарии, — сообщил НГС менеджер «Перчини».

Ранее еще один конфликт разгорелся недалеко от центра, рядом с парком «Березовая роща». Владельцам здания сперва удалось зарегистрировать свои права на него через суд, но сейчас дело будут рассматривать заново. Подробности — в материале НГС.

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