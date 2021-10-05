Снести «Отелит»: простые жители пошли в суд, чтобы избавиться от офисного здания в центре Новосибирска

Трехэтажный офис ГК «Отелит» на улице Селезнёва, 47 построен на углу квартала частного сектора — одного из тех, что со всех сторон уже подпирают новостройки. В 2019 году его владельцы, ряд новосибирских предпринимателей, через суд зарегистрировали права собственности на здание. Но спустя два года этот вопрос будут рассматривать снова — уже в апелляционной инстанции Арбитражного суда.



Причиной стала жалоба Елены Гавровской — одной из собственниц соседнего участка. Женщина считает, что ее права нарушили вместе с градостроительными нормами: офисно-торговое здание построено почти на границе с ее территорией, и теперь забором частного владения фактически выступает его стена.



— В 2015 году наш сосед продал угловой участок компании «Отелит». Они у него выкупили 4,5 сотки, потом построили самострой в три этажа и площадью в тысячу квадратов, нарушив противопожарные отступы. От нашего дома отступ — ноль метров, — рассказывает Елена Гавровская.



Предприниматели, среди которых были основные совладельцы ГК «Отелит» Евгений Бурденюк и Габдрашит Ягофаров, сначала хотели всё сделать законно. В 2019 году они через публичные слушания просили о соответствующих отклонениях от норм, но получили отказ. В постановлении мэрии от 15 января 2019 года в числе причин указано, что строительство велось без разрешения, а меры противопожарной безопасности не соблюдены — пожарный проезд фактически занят зданием.

