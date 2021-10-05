Снести «Отелит»: простые жители пошли в суд, чтобы избавиться от офисного здания в центре Новосибирска

Суд пересмотрит законность здания группы в центре Новосибирска
За последний год одним из самых резонансных дел стал возможный снос трехэтажного здания кафе на площади Ленина — такая перспектива разделила горожан на тех, кто за избавление от незаконных построек, и тех, кто считает, что в городе есть более насущные проблемы. Впрочем, борьба с «самоволками» в Новосибирске развернулась уже не шуточная. Еще один конфликт разгорелся недалеко от центра, рядом с парком «Березовая роща». Владельцам здания сперва удалось зарегистрировать свои права на него через суд, но сейчас дело будут рассматривать заново. Почему — узнала Лиза Пичугина.
Трехэтажный офис ГК «Отелит» на улице Селезнёва, 47 построен на углу квартала частного сектора — одного из тех, что со всех сторон уже подпирают новостройки. В 2019 году его владельцы, ряд новосибирских предпринимателей, через суд зарегистрировали права собственности на здание. Но спустя два года этот вопрос будут рассматривать снова — уже в апелляционной инстанции Арбитражного суда.
Причиной стала жалоба Елены Гавровской — одной из собственниц соседнего участка. Женщина считает, что ее права нарушили вместе с градостроительными нормами: офисно-торговое здание построено почти на границе с ее территорией, и теперь забором частного владения фактически выступает его стена.
— В 2015 году наш сосед продал угловой участок компании «Отелит». Они у него выкупили 4,5 сотки, потом построили самострой в три этажа и площадью в тысячу квадратов, нарушив противопожарные отступы. От нашего дома отступ — ноль метров, — рассказывает Елена Гавровская.
Предприниматели, среди которых были основные совладельцы ГК «Отелит» Евгений Бурденюк и Габдрашит Ягофаров, сначала хотели всё сделать законно. В 2019 году они через публичные слушания просили о соответствующих отклонениях от норм, но получили отказ. В постановлении мэрии от 15 января 2019 года в числе причин указано, что строительство велось без разрешения, а меры противопожарной безопасности не соблюдены — пожарный проезд фактически занят зданием.
После отказа владельцы обратились в арбитражный суд, который должен был установить, не нарушает ли здание права и интересы других лиц и не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан. И судья Людмила Хорошуля, основываясь на целом перечне представленных экспертиз, решила, что со зданием всё в порядке. Тем более что у мэрии Новосибирска, которая в суде выступала ответчиком, возражений не возникло.
— Ответчик по данному делу не указал обстоятельств, препятствующих признанию права собственности истцов на самовольную постройку, с момента возведения объекта и по настоящее время споров о сносе самовольной постройки не инициировал, — подчеркивается в решении суда.
Как это было возможно, учитывая, что ранее мэрия прямо указала на незаконность строительства и несоблюдение норм, Елена Гавровская не понимает — журналист НГС направила в мэрию запрос с просьбой пояснить, почему власти не возражали в суде против оформления здания в собственность. Елена Гавровская же об этом разбирательстве узнала только спустя какое-то время из одного из ответов властей в длительной переписке — и подала жалобу как третье лицо.
— Я не могу выдвигать самостоятельных требований в суде, я просто жалуюсь на происходящее, — объяснила Елена Гавровская. — Я могу требовать только одного: соблюдения градостроительных норм.
Евгений Бурденюк в разговоре с журналистом НГС признал, что предприниматели не получали разрешения на строительство и вовремя не согласовали отступы с соседями, и назвал это «недальновидным поступком».
— Стоимость земельного участка очень высокая. Для того, чтобы была целесообразность в строительстве, мы пытаемся занять максимальную площадь участка. Так как градостроительные нормы не позволяют это сделать, мы это делаем в рамках решения судебного, — говорит Евгений Бурденюк. — Мы выходили на слушания, но в рамках этих слушаний не было согласовано [отклонений] с этими жильцами. А сейчас они чисто идут на принцип, вымогательством занимаются. Это чисто соседская история, когда люди хотят снести ради того, чтобы снести.
Евгений Бурденюк считает, что эта жалоба — своего рода месть. По его словам, «Отелит» предлагал расселить квартал частного сектора, но за соседний участок у них запросили 18 миллионов рублей — по 3 миллиона за сотку, и компания отказалась. Сегодня предложений коммерческой земли в этом районе нет, а в округе их не наберется и десятка, причем разброс цен очень большой: на улице Фрунзе за сотку просят 6,7 миллионов рублей, возле нового волейбольного центра — 1 миллион.
— Сама хозяйка там не живет, сдает каким-то людям. Плюс там множество собственников, знаете, как: в центре города понакупают, сами не живут в этих трущобах, — добавляет Евгений Бурденюк.
Елена Гавровская возражает: дом принадлежит их семье с 1936 года, сегодня в нём живут ее родственники, а конкретных разговоров о выкупе и стоимости не было — более того, лично она с Евгением Бурденюком не встречалась. Впрочем, у участка действительно несколько собственников, и говорить за всех она не может.
В конце сентября 7-й арбитражный апелляционный суд в Томске принял жалобу Елены Гавровской — в карточке дела на сайте арбитража указано, что его будут рассматривать по правилам первой инстанции. Стоит отметить, что вести его будет Михаил Фертиков — в августе он уже признал одно из зданий «Отелита» в 13-м Бронном переулке самовольной постройкой и обязал его снести. Такое же решение он принял в отношении еще двух самостроев: трехэтажного кафе на территории сквера имени Кирова возле станции метро «Октябрьская» и того самого ресторанного здания в Первомайском сквере.
В случае, если такая же участь постигнет здание на улице Селезнёва, 47, построившие его предприниматели, по оценке Евгения Бурденюка, потеряют около сотни миллионов рублей. Сегодня в нём зарегистрировано больше десятка компаний, которые входят в группу «Отелит», а также работает около десяти компаний-арендаторов, самые крупные — «Ярче!» и NL Store.
Ранее в августе в Новосибирске демонтировали еще одно здание, принадлежащее группе «Отелит» — павильон-пристройку к зданию кафе «Вилка-Ложка» на Речном вокзале. Городские власти добивались этого в судах несколько лет.
Группе «Отелит», помимо уже указанных зданий и павильонов, принадлежат также киоски в переходе станции метро «Площадь Маркса». Издание Тайга.инфо связывает этот бизнес с семьей депутата Горсовета Евгения Яковенко. По данным «Контур.Фокуса», его сын Семен совладеет несколькими компаниями, которые входят в группу «Отелит» и зарегистрированы в здании на Селезнёва, 47.