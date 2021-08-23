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На Речном вокзале начали сносить двухэтажный торговый павильон

Владельцы несколько лет пытались сохранить незаконную постройку, но проиграли все суды

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Двухэтажную постройку будут сносить вручную, разбирая ее по частям

Двухэтажную постройку будут сносить вручную, разбирая ее по частям

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На остановке Речной вокзал начался демонтаж крупного торгового павильона, который простоял здесь больше 20 лет. «Вилку-Ложку», впрочем, не тронут.

Речь идет о пристройке к зданию, где расположена столовая «Вилка-Ложка». Визуально она смотрится просто продолжением этого строения, но мэрия сочла ее самовольной постройкой и в 2018 году подала иск к компании «Верес», которая входит в девелоперскую группу «Отелит». Судебная тяжба затянулась почти на три года, но победа осталась за городскими властями.

Здание, где расположена столовая «Вилка-Ложка» останется

Здание, где расположена столовая «Вилка-Ложка» останется

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В пристройке работали сразу несколько точек фаст-фуда, парикмахерская и магазины. Ограждение вокруг пристройки появилось еще в июле, тогда же отсюда начали съезжать арендаторы. Последним покинуло здания заведение сети «Хот-дог Мастер».

Рабочие начали со стеклянных стен

Рабочие начали со стеклянных стен

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Работы по демонтажу начались сегодня, 23 августа. К вечеру были разобраны часть стеклянных стен, навесные потолки и внутренние перегородки. Рабочие грузили строительный мусор в самосвал.

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В последнее время мэрия развила бурную деятельность по сносу незаконных построек коммерческого назначения. Так были последовательно демонтированы одно- и двухэтажные павильоны кафе в Первомайском сквере. Пока не ясна до конца судьба большого комплекса, в котором сейчас работают рестораны «Перчини» и Park Cafe. Мэрия выиграла несколько судов, но оба заведения продолжают работать.

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речной вокзалснос незаконных объектов
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