На Речном вокзале начали сносить двухэтажный торговый павильон

В последнее время мэрия развила бурную деятельность по сносу незаконных построек коммерческого назначения. Так были последовательно демонтированы одно- и двухэтажные павильоны кафе в Первомайском сквере. Пока не ясна до конца судьба большого комплекса, в котором сейчас работают рестораны «Перчини» и Park Cafe. Мэрия выиграла несколько судов, но оба заведения продолжают работать.

