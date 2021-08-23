На Речном вокзале начали сносить двухэтажный торговый павильон

На остановке Речной вокзал начался демонтаж крупного торгового павильона, который простоял здесь больше 20 лет. «Вилку-Ложку», впрочем, не тронут.
Речь идет о пристройке к зданию, где расположена столовая «Вилка-Ложка». Визуально она смотрится просто продолжением этого строения, но мэрия сочла ее самовольной постройкой и в 2018 году подала иск к компании «Верес», которая входит в девелоперскую группу «Отелит». Судебная тяжба затянулась почти на три года, но победа осталась за городскими властями.
В пристройке работали сразу несколько точек фаст-фуда, парикмахерская и магазины. Ограждение вокруг пристройки появилось еще в июле, тогда же отсюда начали съезжать арендаторы. Последним покинуло здания заведение сети «Хот-дог Мастер».
Работы по демонтажу начались сегодня, 23 августа. К вечеру были разобраны часть стеклянных стен, навесные потолки и внутренние перегородки. Рабочие грузили строительный мусор в самосвал.
В последнее время мэрия развила бурную деятельность по сносу незаконных построек коммерческого назначения. Так были последовательно демонтированы одно- и двухэтажные павильоны кафе в Первомайском сквере. Пока не ясна до конца судьба большого комплекса, в котором сейчас работают рестораны «Перчини» и Park Cafe. Мэрия выиграла несколько судов, но оба заведения продолжают работать.