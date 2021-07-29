Всё-таки снесут: мэрия Новосибирска выиграла суд о сносе здания общепита в Первомайском сквере

29 июля Седьмой арбитражный апелляционный суд полностью удовлетворил иск мэрии Новосибирска к ООО «Антрацит» о сносе здания Park Cafe в Первомайском сквере в центре Новосибирска.



«Удовлетворить иск полностью», — сказано в резолюции, однако сам документ еще не обнародован.

Мэрия потребовала снести «Парк Кафе» и «Перчини» в Первомайском сквере в декабре прошлого года.

— Согласно условиям договора, арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объекты капитального строительства, а также осуществлять самовольное переустройство нестационарного объекта в объект капитального строительства. Однако, согласно выписке из ЕГРН, на данном земельном участке зарегистрировано здание (кадастровый номер объекта 54:35:101350:55, запись о регистрации в ЕГРН от 13.02.2015 № 54–54/001–54/001/004/2015–445). Данный объект принадлежит на праве собственности ООО «Антрацит», — объяснили тогда в мэрии корреспонденту НГС.