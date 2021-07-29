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Всё-таки снесут: мэрия Новосибирска выиграла суд о сносе здания общепита в Первомайском сквере

Ранее собственникам удалось отстоять здание

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Двухэтажное здание в Первомайском сквере мэрия считает самостроем

Двухэтажное здание в Первомайском сквере мэрия считает самостроем

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В Новосибирске снесут здание общепита, признанное самостроем

29 июля Седьмой арбитражный апелляционный суд полностью удовлетворил иск мэрии Новосибирска к ООО «Антрацит» о сносе здания Park Cafe в Первомайском сквере в центре Новосибирска.

«Удовлетворить иск полностью», — сказано в резолюции, однако сам документ еще не обнародован.

Мэрия потребовала снести «Парк Кафе» и «Перчини» в Первомайском сквере в декабре прошлого года.

— Согласно условиям договора, арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объекты капитального строительства, а также осуществлять самовольное переустройство нестационарного объекта в объект капитального строительства. Однако, согласно выписке из ЕГРН, на данном земельном участке зарегистрировано здание (кадастровый номер объекта 54:35:101350:55, запись о регистрации в ЕГРН от 13.02.2015 № 54–54/001–54/001/004/2015–445). Данный объект принадлежит на праве собственности ООО «Антрацит», — объяснили тогда в мэрии корреспонденту НГС.

Представитель общественной организации «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев пояснил, что изначально разрешение было выдано на возведение временного объекта:

— Когда здание было построено, собственник просто узаконил его по упрощенной процедуре в Росреестре и каждые три года продлевал аренду земли. И сейчас на территории сквера находится капитальный объект, но участка под ним нет.

Однако 15 марта Арбитражный суд Новосибирской области отказал мэрии города в сносе этого ресторанного комплекса, сняв с владельцев заведения ООО «Антрацит» наложенные ранее ограничения.

Двухэтажное здание в Первомайском сквере появилось в 2007 году. Тогда же здесь (на втором этаже) заработало первое заведение сети «Перчини». В последнее время предприятие, которое владеет зданием, работает с убытками.

В ноябре обозреватель НГС Стас Соколов привел свои аргументы в пользу здания общепита в Первомайском сквере. Тогда с ним согласились 72% из почти 2 тысяч проголосовавших.

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Первомайский скверснос здания
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