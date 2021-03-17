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Суд не разрешил сносить «Парк Кафе» и «Перчини» в Первомайском сквере

С владельца здания сняты все ограничения, которые были наложены на время судебного процесса

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Здание в центре, где находятся два известных заведения, останется на месте

Здание в центре, где находятся два известных заведения, останется на месте

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Арбитражный суд НСО отказал в иске мэрии Новосибирска, которая требовала снести здание в Первомайском сквере, где располагаются «Парк Кафе» и кафе «Перчини».

С ООО «Антрацит» — владельца здания по адресу Красный проспект, 25/1 — сняты ограничения, которые суд накладывал ранее.

Согласно информации в решении суда, с «Антрацита» сняты запреты на совершение любых сделок в отношении здания, в котором находятся Park Cafe и ресторан «Перчини», и на передачу права собственности на него.

Решение в силу не вступило. На момент публикации журналисту не удалось связаться с представителями компании по телефонам, указанным в открытых источниках.

Сейчас директором ООО «Антрацит» является Лариса Козлова, у нее доля в бизнесе — 20%. На конец 2020 года чистый убыток компании составил 960 тыс. рублей. По данным «Контур.Фокуса», в ноябре 2009 года ООО «Ресторатор» подавало иск к ООО «Антрацит» о взыскании 9,6 млн рублей в качестве стоимости аренды нежилых помещений по адресу Красный проспект, 25/1. В иске было отказано.

В ноябре прошлого года мэрия Новосибирска обратилась в областной арбитражный суд с требованием обязать собственника снести здание в Первомайском сквере, где работают два известных в городе ресторана.

Обозреватель НГС попросил чиновников мэрии пояснить, в чем суть претензий, а заодно попытался разобраться, как появился в парке этот объект и что вообще за люди им владеют. Оказалось, что мэрия три года назад «не заметила» этого здания, когда заключала очередной договор аренды земли с компанией, которой оно принадлежит. А само это предприятие уже который год не приносит ничего, кроме убытков.

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Первомайский скверснос зданияАрбитражный суд
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