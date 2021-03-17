Суд не разрешил сносить «Парк Кафе» и «Перчини» в Первомайском сквере

Арбитражный суд НСО отказал в иске мэрии Новосибирска, которая требовала снести здание в Первомайском сквере, где располагаются «Парк Кафе» и кафе «Перчини».
С ООО «Антрацит» — владельца здания по адресу Красный проспект, 25/1 — сняты ограничения, которые суд накладывал ранее.
Согласно информации в решении суда, с «Антрацита» сняты запреты на совершение любых сделок в отношении здания, в котором находятся Park Cafe и ресторан «Перчини», и на передачу права собственности на него.
Решение в силу не вступило. На момент публикации журналисту не удалось связаться с представителями компании по телефонам, указанным в открытых источниках.
Сейчас директором ООО «Антрацит» является Лариса Козлова, у нее доля в бизнесе —
В ноябре прошлого года мэрия Новосибирска обратилась в областной арбитражный суд с требованием обязать собственника снести здание в Первомайском сквере, где работают два известных в городе ресторана.
Обозреватель НГС попросил чиновников мэрии пояснить, в чем суть претензий, а заодно попытался разобраться, как появился в парке этот объект и что вообще за люди им владеют. Оказалось, что мэрия три года назад «не заметила» этого здания, когда заключала очередной договор аренды земли с компанией, которой оно принадлежит. А само это предприятие уже который год не приносит ничего, кроме убытков.