Снесут ли большой павильон с двумя ресторанами в Первомайском сквере? И нужно ли это делать? Мнение журналиста

В Первомайском сквере хотят снести павильон с двумя ресторанами
Сразу над двумя популярными заведениями в центре Новосибирска (Park Café и «Перчини») сгустились тучи. Мэрия подала иск о сносе здания, в котором располагаются эти рестораны. Городские власти считают, что оно построено незаконно. Общественники солидарны с чиновниками, объясняя это тем, что «нечего строить в парках кабаки». Иное мнение у обозревателя НГС Стаса Соколова. Он считает, что нужно разделять вопрос законности конкретного строения и сам по себе факт наличия в парке предприятий общественного питания. Они там нужны. Почему? Читайте его авторскую колонку.
Черная массивная стекляшка появилась в Первомайском сквере во второй половине 2000-х. Возведена она была (как многое в Новосибирске) по принципу «сначала строим, а потом как-нибудь согласуем». Формально это территория парка, поэтому, по словам общественников, была придумана некая схема, по которой сооружение оформили как «вспомогательное», уже в процессе превратившееся в трехуровневый (если считать огромную крышу) ресторанный комплекс.
Больше десяти лет этот комплекс работал и никому, в общем, не мешал. Тем более, что в том же самом Первомайском сквере по краям было построено еще четыре павильона разных размеров. Ситуация начала меняться совсем недавно. Не без давления общественности мэрия начала наводить порядок с парковыми кафе. Начали с небольшой шашлычной по соседству с гостиницей «Центральная». В этом году снесли двухэтажный павильон под кодовым названием «Аквариум» с другой стороны (перекресток Горького и Советской). И вот теперь дело дошло до самого крупного павильона.
О том, насколько законным было строительство и велика ли вероятность сноса и этого здания, будет отдельный материал, но хотелось бы поговорить о проблеме сооружений коммерческого характера в парках. Поскольку у части публики в этом смысле наблюдается настоящая идиосинкразия — люди натурально готовы снести в парке всё, оставив только цветы и лавочки.
Болезненная реакция на строительство в зеленых зонах понятна. За новосибирскими застройщиками нужен глаз да глаз — немного отвлекся, и вот уже кто-то расчищает себе площадку там, где еще вчера росли деревья. Но везде нужен баланс.
Городской парк — это не ботанический сад (где действительно не должно быть ничего кроме растений). В парк приходят отдыхать, проводить время. И одна из форм этого отдыха — выпить кофе в кафе, посидеть с бокалом вина с хорошим видом, прийти на ужин вечером.
И в этом нет ничего нового. Возьмите, например, Летний сад в Санкт-Петербурге. Трудно придумать в России парковую зону с более богатой историей, при этом сохранившуюся практически в неизменном виде (если не считать частных улучшений и замены оригиналов скульптур на копии). Так вот, в Летнем саду тоже есть небольшое кафе («Кофейный домик»). И построено оно там больше 200 лет назад. Конечно, выглядит это кафе поживописней, чем павильоны в Первомайском сквере. Ну так и сам Питер немного отличается от Новосибирска в смысле застройки, что уж там.
Хотите примеров из мировой практики? Версаль устроит? В Версальском парке есть несколько кафе и ресторанов (в одном из них я даже как-то ел утиную грудку). И да, конечно, это не массивные сооружения из стекла и бетона, а одноэтажные элегантные постройки. Но они есть, и люди с удовольствием ими пользуются. Если посчитать, сколько человек бывает в том же комплексе с «Перчини» и Park Cafe на единицу площади занимаемого земельного участка, то получится, что востребованность этого участка у горожан раз в десять больше, чем у территории собственно парка.
Кафе в зеленых зонах, расположенных в центре города, не только допустимы — они позволяют человеку задержаться в такой зоне подольше. Вопрос только в том, насколько органично выглядит в парке такое строение. Не сокращает ли оно эту самую зеленую зону, не мешает ли тем, кто пришел в парк просто так.
В этом смысле оставшиеся кафе в Первомайском сквере, как мне кажется, смотрятся вполне органично — они все расположены по краям, не хочешь — не ходи. Из них не несется громкая музыка, рядом не тусуется сомнительная публика. Да, к архитектуре самих сооружений могут быть вопросы, но, знаете, вопросы могут быть к доброй половине всего того, что построено в Новосибирске за последние 50 лет.
В истории со зданием «Перчини» и Park Cafe, конечно, есть еще один важный аспект. Любое строительство с нарушениями (тем более в таком месте) невозможно без того, что деликатно называется «коррупционной составляющей». И мне кажется, что начинать любые действия против предпринимателей, которые чего-то там отмутили себе на городской земле, нужно с уголовных дел против чиновников, позволивших свершиться незаконной стройке, закрывавших на нее глаза. А уже после того как вина этих господ будет доказана, и суд определит им разумное наказание, можно заняться и устранением допущенных ими нарушений.
Согласны с автором?
Неизвестно, чем закончится тяжба по поводу здания в Первомайском сквере. Но в Новосибирске есть примеры и более внушительных объектов, законность возведения которых оспаривается в судах. Так, новосибирский предприниматель Артём Начаров через суд пытается вернуть себе участок, на котором компания «Брусника» уже построила несколько многоквартирных домов жилого комплекса квартала «Панорама».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции