Снесут ли большой павильон с двумя ресторанами в Первомайском сквере? И нужно ли это делать? Мнение журналиста

Черная массивная стекляшка появилась в Первомайском сквере во второй половине 2000-х. Возведена она была (как многое в Новосибирске) по принципу «сначала строим, а потом как-нибудь согласуем». Формально это территория парка, поэтому, по словам общественников, была придумана некая схема, по которой сооружение оформили как «вспомогательное», уже в процессе превратившееся в трехуровневый (если считать огромную крышу) ресторанный комплекс.



Больше десяти лет этот комплекс работал и никому, в общем, не мешал. Тем более, что в том же самом Первомайском сквере по краям было построено еще четыре павильона разных размеров. Ситуация начала меняться совсем недавно. Не без давления общественности мэрия начала наводить порядок с парковыми кафе. Начали с небольшой шашлычной по соседству с гостиницей «Центральная». В этом году снесли двухэтажный павильон под кодовым названием «Аквариум» с другой стороны (перекресток Горького и Советской). И вот теперь дело дошло до самого крупного павильона.



О том, насколько законным было строительство и велика ли вероятность сноса и этого здания, будет отдельный материал, но хотелось бы поговорить о проблеме сооружений коммерческого характера в парках. Поскольку у части публики в этом смысле наблюдается настоящая идиосинкразия — люди натурально готовы снести в парке всё, оставив только цветы и лавочки.

