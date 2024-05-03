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Культура Попробовать себя дирижером или создать аромат: что будет в филармонии Новосибирска на «Ночь музеев»

Попробовать себя дирижером или создать аромат: что будет в филармонии Новосибирска на «Ночь музеев»

Программа называется «Место, где оживает искусство» (12+)

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Билет стоит 500 рублей

В филармонии Новосибирска запланировали большую программу на «Ночь музеев», которая пройдет 18 мая. Программа в этом году называется «Место, где оживает искусство» (12+). Гостей приглашают в концертный зал имени Каца. Билет стоит 500 рублей.

Как рассказали организаторы, начнутся мероприятия в 20:00. Уже в фойе посетителя будут ждать интерактивы, локации, мастер-классы, фотозоны и экскурсии.

— «Ночь музеев» ежегодно привлекает в филармонию очень большое количество посетителей — до 3 тысяч человек. В этом году ожидаем повышенное внимание горожан и гостей города, поскольку мы подготовили необычную программу. Современный мир полон всевозможных звуков. Но мы никогда не задумываемся, что нужно для восприятия всех этих звуков. Только лишь слух? А что будет, если только слышать, но не видеть их источника. Изменится ли восприятие? Можно ли звук почувствовать? Можно ли увидеть музыку? Ответы на эти вопросы будем искать вместе с нашими гостями — любителями всего самого загадочного и незабываемого, — рассказывает Алена Эйвазова, начальник отдела по созданию культурно-зрелищных мероприятий Новосибирской филармонии.

В филармонию приходят тысячи людей на «Ночь музеев»

Попробовать себя можно будет в роли дирижёра. Камерный оркестр студентов Новосибирского музыкального колледжа им. А.Ф. Мурова будет играть так, как ими будут управлять обычные посетители. Вместе со струнным дуэтом «Resonance» можно будет создать неповторимый аромат, на который вас вдохновят услышанные звуки.

На круглой сцене будет проходить музыкальный квиз, посвященный жизни и творчеству Арнольда Каца. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения дирижера. В 21:00 начнется концерт «Это надо прочувствовать» в большом зале. Послушать музыку можно в таинственной атмосфере темноты. А в 22 часа на круглой сцене будут читать детективы при свечах.

В мае в Новосибирске будет много интересных событий. НГС собрал все самые интересные события в городе, которые пройдут в последний месяц весны, в одном материале. Будет много и бесплатных развлечений.

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