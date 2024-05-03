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Город В Новосибирске ищут подрядчика для уборки ЛДС «Сибирь» — на что готовы потратить 16 миллионов рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для уборки ЛДС «Сибирь» — на что готовы потратить 16 миллионов рублей

Подрядчику необходимо навести чистоту на территории более 25 тысяч квадратных метров

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Подрядчик должен убирать территорию и сам стадион более года

В Новосибирске ищут подрядчика для проведения ремонта ЛДС «Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого и территории, прилегающей к стадиону. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает государственное автономное учреждение Новосибирской области «Сибирь-Арена». Подрядчику необходимо оказывать услуги по уборке внутренних помещений, генеральной уборке трибун перед сезоном, а также мыть и чистить 150 светильников на высоте 3,5 метра с пользованием альпинистов.

Из карточки закупки следует, что вечерняя уборка стадиона должна проходить семь дней в неделю с 18 до 23 часов. Ежедневную уборку территории необходимо проводить с 7 часов утра и до 11 часов. Поддерживающая уборка должна проводиться в дни мероприятий с 17 до 20 часов.

Всего же подрядчик должен организовать чистоту в помещениях общей площадью 18,4 тысячи квадратных метров и прилегающей территории площадью в 9,1 тысяч квадратных метров. Контракт будет заключен с 1 июня 2024 года и будет действовать до 30 июня 2025 года.

Стоимость работ оценили в 16,1 миллион рублей. Закупка размещена 3 мая, окончание приема заявок — 13 мая.

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика на ремонт медицинского центра на улице Одоевского. За работы готовы заплатить почти 400 миллионов рублей.

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Новосибирск Госзакупки ЛДС Сибирь
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