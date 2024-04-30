В Новосибирске отремонтируют Сибирский окружной медицинский центр на Одоевского — на это потратят около 400 млн

Срок выполнения работ — по 1 декабря 2026 года Источник: 2ГИС











В Первомайском районе Новосибирска отремонтируют главный корпус стационара Сибирского окружного медицинского центра (ФГБУЗ СОМЦ ФМБА). Центр разместил конкурс на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — более 392,1 миллиона рублей.



В документах указано, что подрядчику необходимо провести демонтаж устаревшего оборудования, отдельных фрагментов стен и перегородок, полов, отделки помещений и зданий, сетей и коммуникаций. Также строителям необходимо будет заняться благоустройством территории.



Здание стационара на Одоевского, 12 будут ремонтировать без остановки текущей деятельности. Срок выполнения работ — по 1 декабря 2026 года. Средства на ремонт выделены из федерального бюджета.

