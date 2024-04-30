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Здоровье В Новосибирске отремонтируют Сибирский окружной медицинский центр на Одоевского — на это потратят около 400 млн

В Новосибирске отремонтируют Сибирский окружной медицинский центр на Одоевского — на это потратят около 400 млн

Здание стационара будут ремонтировать без остановки текущей деятельности

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4 комментария
Срок выполнения работ — по 1 декабря 2026 года

В Первомайском районе Новосибирска отремонтируют главный корпус стационара Сибирского окружного медицинского центра (ФГБУЗ СОМЦ ФМБА). Центр разместил конкурс на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — более 392,1 миллиона рублей.

В документах указано, что подрядчику необходимо провести демонтаж устаревшего оборудования, отдельных фрагментов стен и перегородок, полов, отделки помещений и зданий, сетей и коммуникаций. Также строителям необходимо будет заняться благоустройством территории.

Здание стационара на Одоевского, 12 будут ремонтировать без остановки текущей деятельности. Срок выполнения работ — по 1 декабря 2026 года. Средства на ремонт выделены из федерального бюджета.

Ранее в Новосибирске объявили аукцион на поиск подрядчика для ремонта здания, в котором ранее находилась библиотека Новосибирского завода Химконцентратов.

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