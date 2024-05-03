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Происшествия Ищут неделю: в Новосибирске пропал 38-летний мужчина

Ищут неделю: в Новосибирске пропал 38-летний мужчина

Алексей Прийдак ушел из дома в Первомайском районе

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Среди особых примет Алексея Прийдака — борода

В Новосибирске ищут пропавшего 38-летнего Алексея Прийдака. Информации о местонахождении мужчины нет с 25 апреля.

Как сообщили представители ДПСО «ЛизаАлерт» на своей странице в социальной сети «Вконтакте», молодой человек вышел из дома в Первомайском районе Новосибирска, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Алексей Прийдак носит бороду, она указана в качестве особых примет. В день исчезновения мужчина был одет в темно-серый пиджак, черные штаны и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

В Новосибирской области продолжаются поиски 16-летнего подростка, который пропал в Куйбышеве. Информации о его местонахождении нет с 10 апреля.

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