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Происшествия «Предварительно проверим город»: в Новосибирской области собирают людей на поиски подростка — он пропал 10 апреля

«Предварительно проверим город»: в Новосибирской области собирают людей на поиски подростка — он пропал 10 апреля

Если в городе подростка не найдут, волонтеры планируют расширять территорию поисков

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Парень ушел на день рождения к другу 10 апреля

В Куйбышеве Новосибирской области собирают людей на поиски 16-летнего Фаниса Назыпова. Об этом сообщили в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте». 10 апреля парень в 19:00 ушел к другу на день рождения. С тех пор родит ели не видели его.

— Внимание! Срочный сбор на поиск! Место сбора: город Куйбышев, улица Каинская, 78 (Школа №5). Время сбора: 22:00. Форма одежды: город, лес. С собой: скотч, фонари, батарейки (алкалиновые), горячее питье, перекус, сменная одежда, — написали в сообществе.

Старший информационный координатор Юлия Стецюк рассказала корреспонденту НГС, что поиски планируется начать в Куйбышеве.
— Предварительно проверим город. Если никаких результатов нам это не даст, то будем переходить на другую локацию, но изначально будем искать в городе. Ребята выезжают, скоро приедут на место. Возможно, какая-то информация появится. От нас поедет 16 человек, — отметила она.

Ранее НГС писал о том, что следователи возбудили дело об убийстве после исчезновения 17-летнего парня в Новосибирске. Информации о местонахождении Никиты Габайдулина нет с 29 марта.

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