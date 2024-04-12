«Ушел к другу на день рождения»: в Новосибирской области пропал подросток

В Новосибирской области пропал 16-летний Фанис Назыпов. Как сообщили в группе «Новости дня Каинск Барабинск», подростка ищут в Куйбышеве.
— 10 апреля родители видели его в последний раз. В 19:00 ушел к другу на день рождения на улицу Чаплыгина и не вернулся, — написал автор поста.
В ориентировке, которую опубликовали в сообщении, сказано, что подросток был одет в черную ветровку и черные джинсы. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили данные о его поиске.
— Заявление вчера поступило от родственников. Проводятся розыскные мероприятия, — уточнили в ведомстве.
Старший информационный координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Юлия Стецюк сообщила корреспонденту, что заявка о происшествии поступила 12 апреля. Идет сбор информации.
Несколько дней назад в Новосибирске пропала 11-летняя девочка. Школьницу нашли живой полицейские.