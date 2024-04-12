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Происшествия «Ушел к другу на день рождения»: в Новосибирской области пропал подросток

«Ушел к другу на день рождения»: в Новосибирской области пропал подросток

Его ищет полиция

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Подросток пропал несколько дней назад

В Новосибирской области пропал 16-летний Фанис Назыпов. Как сообщили в группе «Новости дня Каинск Барабинск», подростка ищут в Куйбышеве.

— 10 апреля родители видели его в последний раз. В 19:00 ушел к другу на день рождения на улицу Чаплыгина и не вернулся, — написал автор поста.

В ориентировке, которую опубликовали в сообщении, сказано, что подросток был одет в черную ветровку и черные джинсы. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили данные о его поиске.

— Заявление вчера поступило от родственников. Проводятся розыскные мероприятия, — уточнили в ведомстве.

Старший информационный координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Юлия Стецюк сообщила корреспонденту, что заявка о происшествии поступила 12 апреля. Идет сбор информации.

Несколько дней назад в Новосибирске пропала 11-летняя девочка. Школьницу нашли живой полицейские.

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Поиск подростка ЛизаАлерт Новосибирская область Полиция Поиск человека
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