Пропавшая на Чистой слободе в Новосибирске пятиклассница найдена живой

Сотрудники полиции нашли живой пропавшую 11-летнюю Веру Усачеву. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Сотрудниками полиции были организованы оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней, без вести пропавшей в Ленинском районе Новосибирска. Местонахождение девочки установлено. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в полиции.
Сотрудники ПДН будут устанавливать причины безвестного исчезновения ребенка.
Напомним, Вера Усачева ушла в школу №191 в микрорайоне «Чистая Слобода» утром в среду, 10 апреля. Пятиклассница ушла в школу без телефона, до образовательного учреждения она так и не добралась.