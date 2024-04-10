НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

сев.

 747мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 93,22
EUR 101,23
Реклама

СРОЧНО

Девушка выпала из окна бизнес-центра на Ленина

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Держит в страхе подъезд
Кандидаты в шорт-лист премии
Миллионы на чужих фото
Королева красоты в 61 год
Сколько стоит фехтование
Чёрные риелторы увели квартиру
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия Пропавшая на Чистой слободе в Новосибирске пятиклассница найдена живой

Пропавшая на Чистой слободе в Новосибирске пятиклассница найдена живой

Жизни и здоровью Веры Усачевой ничего не угрожает

315
Написать комментарий

Сотрудники полиции нашли живой пропавшую 11-летнюю Веру Усачеву. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Сотрудниками полиции были организованы оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения несовершеннолетней, без вести пропавшей в Ленинском районе Новосибирска. Местонахождение девочки установлено. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в полиции.

Сотрудники ПДН будут устанавливать причины безвестного исчезновения ребенка.

Напомним, Вера Усачева ушла в школу №191 в микрорайоне «Чистая Слобода» утром в среду, 10 апреля. Пятиклассница ушла в школу без телефона, до образовательного учреждения она так и не добралась.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск МВД Пропал ребенок
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

Леонид,  33

Дмитрий,  33

Марго,  34

Alexander,  32

IcePhenix,  42

BOY!,  34

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление