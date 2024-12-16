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Происшествия «Когда понравился пациент»: сотрудница новосибирского морга призналась в любви к мертвому бармену — она провела с его телом 6 часов

«Когда понравился пациент»: сотрудница новосибирского морга призналась в любви к мертвому бармену — она провела с его телом 6 часов

Девушка написала стихотворение о молодом парне

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13 комментариев

Девушка работает танатопрактиком

Источник:

В Новосибирской области сотрудница морга призналась в чувствах к мертвому парню. Историю 26-летней девушки-танатопрактика передает телеграм-канал SHOT со ссылкой на ее соцсети.

Танатопрактик — человек, который занимается подготовкой тела умершего к погребению.

Погибший — 25-летний парень, который работал барменом и был экс-участником известного шоу. Танатопрактику предстояло провести для усопшего реставрацию.

В первый день работ девушка, как сообщает телеграм-канал, общалась с телом молодого человека, а также просила не отвлекать от дел.

— Сотрудница морга призналась, что за первые шесть часов работы они узнали друг друга, ей совсем не хотелось оставлять его одного, — сказано в сообщении.

В телеграм-канале добавили, что позже девушка начала интересоваться жизнью умершего, его манерами и привычками. Сибирячка также написала стихотворение о молодом человеке — его она отправила матери погибшего.

— Вика призналась, что ни одна смерть не тронула ее до так глубоко, как эта. Погибший парень, по ее словам, занял особое место в сердечке, — сказано в сообщении.

Уточняется, что в своих соцсетях девушка также публиковала видео со словами: «Когда понравился пациент, но ты работаешь в морге». Спустя несколько месяцев после произошедшего сибирячка вышли замуж за другого мужчину.

НГС обратился к девушке, чтобы узнать подробности ситуации.

В октябре стало известно, что сотрудника новосибирского морга наказали за то, что он перепутал тела покойных. Он выдавал их для погребения.

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Комментарии
13
трям-брям
36 минут
НГС превращается в нечто среднее между СПИД-инфо и Экспресс-Газетой.
кулькулятр
1 час
– Бармен, я заказать хотела б столик. – Хоть два – вы позвонили в морг.
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