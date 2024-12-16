«Когда понравился пациент»: сотрудница новосибирского морга призналась в любви к мертвому бармену — она провела с его телом 6 часов

Девушка работает танатопрактиком Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирской области сотрудница морга призналась в чувствах к мертвому парню. Историю 26-летней девушки-танатопрактика передает телеграм-канал SHOT со ссылкой на ее соцсети.

Танатопрактик — человек, который занимается подготовкой тела умершего к погребению.

Погибший — 25-летний парень, который работал барменом и был экс-участником известного шоу. Танатопрактику предстояло провести для усопшего реставрацию.

В первый день работ девушка, как сообщает телеграм-канал, общалась с телом молодого человека, а также просила не отвлекать от дел.

— Сотрудница морга призналась, что за первые шесть часов работы они узнали друг друга, ей совсем не хотелось оставлять его одного, — сказано в сообщении.

В телеграм-канале добавили, что позже девушка начала интересоваться жизнью умершего, его манерами и привычками. Сибирячка также написала стихотворение о молодом человеке — его она отправила матери погибшего.

— Вика призналась, что ни одна смерть не тронула ее до так глубоко, как эта. Погибший парень, по ее словам, занял особое место в сердечке, — сказано в сообщении.

Уточняется, что в своих соцсетях девушка также публиковала видео со словами: «Когда понравился пациент, но ты работаешь в морге». Спустя несколько месяцев после произошедшего сибирячка вышли замуж за другого мужчину.

НГС обратился к девушке, чтобы узнать подробности ситуации.