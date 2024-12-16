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Происшествия «Не вернулась домой с прогулки»: в Новосибирской области пропала 11-летняя девочка

«Не вернулась домой с прогулки»: в Новосибирской области пропала 11-летняя девочка

Она исчезла в Бердске

989
4 комментария

Девочка пропала 15 декабря

Источник:

В Бердске Новосибирской области ищут 11-летнюю Ксению Добродееву. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» региона во «ВКонтакте».

— 15 декабря 2024 года не вернулась домой с прогулки, — сказано в сообщении.

Рост девочки составляет 153 сантиметра, телосложение нормальное, волосы каштаново-красного цвета, глаза зеленые. Школьница была одета в черный пуховик, черные брюки, бело-бежевые сапоги и черную шапку. Известно, что у нее есть шрам на лбу.

У школьницы есть шрам на лбу

Источник:

Накануне стало известно, что в Новосибирске ищут 21-летнего парня. Местонахождение сибиряка неизвестно с 28 ноября.

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Комментарии
4
Гость
1 час
В Сибири и так сейчас темнота по 18 часов в сутки, а они все вырядятся в чорное и выскакивают на дорогу как зомби какие-то!
Гость
37 минут
Папы нет?
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