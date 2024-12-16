«Не вернулась домой с прогулки»: в Новосибирской области пропала 11-летняя девочка

В Бердске Новосибирской области ищут 11-летнюю Ксению Добродееву. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» региона во «ВКонтакте».
— 15 декабря 2024 года не вернулась домой с прогулки, — сказано в сообщении.
Рост девочки составляет 153 сантиметра, телосложение нормальное, волосы каштаново-красного цвета, глаза зеленые. Школьница была одета в черный пуховик, черные брюки, бело-бежевые сапоги и черную шапку. Известно, что у нее есть шрам на лбу.
Накануне стало известно, что в Новосибирске ищут 21-летнего парня. Местонахождение сибиряка неизвестно с 28 ноября.