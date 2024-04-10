Не доехала до школы: в Новосибирске на «Чистой Слободе» пропала пятиклассница

Девочка отправилась в школу №191 Источник: Татьяна Фатеева/NGS.RU, предоставлено Анеттой











В Новосибирске в микрорайоне «Чистая Слобода» пропала ученица пятого класса Вера. Информацию об этом корреспонденту НГС сообщила мать пропавшей Анетта.



— Девочка ушла в 7:15 в школу №191 и не доехала до нее. Ушла в школу без телефона, больше у меня нет информации. Я сейчас обратилась в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт», ищем, но результата пока нет, — рассказала Анетта.



Известна одежда, которая была на Вере в день исчезновения. Это голубые джинсы, черный жилет, фиолетовая кофта. При себе у ребенка был светлый рюкзак.



Корреспондент НГС обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области и поисковый отряд «Лиза Алерт». На момент написания новости комментарии пока не поступили.



Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили о начале проверки информации, размещенной в Сети. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней.