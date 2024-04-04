НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

ю-з.

 756мм 70%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,39
EUR 99,43
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Найден арендатор для новосибирской ИКЕА

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Талой воды по колено
Кандидаты в шорт-лист премии
Бизнес на «быстрых деньгах»
Заморозка яйцеклеток
Отток мигрантов
Как пенсионер попал в рехаб
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия Ищут неделю: СК возбудил дело об убийстве после исчезновения 17-летнего парня в Новосибирске

Ищут неделю: СК возбудил дело об убийстве после исчезновения 17-летнего парня в Новосибирске

Информации о местонахождении Никиты Габайдулина нет с 29 марта

885
2 комментария
Никита Габайдулин пропал в Калининском районе

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после исчезновения в Новосибирске 17-летнего Никиты Габайдулина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следственным органов, молодой человек ушел из дома в Калининском районе 29 марта 2024 года. С тех пор информации о его местонахождении не поступало. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ).

Приметы пропавшего Никиты Габайдулина: на вид 16–17 лет, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы. В день исчезновения парень был одет в темно-синюю зимнюю куртку, черную толстовку с капюшоном, серые теплые штаны и кроссовки серо-синего цвета.

Следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения Никиты Габайдулина, ход расследования уголовного дела находится на контроле главы управления СК РФ по Новосибирской области.

Всех, кто обладает информацией об обстоятельствах исчезновениях молодого человека или же видел его, просят позвонить по телефонам (383) 203-57-39 или 102.

Ранее в Новосибирске пропала 9-летняя девочка. Малышка не вернулась домой с прогулки.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Следственный комитет НСО Пропал подросток
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Даша,  35

Алексей Кретов,  34

Николай,  38

Игорь,  33

Татьяна,  40

Ника,  35

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Добавить объявление