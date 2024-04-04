Ищут неделю: СК возбудил дело об убийстве после исчезновения 17-летнего парня в Новосибирске

Никита Габайдулин пропал в Калининском районе Источник: пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области











Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела после исчезновения в Новосибирске 17-летнего Никиты Габайдулина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.



По данным следственным органов, молодой человек ушел из дома в Калининском районе 29 марта 2024 года. С тех пор информации о его местонахождении не поступало. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ).



Приметы пропавшего Никиты Габайдулина: на вид 16–17 лет, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы. В день исчезновения парень был одет в темно-синюю зимнюю куртку, черную толстовку с капюшоном, серые теплые штаны и кроссовки серо-синего цвета.



Следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения Никиты Габайдулина, ход расследования уголовного дела находится на контроле главы управления СК РФ по Новосибирской области.



Всех, кто обладает информацией об обстоятельствах исчезновениях молодого человека или же видел его, просят позвонить по телефонам (383) 203-57-39 или 102.

