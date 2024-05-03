НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

сев.

 745мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,05
EUR 98,64
Реклама

СРОЧНО

Новосибирцы — о планах на строительство 3 мостов

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Ликвидируют похоронный дом ИМИ
Как провести майские
Сети остановились в развитии
Идти к врачу или нет
Тестируем неудобные электрички
Онлайн-неделя моды
Список для чтения на майские
НГС в Telegram
Мой дом У дома на Шевченко разбили асфальт для ремонта трубы — его не ремонтируют с марта

У дома на Шевченко разбили асфальт для ремонта трубы — его не ремонтируют с марта

Теперь машинам сложно разъехаться

1 161
14 комментариев
Въезд разрушили для устранения аварии на трубопроводе

В Новосибирске у дома на улица Шевченко, 34 разрушилось асфальтовое покрытие во дворе. По словам местной жительницы, его разобрали в марте для устранения дефекта на трубах. С тех пор его не отремонтировали.

Об этом читательница рассказала редакции НГС 2 мая.

— Единственный выезд со двора и въезд разрушили в процессе устранения аварии на трубопроводе 1 марта 2024 года. Уже два месяца его никто не восстанавливает. Проезд недоступен для экстренных служб, скорой помощи. Машины не могут разъехаться, — отметила читательница НГС.

Участок оградили

По словам сибирячки, жильцы дома обращались в управляющую компанию, в мэрию и в администрацию района. На территории установили знаки, но работы, говорит читательница НГС, никто не ведет. Официальных ответов от уполномоченных организаций женщина не предоставила.

В пресс-службе компании «НТСК» НГС сообщили, что работы в указанном месте проводила УК «Октябрьская». Корреспондент НГС не смогла дозвониться в организацию и направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Также запрос направили в мэрию Новосибирска.

Ранее НГС писал о том, как управляющие компании доводят новосибирцев. Редакция сделала подборку гневных диалогов.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Управляющая компания Ремонт Дорога
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Анатолий Михайлов,  76

Aliksandr,  30

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Анна,  31

Сергей,  50

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление