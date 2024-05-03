У дома на Шевченко разбили асфальт для ремонта трубы — его не ремонтируют с марта

В Новосибирске у дома на улица Шевченко, 34 разрушилось асфальтовое покрытие во дворе. По словам местной жительницы, его разобрали в марте для устранения дефекта на трубах. С тех пор его не отремонтировали.
Об этом читательница рассказала редакции НГС 2 мая.
— Единственный выезд со двора и въезд разрушили в процессе устранения аварии на трубопроводе 1 марта 2024 года. Уже два месяца его никто не восстанавливает. Проезд недоступен для экстренных служб, скорой помощи. Машины не могут разъехаться, — отметила читательница НГС.
По словам сибирячки, жильцы дома обращались в управляющую компанию, в мэрию и в администрацию района. На территории установили знаки, но работы, говорит читательница НГС, никто не ведет. Официальных ответов от уполномоченных организаций женщина не предоставила.
В пресс-службе компании «НТСК» НГС сообщили, что работы в указанном месте проводила УК «Октябрьская». Корреспондент НГС не смогла дозвониться в организацию и направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Также запрос направили в мэрию Новосибирска.
Ранее НГС писал о том, как управляющие компании доводят новосибирцев. Редакция сделала подборку гневных диалогов.