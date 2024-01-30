«Какого хрена до вас не дозвониться»: как управляющие компании доводят новосибирцев — подборка гневных диалогов

«Шарашкина контора»

Жительница Новосибирска Ольга оставила на «Фламп» 24 января гневный комментарий о работе управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», которая расположена по адресу улица Ватутина, 12/1. Женщина обвинила диспетчера, что она ничего не знает.



— Диспетчер тупая и ничего не знает! Звоню, чтобы вызвать сантехника. Она сказала, что сначала нужно оплатить, и только тогда он придет. Куда, говорю, идти оплачивать? Она спрашивает: вы что, не знаете? Нет, говорю, не знаем, мы ни разу не вызывали! А вы, говорю, почему не знаете? А почему, говорит, я должна знать? Для чего она там вообще сидит?, — интересуется Ольга.

