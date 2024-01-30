«Какого хрена до вас не дозвониться»: как управляющие компании доводят новосибирцев — подборка гневных диалогов

Жители новосибирских домов часто недовольны работой своих управляющих компаний, и открыто говорят об этом. У горожан, как правило, масса претензий к их работе, способам реагирования на проблемы и манере общения. Найти полностью положительные отзывы о работе «управляшек» практически невозможно. Корреспондент НГС изучила рассказы жильцов об общении с УК на сервисах «Фламп» и «2ГИС». Мы собрали самые необычные, смешные и странные диалоги.
«Шарашкина контора»
Жительница Новосибирска Ольга оставила на «Фламп» 24 января гневный комментарий о работе управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», которая расположена по адресу улица Ватутина, 12/1. Женщина обвинила диспетчера, что она ничего не знает.
— Диспетчер тупая и ничего не знает! Звоню, чтобы вызвать сантехника. Она сказала, что сначала нужно оплатить, и только тогда он придет. Куда, говорю, идти оплачивать? Она спрашивает: вы что, не знаете? Нет, говорю, не знаем, мы ни разу не вызывали! А вы, говорю, почему не знаете? А почему, говорит, я должна знать? Для чего она там вообще сидит?, — интересуется Ольга.
Женщина рассказала, что диспетчер уточнила у кого-то, а затем сказала Ольге идти на Котовского,26. Ольга возразила, что адрес точно не тот. Диспетчер дала ей телефон инженеров, и те отправили на Плахотного, 23.
— В итоге пенсионерка 80-ти лет пришла оплачивать на Плахотного, 23, отстояла там очередь, а идти надо было на Котовского, 26. В следующий раз будем вызывать частного мастера, а не из этой шарашкиной конторы, — заключила разгневанная сибирячка.
НГС направил запрос в УК с просьбой пояснить инцидент. На момент публикации материала ответа не поступило.
«Обалдели, что ли?»
Отличились в нашем антирейтинге и работники управляющей компании «МКС Новосибирск», офис которой находится по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, 27. Ксения Коваленко на «2ГИС» оставила отзыв 14 декабря. По ее словам, сотрудники этой УК вообще предпочитают игнорировать обращения своих граждан и не берут трубки.
— Какого хрена до вас не дозвониться? Обалдели там, что ли? Поставили автоответчик, и как в танке глухом! Охренели совсем! Висишь по 20–40 минут на телефоне! Это чем это таким важным у вас там диспетчерская занята, что трубки не берёт? Корону снимите!, — посоветовала местная жительница.
Корреспондент НГС также направила в указанную в отзыве управляющую компанию запрос с просьбой прокомментировать жалобу, но ответа пока нет.
«Все хамовитые, дерзкие»
Есть у жителей многоквартирных домов претензии и к УК «Спас Дом» по адресу Фёдора Ивачёва, 5. На «2ГИС» пользовательница под ником Anna Gdanova 17 января отметила, что, по ее мнению, это самая ужасная компания, в которую не дозвониться. Отчаявшаяся женщина даже готова идти с жалобой к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
— Не дозвониться, не достучаться, все хамовитые, дерзкие. Только с обращением в ГЖИ на вас, а потом мэру, и дальше в приемную губернатора писать, чтобы на высоком уровне влияли. Где ваш филиал по улице Кропоткина, 269/1? В 2ГИС указано, что его там нет. Пишите, где и по каким телефонам есть контакт хоть с кем-то. Отпишитесь, где получить выписку из домовой книги, или можете скинуть на электронную почту? Зачем вот этот номер телефона: 222–63–001 служит? Он всегда занят. Впечатление: как с утра пришли, так трубку до вечера сняли, чтобы вас не тревожили. За что платим вам? Аудит надо нанимать на всю вашу компашку, — возмутилась сибирячка.
При этом представители управляющей компании не оставили жалобу женщины без внимания и дали пояснения под ее постом. В «Спас Дом» отметили, что по адресу улица Кропоткина, 269/1 располагался не филиал, а ЖЭУ №1 управляющей компании. В конце года ЖЭУ №1 переехало на другой адрес — улица Кавалерийская, дом 23. В УК также сообщили, что обновленные данные они передали в «2ГИС», но в приложении информация обновится в течение месяца. В УК напомнили, что обновленные данные отражены на официальном сайте управляющей компании.
— По всем вопросам можете обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам: 349–22–33; 347–00–01, а также в раздел «Вопросы и ответы» на официальном сайте управляющей компании. Выписка из домовой книги не предоставляется в электронном виде на основании Федерального закона «О персональных данных». Получить выписку из домовой книги может лично собственник жилого помещения, постоянно зарегистрированный гражданин либо представитель собственника по нотариально заверенной доверенности у паспортиста управляющей организации, — добавили в управляющей компании, и напомнили время работы паспортного стола.
«Бесполезные паразиты»
Пользователь под ником «А. Effects» серьезно обозлился на управляющую компанию «Дзержинец», которая находится на проспекте Дзержинского, 26А, и оставил недовольный отзыв на «2ГИС» 12 декабря. Новосибирец обвинил сотрудников УК в том, что они не знают стоимости своих услуг.
— По почте не могут проконсультировать по стоимости их же услуг. Просто отвечают: «нет, сами разбирайтесь». Бесполезные паразиты на теле общества, — заявил местный житель.
В управляющей компании, к слову, в долгу не остались и ответили недовольному гражданину не менее язвительным комментарием.
— «Почта» не занимается подобными консультациями. Файл по платным услугам размещен на сайте управляющей компании в разделе «Тарифы и услуги», — лаконично заявили в УК, а также приложили ссылку на документ.
«Приезжаю, дверь закрыта»
Не угодила новосибирцам и управляющая компания «Академия комфорта», адрес которой — бульвар Молодёжи, 36.
Людмила Рахманина на «2ГИС» сообщила 16 января, что проживает по адресу улица Иванова, 26а. По ее словам, представители указанной управляющей компании уже 4 месяца не могут решить давнюю проблему.
— Даже одной звезды много. Не работают. 4 месяца не можем решить вопрос. Они сами не знают, как и что делать. Дошло до абсурда: звоню, спрашиваю, можно ли приехать. Отвечают, что да. Приезжаю — дверь закрыта. До окончания рабочего дня было больше получаса. Вопрос к компетенции кадров и руководства, — заявила Людмила.
Представители управляющей компании, по-видимому, не смогли придумать, что ответить жильцу. НГС направил запрос в УК с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответа пока нет.
«Ни ответа, ни привета»
Светлана Тихонова на «2ГИС» высказала претензии к работе управляющей компании «УКЖХ Октябрьского района». Она сообщила, что приходит в бешенство от того, что не может дозвониться до управляшки.
— Ужасно! Трубку не берут! По почте не отвечают. Как мне решать вопросы за 3000 км? Ну 21 век, товарищи! Просто в бешенстве. За час не дозвониться. Я потом решила звонить по всем номерам, указанным на сайте. Ни ответа. Ни привета. По одному дозвонилась, там сказали, что не туда попала. Вот тебе и УК, — возмутилась Светлана.
В управляющей компании не затянули с ответом и поинтересовались, какой вопрос хотела задать женщина. Также представители компании заверили, что, если Светлана писала обращение по электронной почте, на него непременно ответят.
«Больше позитива не будет»
20 декабря 2023 года гневный отзыв о работе УК «Сибирская инициатива» на «2ГИС» оставила Маргарита Кондрашова. У жительницы случилась патовая ситуация — в квартире начала течь труба около батареи. Маргарита позвонила в аварийную службу, и, по ее словам, приехали адекватные, вежливые ребята. Часа полтора они что-то делали, перекрывали, сливали грязную воду, сняли батарею и поставили заглушку, а также сообщили, что на следующий день приедут специалисты и все отремонтируют.
— Больше позитива не будет! Позвонила диспетчеру в управляющую компанию — они не в курсе, кто приходил, что делали, ладно. Объяснила ситуацию, на что мне девушка говорит: можем отправить вам техника, но консультация стоит 150 рублей. Я спросила, куда переводить. Мне ответили, что никуда — нужно приходить в УК, платить наличкой, и только потом придет мастер. А мы в каком веке живем?! На улице зима! Ладно, договорились зачислить на лицевой счет, при оплате коммунальных услуг заплачу, — вспоминает сибирячка.
Далее, со слов Маргариты, пришел мастер и заявил, что все можно было ключом затянуть, и зря они снимали батарею. Чтобы поставить батарею на место, с Маргариты потребовали 2800 рублей. Женщина возмутилась: почему сняли ее бесплатно, а поставить придется за 3 тысячи рублей. Она неделю звонила в УК и дошла до главного по участку.
— Он мне сказал, что обговорит все, и мне перезвонят. И забыл, конечно же. Я позвонила сама. Между собой не общаются от слова совсем, я по 100 раз каждому рассказывала свою ситуацию. В итоге решили купить терморегулятор, а мастер за 2800 рублей его поставит вместе с батареей, — заключила местная жительница.
В офисе «Сибирской инициативы» в ответе на отзыв сибирячки пояснили, что ее обращение рассмотрели, оплата прошла, а все запланированные работы представители УК выполнили.
«Бесполезный работник»
Не угодил новосибирцам и персонал «ЖЭУ-4», которое расположено по адресу улица Челюскинцев, 4. Пользователь под ником «Apple User7» на «2ГИС» сообщил о засорении канализации. Жильцы вызвали сантехников от управляющей компании. Сантехники, по мнению жильца, были не компетентны.
— Эти два товарища до 18 часов не знали, как прочистить засор. Позвали главного инженера, думали, он предложит нормальное решение. Оказалось, он такой же бесполезный работник. В итоге кончился рабочий день, они все бросили и ушли домой. Вызвали сантехника со стороны, он за 40 минут все починил. Поставил бы ноль, но меньше одной звезды нельзя, — сообщил житель города.
В «ЖЭУ-4» отреагировали на жалобу и попросили сообщить адрес и дату заявки для того, чтобы разобраться в ситуации.
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