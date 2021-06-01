Миллионы на ЖКХ. Сколько зарабатывают управляющие компании, собирая деньги с новосибирцев

Самой богатой управляющей компанией в Новосибирске оказался «СПАС-Дом»
Люди часто относятся с подозрением к тем, кто хочет взять с них деньги, даже если речь идет о плате за услуги. Может, обсчитали? Завысили цену? Или сэкономили? Иногда такие вопросы касаются услуг в сфере ЖКХ, в результате жильцам приходится выяснять отношения с управляющими компаниями из-за счетов и качества работы. НГС решил выяснить с помощью сервиса «Контур.Фокус», сколько зарабатывают сами УК, а эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина объяснила, из чего могут складываться доходы таких компаний.
Огромные выручки и миллионные убытки
Лидером рейтинга стала управляющая компания «СПАС-Дом». В 2020 году ее выручка составила 846 млн рублей, а чистая прибыль — 23,5 млн рублей. Организация работает с 2006 года, управляет жилым фондом, занимается распределением электроэнергии, пара, горячей воды и другими видами коммунальных услуг. Под контролем компании находится 621 дом в Новосибирске — в Ленинском, Кировском, Дзержинском, Железнодорожном, Центральном и Заельцовском районах. Полный перечень объектов указан на сайте компании. В сравнении с 2019 годом ее доход сократился почти на 9,5 млн рублей.
На втором месте по чистой прибыли оказалась УК «МКС-Новосибирск», которая заработала 11,5 млн рублей. Под ее управлением находится 632 дома, часть которых — в Новосибирском районе. Здания в самом городе расположены в Октябрьском, Центральном, Ленинском, Дзержинском, Кировском, Железнодорожном и Заельцовском районах. Выручка УК в 2020 году составила 591,2 млн рублей.
«УКЖХ Октябрьского района» управляет 401 домом в Октябрьском, Железнодорожном и Дзержинском районах, говорится на сайте компании. В прошлом году ее чистая прибыль составила 7,4 млн рублей, то есть сократилась по сравнению с 2019 годом на 20 млн рублей. Выручка УК достигла 385,5 млн рублей.
Следом за ней, на четвертом месте с прибылью в 6,2 млн рублей оказалась компания «ДОСТ-Н». Она обслуживает дома в Центральном округе Новосибирска. Ее выручка составила 193,2 млн, при этом прибыль сократилась по сравнению с предыдущим годом почти на
В середине рейтинга оказалась УК «Дзержинец», под управлением которой находятся 388 домов в Новосибирске и 2 — в селе Криводановка. Ее чистая прибыль с прошлого года сократилась почти на 5 млн рублей и составила 6,1 млн. При этом объем выручки равен 484,7 млн рублей. Кроме управления имуществом к видам деятельности фирмы, по данным «Контур.Фокус», относится ремонт оборудования, обеспечение работоспособности теплосетей, передача электроэнергии.
До прошлого года управляющей компанией в Советском районе была ФГУП «ЖКХ ННЦ». Она прекратила свою работу, а ее место заняло ФГБУ «ЖКУ ННЦ». Первая организация получила 5,3 млн рублей чистой прибыли в 2020 году. Годом ранее этот показатель составлял 2,6 млн рублей. При этом она могла бы стать лидером по выручке в нашем рейтинге — показатель составил 1,1 млрд рублей. Данных о доходах преемника компании «Контур.Фокус» не предоставил.
Компания «Строймонтаж» управляет 111 домами в микрорайоне Пашино. Ее прибыль в прошлом году составила 5 млн рублей. Она уменьшилась на
УК «Регион» управляет домами в Калининском районе. В ее зоне находится 191 здание на улицах Богдана Хмельницкого, Народной, Театральной и других. Чистая прибыль компании за год увеличилась в два раза — она получила 3,1 млн рублей. При этом выручка составила 163,3 млн рублей.
Другая управляющая компания, «Октябрьская», заработала в прошлом году 1,6 млн рублей, что сопоставимо с прибылью 2019 года в 1,3 млн. УК управляет 180 домами в Октябрьском, Заельцовском и Советском районах. Выручка фирмы в прошлом году — 223,3 млн рублей.
У «Службы заказчика ЖКХ Ленинского района» прибыль резко сократилась с 7 млн в 2019 году до 1,5 млн в
На предпоследнем месте оказалась управляющая компания «Перспектива», которая работает в Первомайском районе. Ее чистая прибыль в прошлом году составила 342 тысячи рублей. Она выросла за год на 211 тысяч. Под управлением фирмы — 137 домов.
В конце рейтинга расположилась компания, которая закончила прошлый год с убытком в 281 тысячу рублей — «УЖК Кировского района». Сейчас она находится на стадии ликвидации. Ее выручка в прошлом году составила 172,6 млн рублей. Чистая прибыль в
Как пояснила НГС Оксана Царапкина, управляющие компании в прошлом году могли понести убытки из-за пандемии. Также на это могли повлиять собственники жилья:
— Была пандемия, кризис отразился на платежеспособности населения. В связи с этим управляющие компании понесли потери. Законом в прошлом году запретили начислять пени за несвоевременную оплату, и даже добропорядочные собственники имели право не производить своевременно оплату. Также в Новосибирске есть следующая тенденция: жители стали более детально подходить к вопросам качества услуг УК. Стали составлять акты некачественных работ, не принимать тарифы с повышением цены.
Откуда берутся деньги
По словам эксперта, УК может получать прибыль только за управление многоквартирными домами. Сначала ей необходимо составить смету с перечнем работ и услуг. От этой суммы компания, как правило, получает прибыль в 10%.
— С точки зрения законодательства УК должны формировать свою прибыль с услуги управления, это регламентируется федеральным законом
Управляющие компании должны обосновывать свой выбор подрядчика. Однако закон не предусматривает ответственности, если они этого не делают.
Также компании могут называть собственникам завышенную цену за определенную работу подрядчика. После выполнения услуг ему перечисляют те деньги, о которых он просил, а разница остается у УК.
— Другие УК считают своей прибылью собранные денежные средства за повышающий коэффициент по горячему и холодному водоснабжению, электроэнергии, несмотря на то что эти деньги являются целевыми и могут быть потрачены только на энергосберегающие мероприятия по конкретному дому, — говорит эксперт.
Оксана Царапкина отметила, что компаниям сложно работать на доход в 10% от сметы. Этих средств не хватает на все необходимые нужды. У управляющих компаний есть возможность получать большую прибыль — 15%, 20% или даже 30%. Но такую плату нужно обосновать и представить на голосование жителям дома.
Иногда компании намеренно выбирают подрядчиков, которые выполняют работу за высокую цену, но при этом делают это качественно и в большем объеме, чем конкуренты.
— Некоторые УК формируют прибыль, завышая сметную стоимость на те или иные работы по текущему ремонту. И только немногие из них выполняют условия договора с жителями, при этом умеют объяснить и согласовать свою прибыль, которая формируется с услуги управления и может достигать до
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