Миллионы на ЖКХ. Сколько зарабатывают управляющие компании, собирая деньги с новосибирцев

Лидером рейтинга стала управляющая компания «СПАС-Дом». В 2020 году ее выручка составила 846 млн рублей, а чистая прибыль — 23,5 млн рублей. Организация работает с 2006 года, управляет жилым фондом, занимается распределением электроэнергии, пара, горячей воды и другими видами коммунальных услуг. Под контролем компании находится 621 дом в Новосибирске — в Ленинском, Кировском, Дзержинском, Железнодорожном, Центральном и Заельцовском районах. Полный перечень объектов указан на сайте компании. В сравнении с 2019 годом ее доход сократился почти на 9,5 млн рублей.

На втором месте по чистой прибыли оказалась УК «МКС-Новосибирск», которая заработала 11,5 млн рублей. Под ее управлением находится 632 дома, часть которых — в Новосибирском районе. Здания в самом городе расположены в Октябрьском, Центральном, Ленинском, Дзержинском, Кировском, Железнодорожном и Заельцовском районах. Выручка УК в 2020 году составила 591,2 млн рублей.

«УКЖХ Октябрьского района» управляет 401 домом в Октябрьском, Железнодорожном и Дзержинском районах, говорится на сайте компании. В прошлом году ее чистая прибыль составила 7,4 млн рублей, то есть сократилась по сравнению с 2019 годом на 20 млн рублей. Выручка УК достигла 385,5 млн рублей.