«Соседка иногда хранит на лестнице тело супруга»: что оставляют в подъезде жильцы и как с этим бороться

— Всё перечисленное когда-то передвигается, переносится, убирается, — рассказывает Евдокия Савина из Ярославля. — Но вот стоят шкафы уже пятый год без надобности. Не пользуются и не убирают. Вдобавок и сами не живут.

Почему я не могу хранить вещи в подъезде?



Выставленный на всеобщее обозрение хлам не просто портит антураж. В первую очередь это нарушает правила пожарной безопасности и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.



— В случае захламления мест общего пользования граждане могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, — говорит юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев. — Нарушение, не повлекшее каких-либо серьезных последствий, влечет наказание по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

— В современных домах вообще зачастую делается подъезд, в котором один лифт и одна лестница, и на каждом этаже люди расходятся по квартирам, — приводит пример юрист Дмитрий Палтусов. — Получается, что спуститься можно только по одной лестнице, перед этим пройдя по коридору. Значит, все коридоры автоматически являются эвакуационными, и ставить в них что-либо — уже нарушение пожарного СНиПа. А с точки зрения жилищного кодекса считать ли это, что кто-то пользуется общим имуществом, тут спорно, и надо смотреть в каждой отдельной ситуации. Если человек поставил в уголок тумбочку, он скажет, что не пользуется общим имуществом, — уберет, потом снова поставит. Наверное, это нарушение есть, но его сложно зафиксировать, не доказать, что это умысел на использование общей собственности.

