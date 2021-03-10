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«Соседка иногда хранит на лестнице тело супруга»: что оставляют в подъезде жильцы и как с этим бороться

Мы собрали фантастический список барахла и узнали у юристов, что с ним делать

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Никаких сантиментов:&nbsp;если вы уже вынесли что-то из дома, значит, вам точно не жалко будет это выбросить

Никаких сантиментов: если вы уже вынесли что-то из дома, значит, вам точно не жалко будет это выбросить

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Старая мебель и телевизоры, ненужная одежда и обувь, доски, двери, колеса и прочее барахло — чего только не находят читатели Сети городских порталов в своих подъездах. (Об этом они рассказали в комментариях к одному из наших опросов.) Выкинуть хлам из дома, но не донести его до помойки — старинная русская традиция. И если вы решите избавиться от него своими силами, бед не оберетесь — можете даже попасть под уголовную статью. Можно ли оставлять вещи в подъезде, куда жаловаться, если вас не устраивает чужой бардак, что будет, если вы решите проучить соседа, и что делать, если ТСЖ захватило колясочную в свою собственность, а поставить коляску больше некуда, нам рассказали юристы.

Что чаще всего оставляют в подъездах?

Оставить в подъезде детскую коляску, велосипед, санки или самокат давно стало нормой. Но все-таки это нарушение закона и правил безопасности (да хотя бы пожарной). И все вроде как привыкли к тому, что домой всё подряд не потащишь — места мало. Поэтому соседи чаще всего с пониманием относятся к такой парковке. В современных домах для них вообще есть отдельные места. Но некоторые находят в подъезде такие вещи, мириться с которыми не готовы. Здесь вам и мешки с картошкой, и кухонные гарнитуры, автомобильные шины, ненужная мебель, старые электроплиты. Для кого-то тамбуры стали отличным местом, чтобы обустроить там собачью будку, а кто-то просто оставляет в подъезде мусор.

Такую картину наблюдает у себя в подъезде читательница из Екатеринбурга

Такую картину наблюдает у себя в подъезде читательница из Екатеринбурга

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— Соседка иногда хранит на лестнице тело своего супруга, когда тот напивается, а она его домой не пускает, — иронизирует Елена Плёцлих из Екатеринбурга. — Он добрый, со всеми здоровается и убирает за собой бутылки и упаковки от сухариков, научился навыку курения не в подъезде.

«Живем по соседству с пенсионерами. Сказали, что&nbsp;кухонный гарнитур и цветы убирать не собираются», — рассказывает екатеринбурженка&nbsp;Кристина Григорьева

«Живем по соседству с пенсионерами. Сказали, что кухонный гарнитур и цветы убирать не собираются», — рассказывает екатеринбурженка Кристина Григорьева

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— На площадке четыре квартиры, мусоропровод — через этаж, — говорит Марина Маринина из Волгограда. — На нашем этаже жильцы двух квартир поставили дверь в комнату, где идет стояк мусорки, ключи никому не дают. Хранят там хлам из квартир, овощи, велики внуков, выращивают рассаду на дачу. Устала ругаться уже.

— У подоконника на лестничной клетке соседи-неплательщики удобно расположили детские самокаты и огромную коляску, они почему-то уверены, что лестничная клетка предназначена исключительно для самокатов и детских колясок, — жалуется Марьяна Осенняя из Нижнего Новгорода.

Велопарковка в одном из подъездов Ярославля больше похожа на свалку металлолома

Велопарковка в одном из подъездов Ярославля больше похожа на свалку металлолома

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— У нас этажом ниже круглый год стоят «плюшки», санки, велосипеды, — говорит Александра Ильиных из Новосибирска. — Я возмущаюсь, а муж говорит: «Ну куда это всё, в маленькие квартиры?» Не знаю. Есть тряпочка для протирания и дальнейшее хранение на балконе (лоджии). Ну не должен превращаться подъезд в сарай для хранения вещей! А потом те, кто заботливо прицепил свое имущество к водосточной трубе, искренне удивляются его краже.

— Всё перечисленное когда-то передвигается, переносится, убирается, — рассказывает Евдокия Савина из Ярославля. — Но вот стоят шкафы уже пятый год без надобности. Не пользуются и не убирают. Вдобавок и сами не живут.

Почему я не могу хранить вещи в подъезде?

Выставленный на всеобщее обозрение хлам не просто портит антураж. В первую очередь это нарушает правила пожарной безопасности и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

— В случае захламления мест общего пользования граждане могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, — говорит юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев. — Нарушение, не повлекшее каких-либо серьезных последствий, влечет наказание по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

— В современных домах вообще зачастую делается подъезд, в котором один лифт и одна лестница, и на каждом этаже люди расходятся по квартирам, — приводит пример юрист Дмитрий Палтусов. — Получается, что спуститься можно только по одной лестнице, перед этим пройдя по коридору. Значит, все коридоры автоматически являются эвакуационными, и ставить в них что-либо — уже нарушение пожарного СНиПа. А с точки зрения жилищного кодекса считать ли это, что кто-то пользуется общим имуществом, тут спорно, и надо смотреть в каждой отдельной ситуации. Если человек поставил в уголок тумбочку, он скажет, что не пользуется общим имуществом, — уберет, потом снова поставит. Наверное, это нарушение есть, но его сложно зафиксировать, не доказать, что это умысел на использование общей собственности.

Если колясочную захватило ТСЖ

Некоторые читатели жалуются, что в доме есть колясочная, но ее оккупировало ТСЖ. В этом случае важно помнить, что пользование общим имуществом дома может осуществляться только на основании решения общего собрания многоквартирного дома. В соответствии со ст. 44 ЖК РФ для этого необходимо 2/3 всех голосов собственников многоквартирного дома.

— Согласно же пп. 3, 4 ст. 36 ЖК РФ уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции, — говорит Александр Андреев. — Собственники могут обратиться с соответствующими жалобами (достаточно будет изложить известные вам и другим жильцам фактические обстоятельства) в администрацию района города и в региональный департамент государственного жилищного и строительного надзора.

Можете использовать этот&nbsp;образец, если соберетесь писать жалобу в ГЖИ

Можете использовать этот образец, если соберетесь писать жалобу в ГЖИ

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— Госжилинспекция обязана будет в тридцатидневный срок выяснить у ТСЖ, было ли какое-либо собрание по поводу колясочной и какое решение было принято, — говорит Дмитрий Палтусов. — Если его не было, тогда департамент выдаст предписание снять замки, демонтировать все преграды, еще и штраф выпишет на ТСЖ. А если вдруг как-то протокол всплывет, что якобы десять лет назад кто-то проголосовал, тут надо подумать над тем, может быть, имеет смысл идти в суд и оспорить этот протокол в судебном порядке, ссылаясь на то, что ранее об этом протоколе никому не было известно. Потому что нарушение прав считается с того момента, когда стало известно о протоколе собрания.

Можно самостоятельно разобраться с соседями, оставляющими хлам?

Вы можете разве что поговорить с соседом, который доставляет неудобства стихийной барахолкой. Но прикасаться к чужим вещам нельзя ни в коем случае — себе дороже. Даже если эти вещи выставлены на случай «вдруг другим пригодятся». Например, если в подъезде третью неделю стоит коробка с ненужными, как вам кажется, вещами, лучше ее даже не передвигать — не то что на помойку выносить.

— Технически вы попадаете под статью «Хищение», — говорит юрист Дмитрий Палтусов. — Допустим, сосед потом скажет, что на дне этой коробки лежал кошелек. Ты не докажешь, что его там не было. Полиция будет на стороне соседа — вы трогали чужие вещи, зная, что они вам не принадлежат, а там оказались ценности. Это вам кажется, что они однозначно ненужные. Когда дойдет до препирательств, вполне возможно, что собственник этих вещей скажет, что они представляли для него значительную ценность. В составе той же 158-й статьи («Хищение») говорится: всё, что меньше 2,5 тысячи рублей, не образует уголовное деяние — это административка, хищение, которое не наказывается в уголовном порядке. Всё, что выше 2,5 тысячи рублей, образует состав хищения. Но там есть еще такое примечание, как «значительность ущерба для пострадавшего». Это субъективный признак: для пенсионера значительный ущерб — это одно, а для трудоспособного мужчины — другая сумма ущерба. И, соответственно, этот отягчающий признак в одном случае будет применяться, в другом — нет. Вы можете попасть под статью, даже если просто вынесли этот ящик на улицу, это может оказаться не мелкий состав, ч. 1 ст. 158, — это может оказаться второй или третьей частью, в зависимости от того, насколько эти вещи представляли ценность для лица, которое ими владеет.

В челябинских подъездах находят место даже для парковки мотоциклов

В челябинских подъездах находят место даже для парковки мотоциклов

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Некоторые читатели говорят, что решить проблему с захламлением можно, если испортить чужое имущество.

— Один-два раза фекалий в эти коляски накидать или спичку поднести, и чисто станет в подъезде. Никакого хлама не будет, — говорит читательница из Тюмени Яна Югорская.

Но прислушиваться к таким экстремальным советам и порывам мы настоятельно не рекомендуем.

Это уголовная статья, — говорит Дмитрий Палтусов. — Во-первых, это нарушение чужой собственности. Очевидно, что это чья-то собственность. Так же, как кошелек ты подобрал на улице, — на самом деле это состав хищения. Потому что ты подобрал кошелек втайне от его владельца и как-то им распорядился. Человек может не подумать, но это кража. Так и здесь. Если вещь стоит и тебе не принадлежит, она по умолчанию считается чьей-то. И если мы ее умышленно уничтожаем, это статья «Умышленное уничтожение чужого имущества». В этой статье есть еще квалифицирующий отягчающий признак — если это уничтожение было совершено с действиями, опасными для третьих лиц, а поджог в данном случае — это общественно опасный способ.

— В случае «учебы» своих соседей может возникнуть ответственность за порчу имущества — уголовная и административная, — говорит Александр Андреев. — Если действиями «учителя» испорчены вещи, стоимость которых не превышает 5000 рублей, наступает административная ответственность. Если установленный размер причиненного вреда больше 5000 рублей, то действуют нормы уголовного кодекса РФ.

Кто мои союзники в борьбе за чистый подъезд?

На вашу сторону в решении вопроса должны встать четыре организации: управляющая компания (либо ТСЖ, которое управляет домом), Роспотребнадзор (если есть нарушения по СанПиНам), пожарная инстанция и Государственная жилищная инспекция. Но самый весомый рычаг давления, конечно, у управляющей организации. Потому что она в принципе ответственная за содержание общедомового имущества.

Если вы уже разобрались с соседями, которые оставляют хлам в подъезде, проверьте, что вы вправе требовать от управляющей компании.

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