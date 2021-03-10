«Соседка иногда хранит на лестнице тело супруга»: что оставляют в подъезде жильцы и как с этим бороться

Старая мебель и телевизоры, ненужная одежда и обувь, доски, двери, колеса и прочее барахло — чего только не находят читатели Сети городских порталов в своих подъездах. (Об этом они рассказали в комментариях к одному из наших опросов.) Выкинуть хлам из дома, но не донести его до помойки — старинная русская традиция. И если вы решите избавиться от него своими силами, бед не оберетесь — можете даже попасть под уголовную статью. Можно ли оставлять вещи в подъезде, куда жаловаться, если вас не устраивает чужой бардак, что будет, если вы решите проучить соседа, и что делать, если ТСЖ захватило колясочную в свою собственность, а поставить коляску больше некуда, нам рассказали юристы.
Что чаще всего оставляют в подъездах?
Оставить в подъезде детскую коляску, велосипед, санки или самокат давно стало нормой. Но все-таки это нарушение закона и правил безопасности (да хотя бы пожарной). И все вроде как привыкли к тому, что домой всё подряд не потащишь — места мало. Поэтому соседи чаще всего с пониманием относятся к такой парковке. В современных домах для них вообще есть отдельные места. Но некоторые находят в подъезде такие вещи, мириться с которыми не готовы. Здесь вам и мешки с картошкой, и кухонные гарнитуры, автомобильные шины, ненужная мебель, старые электроплиты. Для кого-то тамбуры стали отличным местом, чтобы обустроить там собачью будку, а кто-то просто оставляет в подъезде мусор.
— Соседка иногда хранит на лестнице тело своего супруга, когда тот напивается, а она его домой не пускает, — иронизирует Елена Плёцлих из Екатеринбурга. — Он добрый, со всеми здоровается и убирает за собой бутылки и упаковки от сухариков, научился навыку курения не в подъезде.
— На площадке четыре квартиры, мусоропровод — через этаж, — говорит Марина Маринина из Волгограда. — На нашем этаже жильцы двух квартир поставили дверь в комнату, где идет стояк мусорки, ключи никому не дают. Хранят там хлам из квартир, овощи, велики внуков, выращивают рассаду на дачу. Устала ругаться уже.
— У подоконника на лестничной клетке соседи-неплательщики удобно расположили детские самокаты и огромную коляску, они почему-то уверены, что лестничная клетка предназначена исключительно для самокатов и детских колясок, — жалуется Марьяна Осенняя из Нижнего Новгорода.
— У нас этажом ниже круглый год стоят «плюшки», санки, велосипеды, — говорит Александра Ильиных из Новосибирска. — Я возмущаюсь, а муж говорит: «Ну куда это всё, в маленькие квартиры?» Не знаю. Есть тряпочка для протирания и дальнейшее хранение на балконе (лоджии). Ну не должен превращаться подъезд в сарай для хранения вещей! А потом те, кто заботливо прицепил свое имущество к водосточной трубе, искренне удивляются его краже.
— Всё перечисленное когда-то передвигается, переносится, убирается, — рассказывает Евдокия Савина из Ярославля. — Но вот стоят шкафы уже пятый год без надобности. Не пользуются и не убирают. Вдобавок и сами не живут.
Почему я не могу хранить вещи в подъезде?
Выставленный на всеобщее обозрение хлам не просто портит антураж. В первую очередь это нарушает правила пожарной безопасности и содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
— В случае захламления мест общего пользования граждане могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности, — говорит юрист компании «Бенефактум» Александр Андреев. — Нарушение, не повлекшее каких-либо серьезных последствий, влечет наказание
— В современных домах вообще зачастую делается подъезд, в котором один лифт и одна лестница, и на каждом этаже люди расходятся по квартирам, — приводит пример юрист Дмитрий Палтусов. — Получается, что спуститься можно только по одной лестнице, перед этим пройдя по коридору. Значит, все коридоры автоматически являются эвакуационными, и ставить в них что-либо — уже нарушение пожарного СНиПа. А с точки зрения жилищного кодекса считать ли это, что кто-то пользуется общим имуществом, тут спорно, и надо смотреть в каждой отдельной ситуации. Если человек поставил в уголок тумбочку, он скажет, что не пользуется общим имуществом, — уберет, потом снова поставит. Наверное, это нарушение есть, но его сложно зафиксировать, не доказать, что это умысел на использование общей собственности.
Если колясочную захватило ТСЖ
Некоторые читатели жалуются, что в доме есть колясочная, но ее оккупировало ТСЖ. В этом случае важно помнить, что пользование общим имуществом дома может осуществляться только на основании решения общего собрания многоквартирного дома. В соответствии
— Согласно же
— Госжилинспекция обязана будет в тридцатидневный срок выяснить у ТСЖ, было ли какое-либо собрание по поводу колясочной и какое решение было принято, — говорит Дмитрий Палтусов. — Если его не было, тогда департамент выдаст предписание снять замки, демонтировать все преграды, еще и штраф выпишет на ТСЖ. А если вдруг как-то протокол всплывет, что якобы десять лет назад кто-то проголосовал, тут надо подумать над тем, может быть, имеет смысл идти в суд и оспорить этот протокол в судебном порядке, ссылаясь на то, что ранее об этом протоколе никому не было известно. Потому что нарушение прав считается с того момента, когда стало известно о протоколе собрания.
Можно самостоятельно разобраться с соседями, оставляющими хлам?
Вы можете разве что поговорить с соседом, который доставляет неудобства стихийной барахолкой. Но прикасаться к чужим вещам нельзя ни в коем случае — себе дороже. Даже если эти вещи выставлены на случай «вдруг другим пригодятся». Например, если в подъезде третью неделю стоит коробка с ненужными, как вам кажется, вещами, лучше ее даже не передвигать — не то что на помойку выносить.
— Технически вы попадаете под статью «Хищение», — говорит юрист Дмитрий Палтусов. — Допустим, сосед потом скажет, что на дне этой коробки лежал кошелек. Ты не докажешь, что его там не было. Полиция будет на стороне соседа — вы трогали чужие вещи, зная, что они вам не принадлежат, а там оказались ценности. Это вам кажется, что они однозначно ненужные. Когда дойдет до препирательств, вполне возможно, что собственник этих вещей скажет, что они представляли для него значительную ценность. В составе той же
Некоторые читатели говорят, что решить проблему с захламлением можно, если испортить чужое имущество.
— Один-два раза фекалий в эти коляски накидать или спичку поднести, и чисто станет в подъезде. Никакого хлама не будет, — говорит читательница из Тюмени Яна Югорская.
Но прислушиваться к таким экстремальным советам и порывам мы настоятельно не рекомендуем.
— Это уголовная статья, — говорит Дмитрий Палтусов. — Во-первых, это нарушение чужой собственности. Очевидно, что это чья-то собственность. Так же, как кошелек ты подобрал на улице, — на самом деле это состав хищения. Потому что ты подобрал кошелек втайне от его владельца и как-то им распорядился. Человек может не подумать, но это кража. Так и здесь. Если вещь стоит и тебе не принадлежит, она по умолчанию считается чьей-то. И если мы ее умышленно уничтожаем, это статья «Умышленное уничтожение чужого имущества». В этой статье есть еще квалифицирующий отягчающий признак — если это уничтожение было совершено с действиями, опасными для третьих лиц, а поджог в данном случае — это общественно опасный способ.
— В случае «учебы» своих соседей может возникнуть ответственность за порчу имущества — уголовная и административная, — говорит Александр Андреев. — Если действиями «учителя» испорчены вещи, стоимость которых не превышает
Кто мои союзники в борьбе за чистый подъезд?
На вашу сторону в решении вопроса должны встать четыре организации: управляющая компания (либо ТСЖ, которое управляет домом), Роспотребнадзор (если есть нарушения по СанПиНам), пожарная инстанция и Государственная жилищная инспекция. Но самый весомый рычаг давления, конечно, у управляющей организации. Потому что она в принципе ответственная за содержание общедомового имущества.
Если вы уже разобрались с соседями, которые оставляют хлам в подъезде, проверьте, что вы вправе требовать от управляющей компании.