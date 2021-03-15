После перерасчета за отопление сибирячка получила счет на 6000 вместо 800 рублей — как это объяснили в СГК

Жительница Новосибирска Юлия получила в феврале счет за отопление, в котором было указано, что после перерасчета она должна заплатить еще 4500 рублей за прошлый год. При этом, по ее наблюдениям, больше тепла в квартиру не поступило.



Юлия рассказала, что живет в доме на улице Рябиновой, 10/1 .

— Я платила в прошлом году примерно по 800 в месяц. Посчитала, что оплатила за год примерно 9600 рублей. В этом мне начислили еще 4000 рублей, почти 400 рублей за январь. Получилось, что за отопление в этом месяце я должна заплатить почти 6000 рублей. Я позвонила в СГК, они рассказали, как начисляют плату и в первом квартале производят перерасчет. Я спросила, почему так сильно поднялась стоимость? У меня доплата получается почти 50% от того, что я уже оплатила. Я не получила тепла больше настолько, чтобы «жарило», — рассказала НГС Юлия.

