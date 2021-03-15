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После перерасчета за отопление сибирячка получила счет на 6000 вместо 800 рублей — как это объяснили в СГК

В прошлые годы после перерасчета сумма становилась меньше

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Счет за отопление резко вырос в феврале

Счет за отопление резко вырос в феврале

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Жительница Новосибирска получила счет за отопление на 6000 рублей

Жительница Новосибирска Юлия получила в феврале счет за отопление, в котором было указано, что после перерасчета она должна заплатить еще 4500 рублей за прошлый год. При этом, по ее наблюдениям, больше тепла в квартиру не поступило.

Юлия рассказала, что живет в доме на улице Рябиновой, 10/1.

— Я платила в прошлом году примерно по 800 в месяц. Посчитала, что оплатила за год примерно 9600 рублей. В этом мне начислили еще 4000 рублей, почти 400 рублей за январь. Получилось, что за отопление в этом месяце я должна заплатить почти 6000 рублей. Я позвонила в СГК, они рассказали, как начисляют плату и в первом квартале производят перерасчет. Я спросила, почему так сильно поднялась стоимость? У меня доплата получается почти 50% от того, что я уже оплатила. Я не получила тепла больше настолько, чтобы «жарило», — рассказала НГС Юлия.

Женщина отметила, что в прошлые годы после перерасчета выяснялось, что дом переплатил за отопление в предыдущий период. Поэтому счета становились ниже.

— Я видела, что людям начисляли на 1000 больше, на 1500, против этого я ничего не имею. Но 4500 — не представляю, откуда такая цифра. Должны быть все окна, двери открыты настежь, мы должны отапливать улицу, наверное, чтобы такая сумма взялась, — поделилась сибирячка.

Информацию прокомментировали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Специалисты объяснили, что доначисление связано с тем, что потребление тепла домом было больше того объема, за который платили весь год.

— Такой порядок расчета предусмотрен на территории Новосибирска постановлением регионального правительства № 211. Согласно документу, оплата за отопление производится в течение всего года фиксированной суммой с последующей годовой корректировкой в первом квартале следующего года, — рассказали в СГК.

В компании уточнили, что на потребление тепла влияют погода и продолжительность отопительного сезона, качество теплоизоляции и системы отопления здания. Стоимость услуг может измениться из-за выхода из строя или ввода в эксплуатацию счетчиков отопления. В причинах роста счета за отопление можно разбираться индивидуально.

Позже Юлия узнала через управляющую компанию общую площадь своего дома — 45 925 кв. м — и получила данные счетчиков тепловой энергии. Затем рассчитала сумму за отопление во всем здании за 2020 год — она составила 5 128 355,27 рубля. Затем разделила эту сумму на площадь здания — получилось, что цена за один квадратный метр составила 111,67 рубля. Ее женщина умножила на площадь своей квартиры.

— 2242,33 рубля — это доплата, которая должна быть начислена мне за 2020 год вместо 4500 рублей, — считает Юлия.

По запросу СГК предоставила расчет годовой корректировки за отопление. В нем указано, что общая площадь дома составляет 29 854,30 кв. м, а сумма корректировки — 4501 рубль.

В январе новосибирцы рассказали НГС, что получили большие счета за отопление. Мы опубликовали инструкцию, с помощью которой можно понять, обоснована ли такая сумма и куда можно обратиться с жалобой на работу управляющей компании.

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СГКотоплениеперерасчет
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