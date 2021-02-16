Новосибирцам пришли большие счета за отопление в январе. Как понять, что вас обсчитали, и куда жаловаться

Эксперт объяснила, почему зимой приходится больше платить за тепло
В начале года горожане часто получают счета за отопление, сумма в которых, мягко говоря, удивляет. У некоторых новосибирцев счет превысил декабрьский почти
Как выросли цены
В редакцию НГС поступило несколько сообщений об увеличении стоимости отопления в начале
Почему плата за отопление резко увеличивается
В Новосибирске стоимость отопления рассчитывают таким образом, что плата одинаковая на протяжении всего года. При этом в конце года делается перерасчет на основании реального потребления (его определяют по общедомовым счетчикам). Из-за этого в первом квартале следующего года (с января по март) собственникам могут приходить счета выше, чем обычно. Стоит учитывать, что управляющая компания может сделать перерасчет только один раз и только в указанный период.
— В декабре сумма не может быть выше, чем в ноябре. Но в первом квартале года, следующего за расчетным, может быть перерасчет с учетом потребления энергоресурса. Потребление может быть больше 1/12, тогда перерасчет
Как понять, что вас обсчитали
В соответствии с 491-м постановлением Правительства РФ, у собственника жилья есть право запрашивать у управляющей компании информацию о потреблении теплоэнергии. После запроса данные должны предоставить в течение пяти дней. Также у УК можно запросить данные о площади дома.
После получения информации необходимо разделить число потребленных гигакалорий на количество квадратных метров во всем доме. Затем эта цифра умножается на количество квадратных метров в квартире,
— Если эта разница минусовая, то управляющая компания не должна взыскивать средства. А если он заплатил меньше, чем потребил дом, то организация обязана сделать перерасчет в плюс, то есть доначислить. Но она имеет право сделать это только один раз в год в первом квартале. Сегодня в Новосибирске есть
В том случае, если управляющая компания начислила больше средств, чем должна была, собственник может потребовать у нее штраф в 50% от суммы превышения платы. Если она сделала перерасчет раньше первого квартала, житель квартиры может обратиться с жалобой в Госжилинспекцию.
Некоторые жители заключают договоры напрямую с поставщиком теплоэнергии. В случае, если у них возникают проблемы с расчетами за отопление, они должны обратиться к нему напрямую. Те, кто заключил договор с «Сибирской генерирующей компанией», могут написать вопросы на электронный адрес: services@sibgenco.ru.
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