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Новосибирцам пришли большие счета за отопление в январе. Как понять, что вас обсчитали, и куда жаловаться

Почему зимой растет плата за отопление — объясняет эксперт

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Чтобы понять, что вас не обманули, вам потребуется калькулятор

Чтобы понять, что вас не обманули, вам потребуется калькулятор

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Эксперт объяснила, почему зимой приходится больше платить за тепло

В начале года горожане часто получают счета за отопление, сумма в которых, мягко говоря, удивляет. У некоторых новосибирцев счет превысил декабрьский почти на 2000 рублей. О том, почему это происходит, НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ Оксаной Царапкиной — оказывается, переплата может быть необоснованной. Рассказываем, как это понять.

Как выросли цены

В редакцию НГС поступило несколько сообщений об увеличении стоимости отопления в начале 2021 года. Больше всего счета у двоих из них. Так, жительница дома на улице Гоголя в Дзержинском районе рассказала, что в феврале ей пришел счет за январь на 2731 рубль, хотя в январе она платила за декабрь 1800. У другой читательницы, из Центрального района, счет за отопление увеличился с 3186 рублей в декабре до 3800 рублей в январе (в ноябре она платила за отопление 2082 рубля).

Почему плата за отопление резко увеличивается

В Новосибирске стоимость отопления рассчитывают таким образом, что плата одинаковая на протяжении всего года. При этом в конце года делается перерасчет на основании реального потребления (его определяют по общедомовым счетчикам). Из-за этого в первом квартале следующего года (с января по март) собственникам могут приходить счета выше, чем обычно. Стоит учитывать, что управляющая компания может сделать перерасчет только один раз и только в указанный период.

— В декабре сумма не может быть выше, чем в ноябре. Но в первом квартале года, следующего за расчетным, может быть перерасчет с учетом потребления энергоресурса. Потребление может быть больше 1/12, тогда перерасчет законен, — объяснила Оксана Царапкина.

Как понять, что вас обсчитали

В соответствии с 491-м постановлением Правительства РФ, у собственника жилья есть право запрашивать у управляющей компании информацию о потреблении теплоэнергии. После запроса данные должны предоставить в течение пяти дней. Также у УК можно запросить данные о площади дома.

После получения информации необходимо разделить число потребленных гигакалорий на количество квадратных метров во всем доме. Затем эта цифра умножается на количество квадратных метров в квартире, а затем — на тариф за теплоэнергию (он отличается в первом и втором полугодии). Это и есть та сумма, которую собственник должен был заплатить. Затем он может сложить все те деньги, которые отдал за прошлый год, и сравнить их с получившимися данными.

— Если эта разница минусовая, то управляющая компания не должна взыскивать средства. А если он заплатил меньше, чем потребил дом, то организация обязана сделать перерасчет в плюс, то есть доначислить. Но она имеет право сделать это только один раз в год в первом квартале. Сегодня в Новосибирске есть нарушения, — говорит специалист.

В том случае, если управляющая компания начислила больше средств, чем должна была, собственник может потребовать у нее штраф в 50% от суммы превышения платы. Если она сделала перерасчет раньше первого квартала, житель квартиры может обратиться с жалобой в Госжилинспекцию.

Некоторые жители заключают договоры напрямую с поставщиком теплоэнергии. В случае, если у них возникают проблемы с расчетами за отопление, они должны обратиться к нему напрямую. Те, кто заключил договор с «Сибирской генерирующей компанией», могут написать вопросы на электронный адрес: services@sibgenco.ru.

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коммунальные услугиотоплениеЖКХ
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