Новосибирцам пришли большие счета за отопление в январе. Как понять, что вас обсчитали, и куда жаловаться

В начале года горожане часто получают счета за отопление, сумма в которых, мягко говоря, удивляет. У некоторых новосибирцев счет превысил декабрьский почти на 2000 рублей . О том, почему это происходит, НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ Оксаной Царапкиной — оказывается, переплата может быть необоснованной. Рассказываем, как это понять.

Как выросли цены

