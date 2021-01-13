Что делать и куда жаловаться, если в квартире холодно в морозы? Объясняют специалисты

Новосибирские специалисты объяснили, что делать, если в квартире холодно
В сильные морозы, которые приходят в Новосибирск несколько раз за зиму, некоторые горожане сталкиваются с резким похолоданием в своих квартирах. Кто-то жалуется на слабое отопление, а кто-то замечает наледь на окнах. Иногда такие проблемы приходится решать самостоятельно, потому что управляющие компании не помогают жильцам. НГС поговорил с экспертом в сфере энергетики и ЖКХ Оксаной Царапкиной и представителями «Сибирской генерирующей компании» — они объяснили, что делать, если мороз не только за окном, но и в вашей квартире.
Почему становится холодно
Специалисты СГК называют несколько причин похолодания в квартирах. К нему могут привести затяжные морозы ниже
— Аккумулирующая способность здания, особенно после
Кроме этого, к похолоданию могут привести некачественная регулировка внутридомового оборудования, нарушения в системе погодного регулирования, которая есть примерно в 17% домов города. Проблемы могут возникнуть из-за сбоев в работе тепловых пунктов, которые могут происходить после изменения параметров в системе теплоснабжения.
— Отсутствие тепла может быть связано с устранением дефекта на теплосетях. Если ситуация позволяет, в периоды низких температур ремонт откладывается до наступления более теплой погоды. Период отключения теплоснабжения, как правило, не превышает
Как объяснила эксперт Оксана Царапкина, в квартире может стать холоднее из-за того, что владельцы сменили батарею на ту, которая не подходит по проекту.
— Например, по плану в квартире должны стоять чугунные батареи на
Куда обращаться с жалобами
Прежде чем звонить в управляющую компанию, жильцы должны убедиться, что именно она должна выяснять причину похолодания в квартире.
— В первую очередь, когда в квартире холодает, нужно осмотреть отопительный прибор. Если стояк горячий, а батарея холодная, то это проблема собственника — батарею нужно промыть. Если стояк холодный, то нужно обратиться к исполнителю коммунальных услуг: в управляющую организацию или ТСН. Получив заявку, сотрудник должен прийти и перезапустить стояк или обратиться в ресурсоснабжающую организацию, — объясняет Оксана Царапкина.
В том случае, если батарея горячая, а от окон не дует, жильцам нужно обращаться в управляющую компанию. Тогда ее специалисты будут выяснять причины проблемы.
— Например, при -37 температура на подающем трубопроводе должна быть
Оксана Царапкина отметила, что температуру в квартире можно увеличить самостоятельно, установив теплоотражающий экран. Его размещают между батареей и стеной, в результате тепло идет в квартиру и температура повышается на
В случае, если в квартире становится прохладней из-за ремонта на теплотрассе, жильцы могут обратиться в УК, чтобы выяснить, когда работы завершат. Компания запросит информацию об этом у теплоснабжающей организации, а после этого ее обязаны сообщить жителям дома.
В СГК рассказали, что если температура в квартире опускается ниже
Что делать, если мерзнут окна
Некоторые читатели присылали фотографии своих окон, которые покрылись снегом или льдом во время сильных морозов. В некоторых случаях эту проблему должен решать застройщик.
— Когда собственник покупает квартиру, то он ее принимает вместе с этими окнами. И если он ее приобрел, значит, его устраивают окна, которые застройщик установил. Нужно смотреть, что прописано в договоре. Если гарантийные обязательства лежат на застройщике, то претензию нужно направить ему. Если их нет, то ответственность несет сам собственник квартиры, — объяснила эксперт по ЖКХ.
А если УК не помогает
Бывают случаи, когда после обращения в управляющую компанию ситуация в доме не улучшается. Об этом горожане могут сообщать в контролирующие органы.
— Можно позвонить в мэрию на аварийный телефон или Государственную жилищную инспекцию. В любом случае, если жильцы сообщили в УК или ТСЖ, а проблема не решена, то организации должны объяснить почему. Если просьбы игнорируют, то Госжилинспекция и департамент ЖКХ проконтролируют работу УК, — рассказала Оксана Царапкина.
Если управляющая компания не реагирует на обращения или проблема сохраняется, то жильцы могут сообщать об этом напрямую в СГК.
Сегодня, 13 января, днем и ночью синоптики ожидают сильное похолодание — температура может опуститься до