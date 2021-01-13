Что делать и куда жаловаться, если в квартире холодно в морозы? Объясняют специалисты

Почему становится холодно



Специалисты СГК называют несколько причин похолодания в квартирах. К нему могут привести затяжные морозы ниже -30 градусов , потому что из-за них тепловые потери дома увеличиваются.

— Аккумулирующая способность здания, особенно после 5–10 дней низких температур, начинает ощутимо уменьшаться. Имеет значение не только энергоэффективность дома, но также его состояние. Очень важно уделять внимание утеплению чердаков, подвалов, подъездов и сохранению тепла внутри квартиры: плотности окон, входных дверей, состоянию панельных швов. Отопительные приборы должны быть открыты и освобождены от предметов, которые могут мешать теплоотдаче, — объясняют в СГК.



Кроме этого, к похолоданию могут привести некачественная регулировка внутридомового оборудования, нарушения в системе погодного регулирования, которая есть примерно в 17% домов города. Проблемы могут возникнуть из-за сбоев в работе тепловых пунктов, которые могут происходить после изменения параметров в системе теплоснабжения.