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Что делать и куда жаловаться, если в квартире холодно в морозы? Объясняют специалисты

И как быть, когда УК не реагирует на обращения

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Проблемы начались с приходом сильных морозов

Проблемы начались с приходом сильных морозов

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Новосибирские специалисты объяснили, что делать, если в квартире холодно

В сильные морозы, которые приходят в Новосибирск несколько раз за зиму, некоторые горожане сталкиваются с резким похолоданием в своих квартирах. Кто-то жалуется на слабое отопление, а кто-то замечает наледь на окнах. Иногда такие проблемы приходится решать самостоятельно, потому что управляющие компании не помогают жильцам. НГС поговорил с экспертом в сфере энергетики и ЖКХ Оксаной Царапкиной и представителями «Сибирской генерирующей компании» — они объяснили, что делать, если мороз не только за окном, но и в вашей квартире.

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Почему становится холодно

Специалисты СГК называют несколько причин похолодания в квартирах. К нему могут привести затяжные морозы ниже -30 градусов, потому что из-за них тепловые потери дома увеличиваются.

— Аккумулирующая способность здания, особенно после 5–10 дней низких температур, начинает ощутимо уменьшаться. Имеет значение не только энергоэффективность дома, но также его состояние. Очень важно уделять внимание утеплению чердаков, подвалов, подъездов и сохранению тепла внутри квартиры: плотности окон, входных дверей, состоянию панельных швов. Отопительные приборы должны быть открыты и освобождены от предметов, которые могут мешать теплоотдаче, — объясняют в СГК.

Кроме этого, к похолоданию могут привести некачественная регулировка внутридомового оборудования, нарушения в системе погодного регулирования, которая есть примерно в 17% домов города. Проблемы могут возникнуть из-за сбоев в работе тепловых пунктов, которые могут происходить после изменения параметров в системе теплоснабжения.

— Отсутствие тепла может быть связано с устранением дефекта на теплосетях. Если ситуация позволяет, в периоды низких температур ремонт откладывается до наступления более теплой погоды. Период отключения теплоснабжения, как правило, не превышает 6 часов, — добавили в СГК.

Как объяснила эксперт Оксана Царапкина, в квартире может стать холоднее из-за того, что владельцы сменили батарею на ту, которая не подходит по проекту.

— Например, по плану в квартире должны стоять чугунные батареи на 10 секций, а установили алюминиевые на три секции, — говорит специалист. — Иногда при самостоятельной установке уменьшают диаметр трубопровода, что тоже негативно сказывается на теплоотдаче.

Куда обращаться с жалобами

Прежде чем звонить в управляющую компанию, жильцы должны убедиться, что именно она должна выяснять причину похолодания в квартире.

— В первую очередь, когда в квартире холодает, нужно осмотреть отопительный прибор. Если стояк горячий, а батарея холодная, то это проблема собственника — батарею нужно промыть. Если стояк холодный, то нужно обратиться к исполнителю коммунальных услуг: в управляющую организацию или ТСН. Получив заявку, сотрудник должен прийти и перезапустить стояк или обратиться в ресурсоснабжающую организацию, — объясняет Оксана Царапкина.

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В том случае, если батарея горячая, а от окон не дует, жильцам нужно обращаться в управляющую компанию. Тогда ее специалисты будут выяснять причины проблемы.

— Например, при -37 температура на подающем трубопроводе должна быть 130 градусов, в системе отопления — 95. Если эти параметры не соблюдаются, то УК принимает решение вместе с ресурсоснабжающей организацией, — рассказала специалист.

Оксана Царапкина отметила, что температуру в квартире можно увеличить самостоятельно, установив теплоотражающий экран. Его размещают между батареей и стеной, в результате тепло идет в квартиру и температура повышается на 2–5 градусов.

В случае, если в квартире становится прохладней из-за ремонта на теплотрассе, жильцы могут обратиться в УК, чтобы выяснить, когда работы завершат. Компания запросит информацию об этом у теплоснабжающей организации, а после этого ее обязаны сообщить жителям дома.

В СГК рассказали, что если температура в квартире опускается ниже 20 градусов (а в угловых квартирах — до 22 °С), то жильцов просят обращаться в УК или ТСЖ, диспетчерскую службу мэрии по номеру 051 или теплосетевое подразделение СГК по телефону (383) 289-07-45.

Что делать, если мерзнут окна

Некоторые читатели присылали фотографии своих окон, которые покрылись снегом или льдом во время сильных морозов. В некоторых случаях эту проблему должен решать застройщик.

— Когда собственник покупает квартиру, то он ее принимает вместе с этими окнами. И если он ее приобрел, значит, его устраивают окна, которые застройщик установил. Нужно смотреть, что прописано в договоре. Если гарантийные обязательства лежат на застройщике, то претензию нужно направить ему. Если их нет, то ответственность несет сам собственник квартиры, — объяснила эксперт по ЖКХ.

А если УК не помогает

Бывают случаи, когда после обращения в управляющую компанию ситуация в доме не улучшается. Об этом горожане могут сообщать в контролирующие органы.

— Можно позвонить в мэрию на аварийный телефон или Государственную жилищную инспекцию. В любом случае, если жильцы сообщили в УК или ТСЖ, а проблема не решена, то организации должны объяснить почему. Если просьбы игнорируют, то Госжилинспекция и департамент ЖКХ проконтролируют работу УК, — рассказала Оксана Царапкина.

Если управляющая компания не реагирует на обращения или проблема сохраняется, то жильцы могут сообщать об этом напрямую в СГК.

Сегодня, 13 января, днем и ночью синоптики ожидают сильное похолодание — температура может опуститься до -33 градусов. Однако к концу недели возможно потепление до -6 градусов.

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СГКуправляющая компанияхолода
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