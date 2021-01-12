Синоптики рассказали, когда температура в Новосибирске поднимется до -6 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, когда в городе будут самые холодные день и ночь на этой неделе, а также — ослабнут ли морозы к выходным.



— Наиболее холодные дни будут завтра и послезавтра. 13 января будет понижение температуры в течение дня. Ночь 14 января будет очень холодная, но днем будет повышение температуры, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Повышение температуры по области начнется с западных районов и продолжится в субботу и частично в воскресенье.