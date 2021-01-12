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Синоптики рассказали, когда температура в Новосибирске поднимется до -6 градусов

При этом в самую холодную ночь на этой неделе будет до -33 градусов

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В этом году зима в Новосибирске морозная

В этом году зима в Новосибирске морозная

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В Новосибирск идет потепление до -6 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, когда в городе будут самые холодные день и ночь на этой неделе, а также — ослабнут ли морозы к выходным.

Наиболее холодные дни будут завтра и послезавтра. 13 января будет понижение температуры в течение дня. Ночь 14 января будет очень холодная, но днем будет повышение температуры, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Повышение температуры по области начнется с западных районов и продолжится в субботу и частично в воскресенье.

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— Новосибирск расположен на востоке области, поэтому повышение температуры будет позже. Ждем существенное ослабление морозов в субботу — около -6... -8 градусов днем. На выходные можно отправиться на природу, на лыжах кататься, — уточнила Марина Виноградова.

13 января — в Новосибирске преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 3–8 м/с. Ночью -27... -29 градусов, местами до -32 градусов. Днем -24... -26 градусов. И днем будет понижение температуры в течение дня до -31 градуса.

14 января — преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 3–8 м/с. Ночью -31... -33 градуса с небольшим повышением к утру. Днем -23... -25 градусов.

15 января — преимущественно без осадков. Ветер западный 3–8 м/с. Ночью -27... -29 градусов с небольшим повышением к утру. Днем -21... -23 градуса.

Сейчас новосибирцы готовятся к Крещению. Власти Новосибирской области сегодня решили, что не будут запрещать массовые купания, но попросили жителей воздержаться от участия в них.

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