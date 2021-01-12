Синоптики рассказали, когда температура в Новосибирске поднимется до -6 градусов

В Новосибирск идет потепление до -6 градусов
Новосибирские синоптики рассказали, когда в городе будут самые холодные день и ночь на этой неделе, а также — ослабнут ли морозы к выходным.
— Наиболее холодные дни будут завтра и послезавтра.
Повышение температуры по области начнется с западных районов и продолжится в субботу и частично в воскресенье.
— Новосибирск расположен на востоке области, поэтому повышение температуры будет позже. Ждем существенное ослабление морозов в субботу — около
13 января — в Новосибирске преимущественно без осадков, ветер северо-восточный
14 января — преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-западный, западный
15 января — преимущественно без осадков. Ветер западный
Сейчас новосибирцы готовятся к Крещению. Власти Новосибирской области сегодня решили, что не будут запрещать массовые купания, но попросили жителей воздержаться от участия в них.