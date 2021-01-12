Новосибирские власти разрешили сделать купели на Крещение, но просят в них не нырять

Сегодня, 12 января, власти Новосибирской области решили, что не будут запрещать массовые купания на Крещение, но попросили жителей воздержаться от участия, чтобы не создавать массового скопления.

— С одной стороны, стоит задача не приглашать людей, а, наоборот, посоветовать им воздержаться от участия в крещенских купаниях. С другой стороны — задача предоставить возможность тем, кто желает принять участие, кто традиционно идет купаться, — сообщил Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.