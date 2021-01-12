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Новосибирские власти разрешили сделать купели на Крещение, но просят в них не нырять

В правительстве региона настаивают на том, чтобы новосибирцы воздержались от купаний в этом году

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Список мест для купаний появится позднее

Список мест для купаний появится позднее

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Сегодня, 12 января, власти Новосибирской области решили, что не будут запрещать массовые купания на Крещение, но попросили жителей воздержаться от участия, чтобы не создавать массового скопления.

— С одной стороны, стоит задача не приглашать людей, а, наоборот, посоветовать им воздержаться от участия в крещенских купаниях. С другой стороны — задача предоставить возможность тем, кто желает принять участие, кто традиционно идет купаться, — сообщил Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

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На организованных местах купания будут дежурить сотрудники МЧС, а также будет обеспечено соблюдение социальной дистанции. При этом Нешумов подчеркнул, что погружаться в воду можно будет без гигиенических масок.

В прошлом году в проруби окунулись 18 тысяч 861 человек — тогда в Новосибирске установилась аномально теплая погода.

Ранее в Новосибирске запретили праздновать Крещение из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения касались только религиозной службы.

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КрещениеНовосибирскПравительство Новосибирской области
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