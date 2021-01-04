«Промерзли окна, полы ледяные». Новосибирцы показывают фото своих замерзших квартир со слабым отоплением

Жители Новосибирска жалуются на низкие температуры в своих квартирах и показывают фото с промерзшими окнами.



— В квартирах 16 градусов, промерзли окна, полы ледяные. У нас ребенку 9 месяцев! Мы ходим в обуви по дому! Ребенок спит в зимнем комбинезоне! Управляющая компания пожимает плечами, говорит, что проблема дома, а не их, — рассказывает жительница многоквартирного дома по адресу Заречная, 15 в Первомайском районе.

В аварийной службе компании «Солнечный дом», которая обслуживает эту многоэтажку, уточнили, что причин низких температур в квартирах пока не знают и сейчас в проблемный дом отправлен теплотехник, который должен разобраться на месте с системой отопления.