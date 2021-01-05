«Снег летел из окон»: новосибирцы замерзают в своих квартирах из-за морозов и плохого отопления

Новосибирцы мерзнут в своих квартирах из-за морозов и плохого отопления
Морозы в Новосибирске и области держатся уже почти неделю, и местные жители мерзнут не только на улице, но и в собственных домах. К нам в редакцию приходит много жалоб на критически низкую температуру воздуха в жилище, едва теплые батареи и наледь на окнах и в других местах. Осложняет ситуацию то, что сейчас праздники, многие ответственные организации либо не работают вообще, либо действуют в дежурном режиме, и решение проблем затягивается. А теплее в домах не становится...
— Чистая Слобода, Титова, 252, 252/2. С приходом низких температур холодно в квартирах и промерзают окна, — поделилась старшая по дому Елена Комарова. — Звоним в управляющую компанию, принимают заявки и говорят «Ждите 12 января». Приходят по заявкам по поводу окон, ведь дом на гарантии. Пишут отписки, что все в порядке.
— По адресу Дуси Ковальчук, 396, в квартире тоже холодно, +15 всего, выше уже дня 3 не поднимается, — написал Вячеслав. — Управляющая компания недоступна, не дозвониться. Целыми днями включён обогреватель, чтобы хоть как-то сделать потеплее в квартире.
— Первомайская, 230. Промерзают стены, приходится бороться своими силами, написали заявление управдому, обещали прислать людей, которые посмотрят, в чем проблема, но так как праздники, мы понимаем, что ждать слишком долго, — рассказала Екатерина К. — Так как дома шестимесячный ребенок, приходится делать своими силами. Три раза пенили угол, с первого раза пену выдувало из щелей, сейчас хоть и запенили, стена до сих пор холодная. Топят у нас хорошо, а вот при постройке дома явно халтурили.
— За окном -32, а в квартире по адресу Дуси Ковальчук, 179/1 температура стояка на обратке не поднимается выше 21 градуса, — сообщила Оксана Гордеева. — Сегодня написала электронные обращения в ГЖИ Новосибирской области, УК и «Сибэко».
— У нас всегда была жара в квартире на Связистов, 131 — +25,+28 градусов круглый год, — поделилась Анжела Губина. — В эти морозы несколько окон перемерзли так, что снег летел из окон — температура в квартире снизилась до +23, по полу — еще ниже. Окна квартиры выходят на две стороны, было ощущение, что ветер буквально ходит по полу. И всё это несмотря на включенный «теплый пол» на кухне. Может, температура и дальше бы снижалась, но я скотчем приклеила поверх проблемных мест фольгированный вспененный полипропилен и стало вполне сносно. Температура, конечно, ниже, чем обычно, но ветер уже не гуляет по квартире и снег в окна не летит. А так у нас, похоже, вообще весь дом замерзает, судя по общедомовому чату.
— Чистая слобода, Спортивная, 7. Вот так у нас выглядят окна. Наледь везде, по полу гуляет сквозняк, а ведь это далеко не первый этаж. Утепляемся, как можем, плюс дома работают два обогревателя, в квартире всего +19 градусов, — пожаловалась Ксения.
— Проживаем в Искитимском районе, в рабочем поселке Линево, — рассказала Татьяна Цыганенко. — В квартире холодно, управляющая компания ничего не делает, у людей в квартирах промерзают стены и углы, батареи чуть теплые. 16 градусов показывает градусник!
Неизвестно, скоро ли удастся уладить ситуацию, зато можно примерно сказать, когда на улице и, соответственно, в промерзших квартирах потеплеет естественным образом — мы узнали, когда уйдут морозы.