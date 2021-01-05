«Снег летел из окон»: новосибирцы замерзают в своих квартирах из-за морозов и плохого отопления

Морозы в Новосибирске и области держатся уже почти неделю, и местные жители мерзнут не только на улице, но и в собственных домах. К нам в редакцию приходит много жалоб на критически низкую температуру воздуха в жилище, едва теплые батареи и наледь на окнах и в других местах. Осложняет ситуацию то, что сейчас праздники, многие ответственные организации либо не работают вообще, либо действуют в дежурном режиме, и решение проблем затягивается. А теплее в домах не становится...



— Чистая Слобода, Титова, 252, 252/2. С приходом низких температур холодно в квартирах и промерзают окна, — поделилась старшая по дому Елена Комарова. — Звоним в управляющую компанию, принимают заявки и говорят «Ждите 12 января». Приходят по заявкам по поводу окон, ведь дом на гарантии. Пишут отписки, что все в порядке.