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Новосибирцы получили счета за ЖКХ со странными суммами: «Жилье эконом-класса, а платим, как за элитное»

В управляющей компании ответили возмущенным жителям, что это плата за вывоз снега в 2018–2019 годах

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Владельцы квартир обратились с жалобами в ГЖИ, но ответ пока не пришел

Владельцы квартир обратились с жалобами в ГЖИ, но ответ пока не пришел

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Жителям ЖК «На Фадеева» выставили счета за уборку снега в 2018 и 2019 годах

Владельцы квартир в жилом комплексе «На Фадеева» получили счета за содержание жилья в марте 2021 года в два-три раза выше обычного. Вместо привычных 1200–1400 рублей в приложении отобразились суммы в 2,5 и даже 5 тысяч рублей. Корреспондент НГС поговорила с жильцами, обратилась за разъяснением в управляющую компанию, выслушала странный ответ и попросила эксперта прокомментировать, насколько законны подобные начисления задним числом.

«Сказали, что пересчитали суммы за вывоз снега»

31 марта и 1 апреля многие жильцы «На Фадеева» обнаружили у себя в приложении огромные суммы за содержание жилья. Начисления внезапно выросли в два-три раза.

— Текущее содержание подняли как будто в два раза. Необоснованно, без собрания. Жилье эконом-класса, а счет выставили, как за элитное. Во дворах кучи снега, ничего не вывозят, территория почищена плохо, и за всё это 54,4 рубля за квадратный метр выходит, хотя должно быть 26 рублей по тарифу, — рассказывает Евгений, владелец одной из квартир. — Я зашел в УК, там сказали: «Это пересчитали за 2018 и 2019 годы счета за вывоз снега». Я спросил: «А почему не через десять лет это сделали?» Они сразу должны выставить счет. Никакой внятной информации мне в итоге не сказали.

Несколько жильцов предоставили НГС скриншоты со счетами из приложения. Они обратились с жалобами в государственную жилищную инспекцию. Также активисты собираются организовать общее собрание жильцов.

У Елены квартира площадью 72 «квадрата». Получается, что за один квадратный метр она должна заплатить 70 рублей по графе «текущее содержание»

У Елены квартира площадью 72 «квадрата». Получается, что за один квадратный метр она должна заплатить 70 рублей по графе «текущее содержание»

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Раньше у Алексея выходило 1250 рублей на содержание жилья. Теперь сумма почти в два раза выше

Раньше у Алексея выходило 1250 рублей на содержание жилья. Теперь сумма почти в два раза выше

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У Евгения квартира площадью 46 «квадратов» — двухкомнатная студия

У Евгения квартира площадью 46 «квадратов» — двухкомнатная студия

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Как это объясняют в управляющей компании (пока никак)

Корреспондент НГС обратилась за комментарием в КЖЭК «Горский». Сотрудница компании, выслушав вопросы, отказалась что-либо говорить о ситуации.

— А у вас есть полномочия, чтобы выяснять данный вопрос? — спросила она вместо того, чтобы объяснить причину завышенных платежей или переадресовать на кого-то из своих коллег. — Подтвердите, пожалуйста, их законом. Предоставляйте письменный запрос со ссылками на законодательство.

После этого представитель КЖЭК «Горский» бросила трубку. На дальнейшие звонки в управляющей компании перестали отвечать.

Редакция продублировала свой запрос в компанию письменно, а также обратилась с запросом в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).

Законны ли такие начисления?

Эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина советует жителям как можно скорее самим обратиться с жалобами в ГЖИ — управляющая компания не может проводить подобные начисления без согласия собственников.

— Данные действия неправомерны. Согласно статье 44 Жилищного кодекса орган управления — это общее собрание, соответственно, только на общем собрании собственники принимают решение, в том числе и об источнике финансирования тех или иных работ. Также на общем собрании определяются договорные отношения между собственниками и УК. Утверждается перечень работ и услуг. В данном случае управляющая организация поступила неправомерно. Без протокола общего собрания УК не имеет права производить никаких доначислений за содержание. Собственники могут обратиться в ГЖИ, попросить провести проверку и вернуть деньги тем, кто заплатил, а также штраф в 50% за неправильное начисление, — советует эксперт.

Также собственники квартир могут обратиться в суд, но заявление в ГЖИ может значительно ускорить процесс разрешения конфликта.

— В городе есть жилые комплексы, где текущее содержание жилья стоит дорого. Например, во «Флотилии» — 63 рубля за квадратный метр. Но это принято общим решением владельцев, а не УК, — приводит в пример Оксана Царапкина.

В январе НГС рассказывал, что жильцы дома на улице Лескова, 29 пожаловались на свою управляющую компанию «Зелёный город». По их мнению, УК стала хуже выполнять свои обязанности и экономить на тепле после того, как по суду ее обязали снизить тарифы на обслуживание дома. Корреспондент НГС выслушал обе стороны конфликта.

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УКЖКХсодержание жилья
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