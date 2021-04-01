Новосибирцы получили счета за ЖКХ со странными суммами: «Жилье эконом-класса, а платим, как за элитное»

Жителям ЖК «На Фадеева» выставили счета за уборку снега в 2018 и
Владельцы квартир в жилом комплексе «На Фадеева» получили счета за содержание жилья в марте 2021 года в два-три раза выше обычного. Вместо привычных 1200–1400 рублей в приложении отобразились суммы в 2,5 и даже 5 тысяч рублей. Корреспондент НГС поговорила с жильцами, обратилась за разъяснением в управляющую компанию, выслушала странный ответ и попросила эксперта прокомментировать, насколько законны подобные начисления задним числом.
«Сказали, что пересчитали суммы за вывоз снега»
31 марта и 1 апреля многие жильцы «На Фадеева» обнаружили у себя в приложении огромные суммы за содержание жилья. Начисления внезапно выросли в два-три раза.
— Текущее содержание подняли как будто в два раза. Необоснованно, без собрания. Жилье эконом-класса, а счет выставили, как за элитное. Во дворах кучи снега, ничего не вывозят, территория почищена плохо, и за всё это
Несколько жильцов предоставили НГС скриншоты со счетами из приложения. Они обратились с жалобами в государственную жилищную инспекцию. Также активисты собираются организовать общее собрание жильцов.
Как это объясняют в управляющей компании (пока никак)
Корреспондент НГС обратилась за комментарием в КЖЭК «Горский». Сотрудница компании, выслушав вопросы, отказалась что-либо говорить о ситуации.
— А у вас есть полномочия, чтобы выяснять данный вопрос? — спросила она вместо того, чтобы объяснить причину завышенных платежей или переадресовать на кого-то из своих коллег. — Подтвердите, пожалуйста, их законом. Предоставляйте письменный запрос со ссылками на законодательство.
После этого представитель КЖЭК «Горский» бросила трубку. На дальнейшие звонки в управляющей компании перестали отвечать.
Редакция продублировала свой запрос в компанию письменно, а также обратилась с запросом в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).
Законны ли такие начисления?
Эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина советует жителям как можно скорее самим обратиться с жалобами в ГЖИ — управляющая компания не может проводить подобные начисления без согласия собственников.
— Данные действия неправомерны. Согласно
Также собственники квартир могут обратиться в суд, но заявление в ГЖИ может значительно ускорить процесс разрешения конфликта.
— В городе есть жилые комплексы, где текущее содержание жилья стоит дорого. Например, во «Флотилии» — 63 рубля за квадратный метр. Но это принято общим решением владельцев, а не УК, — приводит в пример Оксана Царапкина.
В январе НГС рассказывал, что жильцы дома на улице