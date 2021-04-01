Новосибирцы получили счета за ЖКХ со странными суммами: «Жилье эконом-класса, а платим, как за элитное»

— Текущее содержание подняли как будто в два раза. Необоснованно, без собрания. Жилье эконом-класса, а счет выставили, как за элитное. Во дворах кучи снега, ничего не вывозят, территория почищена плохо, и за всё это 54,4 рубля за квадратный метр выходит, хотя должно быть 26 рублей по тарифу, — рассказывает Евгений, владелец одной из квартир. — Я зашел в УК, там сказали: «Это пересчитали за 2018 и 2019 годы счета за вывоз снега». Я спросил: «А почему не через десять лет это сделали?» Они сразу должны выставить счет. Никакой внятной информации мне в итоге не сказали.

Несколько жильцов предоставили НГС скриншоты со счетами из приложения. Они обратились с жалобами в государственную жилищную инспекцию. Также активисты собираются организовать общее собрание жильцов.