«Начали гадить всему дому»: жилец добился через суд снижения тарифов УК, но после в доме исчезло тепло

Жители дома на Лескова добились снижения тарифов УК в суде и пострадали
Жильцы дома на улице Лескова, 29 пожаловались на свою управляющую компанию «Зелёный город». По их мнению, УК стала хуже выполнять свои обязанности и экономить на тепле после того, как по суду ее обязали снизить тарифы на обслуживание дома. Корреспондент Илья Калинин выслушал обе стороны конфликта и выяснил, что после проигранного управляющей компанией суда убирать снег, мыть подъезды в доме действительно стали реже, а топить — меньше, но руководитель УК утверждает, что эти факты не взаимосвязаны.
Как в доме стало холодно
Жильцы 17-этажного дома по улице
— Я живу здесь шесть лет, через год после постройки дома заселилась, но у нас никогда не было такого холода. Просыпаешься — и у тебя горло заложено, как будто ты надышался холодного воздуха. Естественно, приходится включать обогреватель. Я сначала думала, может, это только у меня так. А у нас так система отопления сделана, что трубы проходят под полом, который тоже, получается, стал холодным. И батареи у нас можно регулировать в самой квартире: обычно они на минимуме стоят, и тепла хватает, а тут приходится на максимум выкручивать. Потом поговорила с соседями: у них так же — замерзают, — рассказала пенсионерка.
Ее соседи пожаловались и на другие проблемы:
— Где-то в декабре [2020 года] мы заметили, что подъезды нашего дома начали плохо мыть. Прям грязь оставалась. И во дворе перестали убирать снег. И домофоны еще отключили. Я позвонил главному инженеру и спросил: «Почему моют плохо? Нас это не устраивает, мы будем жаловаться». А он (главный инженер. — Прим. ред.) мне говорит, мол, вы неправильно голосуете. Я ему: «Вы о чем вообще?» А они (сотрудники управляющей компании. — Прим. ред.) вроде как хитро улыбаются, но не комментируют. Вот, мол, у вас дом неправильно голосует, — сообщил другой житель Олег Пышенко.
Через какое-то время, пояснил мужчина, стало известно, что управляющая компания «Зелёный город» проиграла суд одному из жильцов дома. В суде обсуждались и якобы завышенные тарифы коммунальщиков, и права на домофоны: чьи они и надо ли за них платить? В итоге суд обязал УК снизить тарифы на обслуживание жилья, а коммунальщики, как выразился Олег Пышенко, «начали гадить всему дому».
Что решил суд
По мнению тех жителей, с кем удалось поговорить корреспонденту НГС, причиной такого отношения к дому со стороны УК стал судебный иск Алексея Климчука. Этому жильцу удалось доказать, что тарифы на обслуживание дома завышены, и добиться их отмены.
С позицией Климчука согласился в июне
— Многие люди просто не понимают, что происходит, в чем конкретно ущемляются их права. А управляющая компания, на мой взгляд, предпринимает незаконные действия: она отключает домофоны и так далее с целью создать неблагоприятные условия. Мы же говорим, что тариф, который управляющая компания применила в результате проведения общего собрания, во-первых, явно завышенный. А второе, что, собственно, послужило причиной для обращения в суд, — после принятия этого тарифа мы полгода наблюдали, как УК, уже имея повышенные платежи по новому тарифу, всё так же плохо продолжала обслуживать наш дом. Например, в тарифе есть строка «Высадка однолетних цветов», но мы этих цветов не видели ни разу — ни в 2019, ни в
После апелляционного суда, пояснил Климчук,
— А управляющая компания судебное решение так трактовала: если мы не можем это оборудование обслуживать, то мы его отключаем. То есть по сути управляющая компания выполнила отключение оборудования, которое ей не принадлежит, — пояснил Климчук.
Как объясняют такую работу в УК
Директор УК «Зелёный город» Елена Кузнецова в момент обращения к ней корреспондента НГС находилась на больничном, но возможность пообщаться всё же нашла. По словам Кузнецовой, ситуация с домофонами была разрешена в том же месяце: компания пошла навстречу жильцам и включила оборудование. Руководитель «Зелёного города» пояснила: история с домофонами случилась, потому что когда-то — не по вине УК — документы на оборудование не были оформлены надлежащим образом. В остальном УК, по заверению директора, тоже не виновата: денег на прежний объем работ не хватает, потому что тариф не менялся несколько лет.
— Да, мы стали мыть подъезды реже. Потому что у нас откатился тариф на старый (
Уменьшение объема работ по вывозу снега, пояснила Кузнецова, происходило не специально, а из-за сильных январских холодов: техника не смогла выйти на участок. И к уменьшению тепла в квартирах, по словам директора УК, они не имеют отношения. Это же подтвердил и главный инженер «Зелёного города» Василий Галюк. По его словам, с теплом что-то случилось, вероятно, у поставщика услуг. А то, что Галюк в разговоре с жильцами якобы намекал на неправильное голосование, главный инженер опроверг.
— С 1 января [2021 года] мы вернулись к новому тарифу в
Пока тариф остается прежним:
Что происходит в доме сейчас
Сейчас в доме параллельно идут два собрания. Одно организовали Климчук и его сторонники. Они хотят выбрать совет дома из трех человек, а потом правильно оформить техническую документацию на домофоны. Параллельное собрание инициировали управляющая компания и жильцы, выступающие на стороне коммунальщиков. Эта группа собирает голоса собственников за расширение состава совета дома до семи человек и возвращение к новому тарифу в
— Ну, я голосовала за тариф [в 34 рубля]. Я просто думаю: зачем мне эти головняки? Тариф понизят, а потом, само собой разумеется, управляющая компания будет палки в колеса ставить. И вот оно началось. Как он (Климчук. — Прим. ред.) тариф отвоевал, так мы изгоями стали: грязь в подъездах, чистить во дворе стали хуже, месяц почти не работал домофон. Лучше согласиться со старым тарифом, чтобы не было вот этих головняков. Я за свои
И первое, и второе собрания с подсчетами голосов закончатся примерно к концу февраля
В конце ноября 2020 года НГС рассказал о рейтинге управляющих организаций, которые задолжали за коммунальные ресурсы. УК «Зелёный город» числится в этом рейтинге в числе добросовестных плательщиков.