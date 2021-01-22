«Начали гадить всему дому»: жилец добился через суд снижения тарифов УК, но после в доме исчезло тепло

Как в доме стало холодно



Жильцы 17-этажного дома по улице Лескова, 29 , который входит в ЖК «Оазис», пожаловались корреспонденту НГС на заметное ухудшение работы своей управляющей компании «Зелёный город». Как сообщила жительница дома пенсионерка Альбина Токарева, после Нового года она стала замечать, как в квартире похолодало.

— Я живу здесь шесть лет, через год после постройки дома заселилась, но у нас никогда не было такого холода. Просыпаешься — и у тебя горло заложено, как будто ты надышался холодного воздуха. Естественно, приходится включать обогреватель. Я сначала думала, может, это только у меня так. А у нас так система отопления сделана, что трубы проходят под полом, который тоже, получается, стал холодным. И батареи у нас можно регулировать в самой квартире: обычно они на минимуме стоят, и тепла хватает, а тут приходится на максимум выкручивать. Потом поговорила с соседями: у них так же — замерзают, — рассказала пенсионерка.

Ее соседи пожаловались и на другие проблемы:

— Где-то в декабре [2020 года] мы заметили, что подъезды нашего дома начали плохо мыть. Прям грязь оставалась. И во дворе перестали убирать снег. И домофоны еще отключили. Я позвонил главному инженеру и спросил: «Почему моют плохо? Нас это не устраивает, мы будем жаловаться». А он (главный инженер. — Прим. ред.) мне говорит, мол, вы неправильно голосуете. Я ему: «Вы о чем вообще?» А они (сотрудники управляющей компании. — Прим. ред.) вроде как хитро улыбаются, но не комментируют. Вот, мол, у вас дом неправильно голосует, — сообщил другой житель Олег Пышенко.