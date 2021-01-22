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«Начали гадить всему дому»: жилец добился через суд снижения тарифов УК, но после в доме исчезло тепло

Люди связывают ухудшение работы управляющей компании с проигранным ими судебным иском

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Жители дома по Лескова, 29 добились через суд снижения тарифа УК и столкнулись с отключением домофонов, сокращением уборки и уменьшением тепла

Жители дома по Лескова, 29 добились через суд снижения тарифа УК и столкнулись с отключением домофонов, сокращением уборки и уменьшением тепла

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Жители дома на Лескова добились снижения тарифов УК в суде и пострадали

Жильцы дома на улице Лескова, 29 пожаловались на свою управляющую компанию «Зелёный город». По их мнению, УК стала хуже выполнять свои обязанности и экономить на тепле после того, как по суду ее обязали снизить тарифы на обслуживание дома. Корреспондент Илья Калинин выслушал обе стороны конфликта и выяснил, что после проигранного управляющей компанией суда убирать снег, мыть подъезды в доме действительно стали реже, а топить — меньше, но руководитель УК утверждает, что эти факты не взаимосвязаны.

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Как в доме стало холодно

Жильцы 17-этажного дома по улице Лескова, 29, который входит в ЖК «Оазис», пожаловались корреспонденту НГС на заметное ухудшение работы своей управляющей компании «Зелёный город». Как сообщила жительница дома пенсионерка Альбина Токарева, после Нового года она стала замечать, как в квартире похолодало.

— Я живу здесь шесть лет, через год после постройки дома заселилась, но у нас никогда не было такого холода. Просыпаешься — и у тебя горло заложено, как будто ты надышался холодного воздуха. Естественно, приходится включать обогреватель. Я сначала думала, может, это только у меня так. А у нас так система отопления сделана, что трубы проходят под полом, который тоже, получается, стал холодным. И батареи у нас можно регулировать в самой квартире: обычно они на минимуме стоят, и тепла хватает, а тут приходится на максимум выкручивать. Потом поговорила с соседями: у них так же — замерзают, — рассказала пенсионерка.

Ее соседи пожаловались и на другие проблемы:

— Где-то в декабре [2020 года] мы заметили, что подъезды нашего дома начали плохо мыть. Прям грязь оставалась. И во дворе перестали убирать снег. И домофоны еще отключили. Я позвонил главному инженеру и спросил: «Почему моют плохо? Нас это не устраивает, мы будем жаловаться». А он (главный инженер. — Прим. ред.) мне говорит, мол, вы неправильно голосуете. Я ему: «Вы о чем вообще?» А они (сотрудники управляющей компании. — Прим. ред.) вроде как хитро улыбаются, но не комментируют. Вот, мол, у вас дом неправильно голосует, — сообщил другой житель Олег Пышенко.

Через какое-то время, пояснил мужчина, стало известно, что управляющая компания «Зелёный город» проиграла суд одному из жильцов дома. В суде обсуждались и якобы завышенные тарифы коммунальщиков, и права на домофоны: чьи они и надо ли за них платить? В итоге суд обязал УК снизить тарифы на обслуживание жилья, а коммунальщики, как выразился Олег Пышенко, «начали гадить всему дому».

Что решил суд

По мнению тех жителей, с кем удалось поговорить корреспонденту НГС, причиной такого отношения к дому со стороны УК стал судебный иск Алексея Климчука. Этому жильцу удалось доказать, что тарифы на обслуживание дома завышены, и добиться их отмены.

С позицией Климчука согласился в июне 2020 года Октябрьский районный суд, а в октябре и апелляционный. Судебное решение было следующим: признать новый тариф на обслуживание дома недействительным и произвести перерасчет на 1 апреля 2019 года. То есть вернуться от тарифа 34 рубля за квадратный метр к тарифу в 26,69 рубля за квадратный метр. Копии решений судов имеются в распоряжении редакции НГС.

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— Многие люди просто не понимают, что происходит, в чем конкретно ущемляются их права. А управляющая компания, на мой взгляд, предпринимает незаконные действия: она отключает домофоны и так далее с целью создать неблагоприятные условия. Мы же говорим, что тариф, который управляющая компания применила в результате проведения общего собрания, во-первых, явно завышенный. А второе, что, собственно, послужило причиной для обращения в суд, — после принятия этого тарифа мы полгода наблюдали, как УК, уже имея повышенные платежи по новому тарифу, всё так же плохо продолжала обслуживать наш дом. Например, в тарифе есть строка «Высадка однолетних цветов», но мы этих цветов не видели ни разу — ни в 2019, ни в 2020 году. Это вообще-то неоказание услуги. Новый тариф ввели с 1 апреля 2019 года и, между прочим, задним числом, потому что решение собрания было озвучено 8 июня, — заметил Алексей Климчук.

После апелляционного суда, пояснил Климчук, 2 декабря 2020 года управляющая компания отключила домофоны, сославшись на судебное решение. Суд постановил, что домофоны принадлежат собственникам дома, так как были установлены застройщиком «АКД Мета» на деньги жильцов.

— А управляющая компания судебное решение так трактовала: если мы не можем это оборудование обслуживать, то мы его отключаем. То есть по сути управляющая компания выполнила отключение оборудования, которое ей не принадлежит, — пояснил Климчук.

Часть жильцов 17-этажного дома встала на сторону управляющей компании. Люди решили, что готовы переплачивать, но лишь бы коммунальщики работали нормально<br>

Часть жильцов 17-этажного дома встала на сторону управляющей компании. Люди решили, что готовы переплачивать, но лишь бы коммунальщики работали нормально

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Как объясняют такую работу в УК

Директор УК «Зелёный город» Елена Кузнецова в момент обращения к ней корреспондента НГС находилась на больничном, но возможность пообщаться всё же нашла. По словам Кузнецовой, ситуация с домофонами была разрешена в том же месяце: компания пошла навстречу жильцам и включила оборудование. Руководитель «Зелёного города» пояснила: история с домофонами случилась, потому что когда-то — не по вине УК — документы на оборудование не были оформлены надлежащим образом. В остальном УК, по заверению директора, тоже не виновата: денег на прежний объем работ не хватает, потому что тариф не менялся несколько лет.

— Да, мы стали мыть подъезды реже. Потому что у нас откатился тариф на старый (26,69 рубля. — Прим. ред.). В рамках этих денег мы и оказываем услуги. Но мы не моем ниже минимального перечня, который зафиксирован в договоре. <…> Никакого предвзятого отношения к 29-му дому, я вас уверяю, точно нет, — заверила директор УК «Зелёный город» Елена Кузнецова.

Уменьшение объема работ по вывозу снега, пояснила Кузнецова, происходило не специально, а из-за сильных январских холодов: техника не смогла выйти на участок. И к уменьшению тепла в квартирах, по словам директора УК, они не имеют отношения. Это же подтвердил и главный инженер «Зелёного города» Василий Галюк. По его словам, с теплом что-то случилось, вероятно, у поставщика услуг. А то, что Галюк в разговоре с жильцами якобы намекал на неправильное голосование, главный инженер опроверг.

— С 1 января [2021 года] мы вернулись к новому тарифу в 34 рубля. Как вернулись? Ну, на слово. Мы не ввели его еще. Но я надеюсь, что большинство людей хотят жить в чистоте и красоте, поэтому инициативная группа общалась с жителями, и там процентов 85 за [более высокий] тариф. Тариф жители сами предложили сделать с 1 января, — рассказала Елена Кузнецова.

Пока тариф остается прежним: 26,69 рубля за квадратный метр. Однако в начале марта, пояснила руководитель УК «Зелёный город», когда жильцы проголосуют за увеличение стоимости содержания дома до 34 рублей, все расчеты с начала 2021 года будут задним числом пересчитаны в соответствии с новым тарифом.

Что происходит в доме сейчас

Сейчас в доме параллельно идут два собрания. Одно организовали Климчук и его сторонники. Они хотят выбрать совет дома из трех человек, а потом правильно оформить техническую документацию на домофоны. Параллельное собрание инициировали управляющая компания и жильцы, выступающие на стороне коммунальщиков. Эта группа собирает голоса собственников за расширение состава совета дома до семи человек и возвращение к новому тарифу в 34 рубля. Климчук уверен, что коммунальщикам просто нужно большинство в совете дома для лоббирования своих интересов.

— Ну, я голосовала за тариф [в 34 рубля]. Я просто думаю: зачем мне эти головняки? Тариф понизят, а потом, само собой разумеется, управляющая компания будет палки в колеса ставить. И вот оно началось. Как он (Климчук. — Прим. ред.) тариф отвоевал, так мы изгоями стали: грязь в подъездах, чистить во дворе стали хуже, месяц почти не работал домофон. Лучше согласиться со старым тарифом, чтобы не было вот этих головняков. Я за свои 39 квадратов пусть буду лишних 300 рублей платить, на которые снизилась плата при уменьшении тарифа, — сообщила Альбина Токарева.

И первое, и второе собрания с подсчетами голосов закончатся примерно к концу февраля 2021 года.

В конце ноября 2020 года НГС рассказал о рейтинге управляющих организаций, которые задолжали за коммунальные ресурсы. УК «Зелёный город» числится в этом рейтинге в числе добросовестных плательщиков.

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УКконфликт в ЖКХтарифЖК «Оазис»
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