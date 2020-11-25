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В Новосибирске опубликовали топ-5 управляющих компаний-должников

Они задолжали больше 208 миллионов

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За год задолженность снизилась, но всё же остается очень высокой

За год задолженность снизилась, но всё же остается очень высокой

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В Новосибирске составили рейтинг управляющих организаций, которые задолжали за коммунальные ресурсы. По состоянию на ноябрь долги УК и ТСЖ Новосибирска перед Сибирской генерирующей компанией (СГК) за отопление и горячую воду превысили 208 миллионов рублей.

Среди злостных неплательщиков оказались следующие организации:

— ТСЖ «УЮТ-2» с долгом почти 5,5 миллиона рублей;

— ООО УК «Мастер-Дом» (долг — 4,9 миллиона рублей);

— ЖСК «Залесский» (3,5 миллиона рублей);

— ТСН «Союз» (3,2 миллиона рублей);

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— ООО «Дельта» (должно 2,2 миллиона рублей).

В СГК сообщили, что уже взыскивают задолженность с большей части этих управляющих компаний. На ООО УК «Мастер-Дом» поставщик ресурсов вовсе подал иск о банкротстве.

Самыми добросовестными плательщиками названы «Вега», «Дом на Ватутина», «Связист», «Кондор» (все — ТСЖ), «УК "Эклер"», «Зелёный город Новосибирск», УК «МилкХаус» (все — ООО), ТСН «Труд».

При этом долг за год уменьшился. В ноябре 2019 года новосибирские УК и ТСЖ были должны за тепло и горячую воду 273,2 миллиона рублей.

Узнать, есть ли у управляющей организации долг перед поставщиками коммунальных услуг, можно на сайте федеральных арбитражных судов. Для этого нужно ввести ИНН или название жилищной организации в разделе «Картотека».

Сегодня СГК вернула тепло в дома после аварии на Выборной, но происшествием уже заинтересовалась прокуратура.

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СГКУКдолг
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