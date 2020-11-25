В Новосибирске опубликовали топ-5 управляющих компаний-должников

— ООО «Дельта» (должно 2,2 миллиона рублей).

В СГК сообщили, что уже взыскивают задолженность с большей части этих управляющих компаний. На ООО УК «Мастер-Дом» поставщик ресурсов вовсе подал иск о банкротстве.

Самыми добросовестными плательщиками названы «Вега», «Дом на Ватутина», «Связист», «Кондор» (все — ТСЖ), « УК "Эклер" », «Зелёный город Новосибирск», УК «МилкХаус» (все — ООО), ТСН «Труд» .

При этом долг за год уменьшился. В ноябре 2019 года новосибирские УК и ТСЖ были должны за тепло и горячую воду 273,2 миллиона рублей.

Узнать, есть ли у управляющей организации долг перед поставщиками коммунальных услуг, можно на сайте федеральных арбитражных судов. Для этого нужно ввести ИНН или название жилищной организации в разделе «Картотека».



Сегодня СГК вернула тепло в дома после аварии на Выборной, но происшествием уже заинтересовалась прокуратура.