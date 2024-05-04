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Религия Каким будет 2024 год? Определяем по народным приметам на Пасху

Каким будет 2024 год? Определяем по народным приметам на Пасху

Собрали главные поверья о том, что можно и нельзя делать в этот день

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Воскресение Христово в этом году выпадает на 5 мая. Пасха считается самым важным праздником в православной церкви. К нему верующие готовятся, соблюдая Великий пост. С праздником связано множество традиций. В старину верили, что по приметам в этот день можно предсказать, что ждет в году. Собрали самые известные приметы на Пасху.

В небольшом видео выше рассказываем о главных традиций и поверьях этого дня.

Что можно и нельзя делать

Считалось, что тот, кто первым увидит восход солнца на Пасху, не будет знать несчастий весь оставшийся год. Конечно, принято в этот день отправляться на богослужения в храмы. Считалось плохой приметой проспать утреннюю службу. Зато люди верили: чем быстрее доберешься домой и сядешь за праздничный стол после молебна, тем успешнее пройдет год.

Пасхальный обед старались сделать по-настоящему богатым и разнообразным: большой стол со всевозможными угощениями привлечет успех и процветание в дом. Если вы испытываете постоянные трудности с деньгами, на Пасху обязательно помогите просящему. Тогда вы и ваша семья не будете знать финансовых проблем. Мусор из дома в праздничное воскресенье не выносили, иначе весь достаток уйдет.

Влюбленные пары трепетно относились к поцелуям на Пасху. Плохой приметой считалось поцеловаться на пороге — это сулило разлуку. Чтобы в семье был мир, пасхальную трапезу обязательно нужно начинать всей семьей. Во время праздничного обеда каждый должен в первую очередь съесть по кусочку кулича и яйца, освященных в церкви. Женщина, которая не может забеременеть, на Пасху должна поставить рядом с собой лишнюю тарелку, украсить ее, положить кусок пасхи со словами: «Кулич для детишек!» После еды еду отдавали птицам. Если на пасхальной неделе предки видели во сне умершего родственника, считали, что в будущем году в семье никто тяжело не заболеет и не умрет.

Приметы на погоду

В старину люди обращали внимание на погоду в светлый праздник. Считалось, что хорошая погода на Пасху — к жаркому лету, облачная — к холодному и засушливому. Если на небе было много звезд, значит в ближайшее время будут заморозки. Если к Пасхе весь снег растаял, ждали богатого урожая. Также богатый год обещали сильные дожди на пасхальной неделе, а гроза — позднюю и сухую осень. Предки верили: если увидеть на Пасху разноцветный закат, то впереди будет ждать большая удача.

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Пасха Народные приметы Православный праздник Традиции
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