«Подорожала почти в два раза»: в Новосибирской области выросли цены на селёдку — инфографика

В России за год сельдь подорожала почти на 15% Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Цены на селедку в Новосибирской области продолжают расти, при этом темпы подорожания остаются ниже среднероссийских. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился НГС.

По информации органа статистики, в ноябре 2024 года килограмм филе сельди в регионе стоил в среднем 551,66 рубля, что на 2,78% выше, чем в октябре. При этом за год цена выросла всего на 2,41%.

В России в целом подорожание селедки за месяц составило 2,72%, а вот за год — 14,28%. По состоянию на ноябрь 2024 года, средняя стоимость килограмма филе сельди в стране достигла 610,01 рубля. Год назад эта сумма составляла 534,43 рубля за год.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Читатели НГС при этом сообщают, что цены на селедку с начала декабря выросли более существенно, чем показывают данные Росстата.

— Сельдь в магазине «Рыбный день» подорожала с начала декабря почти в два раза. Была 260 рублей за килограмм, сейчас стала 505 рублей, — заявила одна из жительниц Новосибирска.

Представитель сети магазинов «Рыбный день» сообщила НГС, что сельдь в их точках сейчас действительно стоит 505 рублей, но на вопрос про резкое удорожание ответить затруднилась. Редакция отправила официальный запрос.

Корреспондент НГС посмотрел, сколько стоит сельдь в крупных торговых сетях. В «Магните» филе сельди массой 400 граммов по акции сейчас можно купить за 260 рублей, 250 граммов — 180 рублей.

В «Пятёрочке» филе сельди массой 250 граммов того же производителя стоит тоже 180 рублей, а за упаковку в 400 граммов придется выложить 319 рублей. Но стоит учитывать, что здесь на этот товар не действует акция.

В сети магазинов SPAR за 250 граммов филе сельди нужно будет заплатить 210 рублей, за 400 граммов — 310 рублей. У сети есть и сельдь собственного бренда — упаковка массой 250 граммов стоит 160 рублей.