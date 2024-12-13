НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -11

4 м/c,

южн.

 757мм 59%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Младенец умер в больнице
Что дарить родителям
Всё о пожаре на складе
Копим на будущее
Распродают торговые центры
Нейродеды Морозы
Секретные места в облбольнице
Новости в Telegram
Происшествия «Гнался за двумя мужчинами»: новосибирец ворвался в магазин с битой и устроил дебош

«Гнался за двумя мужчинами»: новосибирец ворвался в магазин с битой и устроил дебош

Он также ударил случайного посетителя

2 567
39 комментариев

Дебошира смогли задержать

Источник:

В Новосибирске задержали мужчину, который устроил дебош в одном из магазинов Западного микрорайона. Инцидент произошел вчера, 12 декабря, в 20:21. Сотрудникам агентства безопасности «Гвардия» продавщица сообщила, что в магазин сначала вбежали два молодых человека.

— За ними гнался пьяный мужчина с битой. В попытке ударить своих противников, дебошир обрушил полку с продуктами и повредил витрину, а еще ему под горячую руку попался один из покупателей. Спасаясь от ударов тяжелым предметом, парни выбежали на улицу — громила бросился за ними, — объяснили в пресс-службе АГ «Гвардия».

Через 1,5 часа нападавшего удалось найти в одном из дворов, но он оказал сопротивление.

— Он рассказал свою версию событий, обильно разбавляя речь матом. В своем подъезде он заметил двух молодых людей, которых принял за наркоманов. Взяв биту, мужчина сначала выгнал их из подъезда, а затем продолжил погоню на улице. На вопрос, зачем нужно было крушить магазин и нападать на посторонних людей, дебошир ответил философски: «Россия всё простит!» — добавили в «Гвардии»

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

В ноябре группа подростков избила школьников на Плановой — очевидец заявлял о нескольких нападениях. Всех участников нашли.

ПО ТЕМЕ
Нападение Дебош АБ Гвардия Хулиганство Бита Задержание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
39
Nik1972
48 минут
Россия всё простит? Он на своём раннем опыте это уже понял? Из амнистированных? Новая элита России?
Каменский Скуф
19 минут
Честно говоря, видя нынче людей в камуфляже в городской среде, уже начинаешь сторониться и обходить на всякий случай подальше. Это как триггер какой-то стал. закономерность.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Егор,35

Viki,33

Ростислав,30

AlexSandra,36

дастер,20

Дмитрий,39

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление