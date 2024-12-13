«Гнался за двумя мужчинами»: новосибирец ворвался в магазин с битой и устроил дебош

Дебошира смогли задержать Источник: АБ «Гвардия»











В Новосибирске задержали мужчину, который устроил дебош в одном из магазинов Западного микрорайона. Инцидент произошел вчера, 12 декабря, в 20:21. Сотрудникам агентства безопасности «Гвардия» продавщица сообщила, что в магазин сначала вбежали два молодых человека.

— За ними гнался пьяный мужчина с битой. В попытке ударить своих противников, дебошир обрушил полку с продуктами и повредил витрину, а еще ему под горячую руку попался один из покупателей. Спасаясь от ударов тяжелым предметом, парни выбежали на улицу — громила бросился за ними, — объяснили в пресс-службе АГ «Гвардия».

Через 1,5 часа нападавшего удалось найти в одном из дворов, но он оказал сопротивление.

— Он рассказал свою версию событий, обильно разбавляя речь матом. В своем подъезде он заметил двух молодых людей, которых принял за наркоманов. Взяв биту, мужчина сначала выгнал их из подъезда, а затем продолжил погоню на улице. На вопрос, зачем нужно было крушить магазин и нападать на посторонних людей, дебошир ответил философски: «Россия всё простит!» — добавили в «Гвардии»