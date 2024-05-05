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Страна и мир обзор Зеленского объявили в розыск, в Белгороде прогремел взрыв. Главные новости 4 мая

Зеленского объявили в розыск, в Белгороде прогремел взрыв. Главные новости 4 мая

Короткий дайджест событий

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11 комментариев
Кадр из Белгорода

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 4 мая.

Взрыв в Белгороде

Взрыв произошел в Белгороде. Предварительно, пострадали пять человек.

— Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки, женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с ранением бедер, осколочным ранением кисти, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, — уточнил губернатор области Вячеслав Гладков.

По его данным, всех пострадавших доставили в городскую больницу № 2, угрозы для жизни ни у кого нет.

Пассажир поезда десять раз ударил ножом попутчика

Всё случилось в поезде Москва — Владивосток между станциями Верещагино и Чайковская в Пермском крае. По данным следствия, вечером 3 мая 26-летний житель Московской области пытался убить своего соседа по купе — 25-летнего жителя Красноярского края.

— После совершения преступления злоумышленник был обезврежен пассажирами поезда и передан сотрудникам правоохранительных органов на следующей станции, — добавили в СК России.

Уральская транспортная прокуратура сообщает, что суд в Перми на два месяца отправил фигуранта под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

На Эльбрусе потерялись московские туристы

Информация о пропаже «незарегистрированной группы» из двух человек поступила около четырех часов вечера.

— На поисково-спасательные работы незамедлительно выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели ФГКУ «Лидер», — добавили в ведомстве.

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии на высоте 5000 метров потерялись двое туристов из Москвы. Об этом 4 мая сообщило региональное ГУ МЧС.

Дело о сожжении Библии

На Ставрополье суд заключил под стражу троих молодых людей, которые, предположительно, сожгли Новый Завет в мангале и сняли это на видео. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ.

Двоим предъявлено обвинение по статье о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также по статье о хулиганстве. Третьему вскоре тоже предъявят обвинение.

— Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается, — добавили в ведомстве.

Накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал видео, на котором фигуранты приносят свои извинения верующим.

МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД России, обратили внимание журналисты 4 мая.

Что конкретно ему вменяют, неизвестно. Сказано лишь, что украинского президента ищут по статье Уголовного кодекса. О возбуждении какого-либо уголовного дела в отношении Зеленского ранее не сообщалось.

Также в розыск по уголовной статье объявили бывшего президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Урал замело снегом

4 мая на Урал вернулась зима. Ночью выросли сугробы, а утром движение по области парализовало.

ГИБДД пришлось закрыть заметенные трассы. Поезда сбились с расписания, несколько населенных пунктов остались без света.

Горожане тем временем лепили снеговиков и играли в снежки. Самое интересное о снежном коллапсе собрали в одном видео.

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Зеленский Взрыв Покушение на убийство Снегопад Библия Туристы
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