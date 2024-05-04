В Новосибирске ищут поставщика 173 санитарных машин — на них потратят 344 миллиона рублей

В Новосибирской области ищут подрядчика на поставку 173 автомобилей санитарного транспорта. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области Управление контрактной системы. Из конкурсной документации следует, что автомобили закупают для бюджетного учреждения «Медтранс».
Подрядчик должен организовать поставку суммарно 173 автомобилей, которые будут использоваться для обслуживания пунктов скорой помощи, перевозки пациентов, выезда медперсонала на дом к пациентам, а также для эвакуации людей.
Поставщик должен организовать поставки машин марки «УАЗ» или эквивалентных с годом выпуска не ранее 2023. Все автомобили должны иметь механическую коробку передач, бензиновый двигатель, стол в салоне на передней перегородке, а также устройства для приема носилок.
Поставить все автомобили необходимо в период с 10 января до 28 февраля 2025 года.
Закупка опубликована 3 мая, окончание приема заявок — 20 мая.
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