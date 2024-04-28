Воздушная скорая помощь: для новосибирских медиков ищут вертолет за 69 миллионов рублей

В Новосибирске ищут подрядчика на доставку травмированных и раненных пациентов с помощью вертолёта. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо предоставить один вертолет для доставки медперсонала и эвакуации больных и травмированных, а также для доставки медицинских грузов. Подрядчик должен предоставить заказчику возможность пользоваться вертолетом 201 летный час.
В документации закупки также отмечается, что вертолет должен быть готов к вылету в течение 30 минут в теплое время года и в течение 60 минут в холодное время года. Само воздушное судно должно быть выпущено не ранее 1 января 2014 года, иметь возможность совершать полеты на расстояние до 1 тысячи километров. В салоне необходимо предусмотреть четыре места для медработников и не менее двух мест для пациентов. Воздушное судно должно быть оснащено всем необходимым для оказания медицинской помощи.
Кроме того, подрядчик должен быть готов предоставить резервный вертолет в случае поломки основного.
Все летные часы по контракту должны быть предоставлены в срок до 31 декабря 2024 года. Максимальная цена контракта — 69,9 миллионов рублей. Закупка размещена 27 апреля 2024 года, окончание приема заявок — 8 мая 2024 года.
В начале апреля в Новосибирской области провели учения перед сезоном лесных пожаров. Спасатели высадились в лесу с вертолета с высоты в 40 метров.