Воздушная скорая помощь: для новосибирских медиков ищут вертолет за 69 миллионов рублей

В документации закупки также отмечается, что вертолет должен быть готов к вылету в течение 30 минут в теплое время года и в течение 60 минут в холодное время года. Само воздушное судно должно быть выпущено не ранее 1 января 2014 года, иметь возможность совершать полеты на расстояние до 1 тысячи километров. В салоне необходимо предусмотреть четыре места для медработников и не менее двух мест для пациентов. Воздушное судно должно быть оснащено всем необходимым для оказания медицинской помощи.