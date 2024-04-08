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Экология фоторепортаж Спустились с 40 метров: пожарные десантники высадились в лесу под Новосибирском — 8 атмосферных снимков

Спустились с 40 метров: пожарные десантники высадились в лесу под Новосибирском — 8 атмосферных снимков

Спасатели начали тренироваться перед сезоном лесных пожаров — он может начаться уже через 3 недели

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Спускаться с вертолета лесным пожарным пришлось с высоты 10 и 40 метров

На выходных 56 пожарных десантников спустились с вертолета в лесу под Новосибирском. Спасатели устроили тренировку перед началом сезона лесных пожаров, который может начать уже через 3–4 недели. За впечатляющим спуском наблюдал и фотожурналист НГС Андрей Бортко.

Новосибирская авиабаза обучила новых пожарных десантников — всего таких специалистов 56 человек
Спасателей забрасывают с воздуха в труднодоступные места. Там пожарный десант работает 2–4 дня
Первая в этом году тренировка прошла на посадочной площадке «Хелипорт-Новосибирск» авиапредприятия «Ельцовка»
В ней приняли участие больше 30 десантников-пожарных
Специалисты отработали навыки спуска с вертолета и слаженность работы в команде
Сезон пожаров может начаться уже через 3–4 недели, но Новосибирская база авиационной охраны лесов к этому готова
В прошлом году новосибирские пожарные десантники помогали тушить горящие леса в Томской области и Алтайском крае

Осенью НГС писал о том, что на Новосибирской базе авиационной охраны лесов появился танк. Мы узнали, для чего он нужен и чем отличается от боевой машины.

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