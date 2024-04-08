Экология фоторепортаж Спустились с 40 метров: пожарные десантники высадились в лесу под Новосибирском — 8 атмосферных снимков
Спустились с 40 метров: пожарные десантники высадились в лесу под Новосибирском — 8 атмосферных снимков
Спасатели начали тренироваться перед сезоном лесных пожаров — он может начаться уже через 3 недели
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На выходных 56 пожарных десантников спустились с вертолета в лесу под Новосибирском. Спасатели устроили тренировку перед началом сезона лесных пожаров, который может начать уже через 3–4 недели. За впечатляющим спуском наблюдал и фотожурналист НГС Андрей Бортко.
Осенью НГС писал о том, что на Новосибирской базе авиационной охраны лесов появился танк. Мы узнали, для чего он нужен и чем отличается от боевой машины.